33’ إنطلاقة رائعة من شيكابالا من الجهة اليمنى ثم يمررها بالكعب إلى حمدي النقاز الذي ارسلها عرضية ابعدها الحارس لترتد امام بنشرقي الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع لترتد من جديد امام اوباما ليسدها تسديدة قوية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية