سيقام هذا اللقاء على استاد حمد الكبير في قطر بعد أن كان مقرراً له أن يُلعب في استاد كربلاء الأسبوع الماضي، لكنه أُجل بسبب الأوضاع الأمنية في العراق، وجدير بالذكر أن المباراة ستقام في ملعب العربي لأن مباريات الفرق الإيرانية ضد الفرق السعودية تُقام في أراضٍ محايدة منذ سنوات، وذلك نظراً للتوترات السياسية بين البلدين.