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ذوب آهن × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ذوب آهن ضد النصر المؤجلة من الجولة السادسة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، والتي تقام في ملعب العربي

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2019-05-29T19:18:00Z

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نهاية الشوط الأول

2019-05-29T19:17:24Z

48' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة

2019-05-29T19:16:21Z

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدل من الضائع

2019-05-29T19:14:58Z

45' خطييييييييييييييييييرة للنصر بعرضية من اليسار عن طريق العبيد، يحولها المنصور إلى المرمى بقدمه، لكن الكرة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-05-29T19:13:35Z

44' أمامية نصراوية رائعة تبحث عن المنصور المنطلق في يمين منطقة الجزاء، لكن الدفاع أقرب للكرة

2019-05-29T19:12:49Z

43' تمريرات نصراوية في الوسط في محاولة للعبور من حائط الصد الإيراني

2019-05-29T19:10:57Z

41' كرات عالية متبادلة بين لاعبي الفريقين وهدوء في نسق المباراة وكأن الفريقين في انتظار صافرة الحكم

2019-05-29T19:09:36Z

إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة فسنكون على موعد مع ديربي خليجي عربي بين النصر والوحدة، أما إذا فاز العالمي وخطف المركز الأول فسنشاهد كلاسيكو سعودي بينه وبين الاتحاد في الدور القادم

2019-05-29T19:07:58Z

38' جانبية لذوب آهن من اليسار ينفذها مالكي بكرة عالية إلى عمق منطقة جزاء النصر، لكن الحكم يشير إلى خطأ في تنفيذ الجانبية على مالكي ويحتسبها للعالمي

2019-05-29T19:07:12Z

37' عرضية خطييييييييييييرة من الضربة الحرة عن طريق حسيني يعترضها الدفاع النصراوي ويبعدها

هوساوي يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة

2019-05-29T19:05:18Z

36' خطأ لذوب آهن من مكان خطير أمام يمين منطقة الجزاء بعد تدخل هوائي من هوساوي على حبيب زاده يتسبب في حصول عمر على البطاقة الصفراء الأولى

2019-05-29T19:03:46Z

34' نجاد مهدي يرسل كرة أمامية عالية دون عنوان تعبر بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-05-29T19:02:44Z

33' هدوء يضرب نسق اللقاء في هذه الأثناء، لكن ذوب آهن هو الأفضل

2019-05-29T18:59:53Z

30' أووووووووووووووووه، الكرة تسقط أمام الخيبري فيروضها بصدره ثم يرسل تسديدة قوية يعترضها الحارس صديقي ويمسك الكرة على مرتين

2019-05-29T18:59:28Z

29' الشهري يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع

2019-05-29T18:58:01Z

28' الحكم يعيد اللاعبين إلى أرضية الملعب ويشير إلى استئناف اللعب

2019-05-29T18:57:27Z

26' وقت مستقطع يمنحه حكم المباراة للاعبين لأخذ قسطاً من الراحة وشرب المياه.

2019-05-29T18:57:24Z

25' ركنية من على يمين مرمى النصر نفذها حسيني بعرضية إلى القائم البعيد، حيث محمدي الوحيد تماماً والذي ارتقى وأرسل رأسية خرجت بعيدة إلى ضربة مرمى.

2019-05-29T18:57:21Z

25' يا رباااااااااااااااااااااااه، هادي محمدي كاد أن يسجل الهدف الأول لذوب آهن.

2019-05-29T18:57:18Z

23' بينية رااااااااااااائعة من حديدي فر تضع حسيني في مواجهة للبواردي الذي يخرج من مرماه، لكن تسلل على حوسيني.

2019-05-29T18:57:15Z

23' حسيني ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها دفاع النصر.

2019-05-29T18:57:11Z

22' خطأ لذوب آهن من يمين مناطق النصر بعد تدخل من الدوسري على رضا حسيني.

2019-05-29T18:50:52Z

20' ضغط نصراوي متواصل ذوب آهن المفضل للطريقة الإيرانية المقتبصة من الإيطالية، وهي تحمل الضغط والاعتماد على المرتدات

2019-05-29T18:47:51Z

18' عرضية خطييييييييييييرة من اليمين عن طريق نجاد مهدي تعبر بغرابة من أمام مطهري وتعبر الكرة إلى ضربة مرمى

2019-05-29T18:46:28Z

17' عبد الرحمن الدوسري يروض كرة أمام منطقة الجزاء فيتقدم بها ثم يرسل تسديدة قوية تخرج عالية جداً إلى ضربة مرمى

2019-05-29T18:45:45Z

16' عرضية من اليمين عن طريق الغنام يعترضها الدفاع الإيراني ويبعدها

2019-05-29T18:44:14Z

15' تمريرة من الشهري للسالم الذي يروض الكرة قرب نقطة الجزاء ثم يحاول التسديد، لكن الدفاع يفتكها من أمامه ويبعدها

2019-05-29T18:43:52Z

2019-05-29T18:41:58Z

12' حتى الآن ذوب آهن أفضل من النصر في كل شئ، لكن علينا أن لا ننسى أن العالمي يلعب اليوم بدون محترفيه، خاصةً نجمه الأول عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي

2019-05-29T18:40:54Z

11' كرة أمامية جديدة لذوب آهن ينطلق خلفها مطهري، لكنه يصل متأخراً بعد خروج البواردي وتشتيت الكرة وإطلاق الحكم صافرته محتسباً تسلل على ذوب آهن

2019-05-29T18:38:59Z

9' تمريرات بين عناصر ذوب آهن في الخلف بدايةً للهجوم على النصر

2019-05-29T18:37:17Z

7' عرضية أرضية رااااااائعة من على يمين منطقة الجزاء عن طريق الدوسري، استقبلها السالم أمام المرمى وهو وحيد تماماً، ثم أرسل تسديدة عبرت إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيمن لصديقي

2019-05-29T18:36:32Z

7' يا ربااااااااااااااااااااااااه، ماذا أضعت يا السالم؟

2019-05-29T18:35:21Z

5' كرة أمامية إيرانية تبحث عن نطهري المنطلق أمام منطقة جزاء النصر، يخرج لها البواردي ويشتت الكرة

2019-05-29T18:33:37Z

4' عرضية خطييييييييييييييييرة من اليسار عن طريق عباسي تجد رأس مطهري الذي يحول الكرة إلى يسار البواردي لكنها تعبر إلى ضربة مرمى

2019-05-29T18:32:29Z

3' تمريرات نصراوية في الخلف تنتهي بكرة عالية من هوساوي تبحث عن آل منصور، لكن محمد زاده هو الأقرب للكرة ويحرسها حتى تخرج لضربة مرمى

2019-05-29T18:31:11Z

2' النصر على اليسار بالزرق والأصفر المعتاد، وذوب آهن على اليمين بالأخضر

2019-05-29T18:28:50Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل النصر

2019-05-29T18:07:06Z

تشكيلة من الشباب يقودها المخضرم يحيى الشهري

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (زيد البواردي / سلطان الغنام ، عبد الله مادو ، عمر هوساوي ، عبد الرحمن العبيد / عبد الرحمن الدوسري ، عبد الله الخيبري ، حمد آل منصور / فهد الجميعة ، عبد الله السالم ، يحيى الشهري).

البدلاء: (صالح الوحيمد ، خالد الغوينم ، نواف الفرشان ، سعود زيدان ، راكان الشملان).

تشكيل ذوب آهن

2019-05-29T18:06:56Z

يبدأ المدرب علي رضا منصوريان بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (محمد صديقي / حامد مالكي ، محمد نجاد مهدي ، هادي محمدي ، وحيد محمد زاده / قاسم حدادي فر ، حامد بوحمدان / محمد رضا حسيني ، محمد رضا عباسي ، رضا حبيب زاده / أمير مطهري).

البدلاء: (مهران درخشان مهر ، ميراج إسماعيلي ، علي رضا منظمي ، علي رضا تشيراغالي ، محمد زبير نيكنافس ، ماريون ، مجتبى مرتضاي).

2019-05-29T17:53:31Z

توج النصر بطلا للدوري السعودي بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط على وصيفه الهلال، وعلى الصعيد الآسيوي ضمن العالمي التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا رفقة ذوب آهن قبل مباراتهما الأخيرة في دور المجموعات، ففرسان نجد نجحوا في جمع 9 نقاطٍ وضعوهم في المركز الثاني حتى الآن، فيما جمع الفريق الإيراني 11 نقطة وضعوهم في الصدارة.

2019-05-29T17:53:28Z

سيقام هذا اللقاء على استاد حمد الكبير في قطر بعد أن كان مقرراً له أن يُلعب في استاد كربلاء الأسبوع الماضي، لكنه أُجل بسبب الأوضاع الأمنية في العراق، وجدير بالذكر أن المباراة ستقام في ملعب العربي لأن مباريات الفرق الإيرانية ضد الفرق السعودية تُقام في أراضٍ محايدة منذ سنوات، وذلك نظراً للتوترات السياسية بين البلدين.

2019-05-29T17:53:16Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمواجهة ذوب آهن ضد النصر المؤجلة من الجولة السادسة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019؛ ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.