نهاية الشوط الأول
ضمن دوري أبطال آسيا— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 29, 2019
نهاية الشوط الأول من مباراة #النصر و ذوب آهن الإيراني بتعادل الفريقين بدون اهداف . pic.twitter.com/V2Ct2W1lqu
هوساوي يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة
26' وقت مستقطع يمنحه حكم المباراة للاعبين لأخذ قسطاً من الراحة وشرب المياه.
25' ركنية من على يمين مرمى النصر نفذها حسيني بعرضية إلى القائم البعيد، حيث محمدي الوحيد تماماً والذي ارتقى وأرسل رأسية خرجت بعيدة إلى ضربة مرمى.
25' يا رباااااااااااااااااااااااه، هادي محمدي كاد أن يسجل الهدف الأول لذوب آهن.
23' بينية رااااااااااااائعة من حديدي فر تضع حسيني في مواجهة للبواردي الذي يخرج من مرماه، لكن تسلل على حوسيني.
23' حسيني ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها دفاع النصر.
22' خطأ لذوب آهن من يمين مناطق النصر بعد تدخل من الدوسري على رضا حسيني.
بعد ضمان التأهل رسميًا.. النصر يحتاج للفوز على ذوب آهن اصفهان للتأهل متصدرًا للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 🔶✔️ pic.twitter.com/2M5T1CZ3x6— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019
تشكيل النصر
تشكيلة من الشباب يقودها المخضرم يحيى الشهري
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (زيد البواردي / سلطان الغنام ، عبد الله مادو ، عمر هوساوي ، عبد الرحمن العبيد / عبد الرحمن الدوسري ، عبد الله الخيبري ، حمد آل منصور / فهد الجميعة ، عبد الله السالم ، يحيى الشهري).
تشكيل النصر لمواجهة ذوب آهن اصفهان في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 🔶 pic.twitter.com/uBZQO7fdg7— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019
البدلاء: (صالح الوحيمد ، خالد الغوينم ، نواف الفرشان ، سعود زيدان ، راكان الشملان).
تشكيل ذوب آهن
يبدأ المدرب علي رضا منصوريان بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (محمد صديقي / حامد مالكي ، محمد نجاد مهدي ، هادي محمدي ، وحيد محمد زاده / قاسم حدادي فر ، حامد بوحمدان / محمد رضا حسيني ، محمد رضا عباسي ، رضا حبيب زاده / أمير مطهري).
البدلاء: (مهران درخشان مهر ، ميراج إسماعيلي ، علي رضا منظمي ، علي رضا تشيراغالي ، محمد زبير نيكنافس ، ماريون ، مجتبى مرتضاي).
توج النصر بطلا للدوري السعودي بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط على وصيفه الهلال، وعلى الصعيد الآسيوي ضمن العالمي التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا رفقة ذوب آهن قبل مباراتهما الأخيرة في دور المجموعات، ففرسان نجد نجحوا في جمع 9 نقاطٍ وضعوهم في المركز الثاني حتى الآن، فيما جمع الفريق الإيراني 11 نقطة وضعوهم في الصدارة.
سيقام هذا اللقاء على استاد حمد الكبير في قطر بعد أن كان مقرراً له أن يُلعب في استاد كربلاء الأسبوع الماضي، لكنه أُجل بسبب الأوضاع الأمنية في العراق، وجدير بالذكر أن المباراة ستقام في ملعب العربي لأن مباريات الفرق الإيرانية ضد الفرق السعودية تُقام في أراضٍ محايدة منذ سنوات، وذلك نظراً للتوترات السياسية بين البلدين.
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمواجهة ذوب آهن ضد النصر المؤجلة من الجولة السادسة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.