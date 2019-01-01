2019-08-16T19:45:57Z
الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
إنتهاء الشوط الأول ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 3 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/EGIrs4fNeB
عمر السعيد يسجل الهدف الثالث للزمالك
2019-08-16T19:44:18Z
وصف الهدف45+2’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من حمدي النقاز على الجهة اليمنى إلى شيكابالا الذي أرسلها عرضية رائعة تصل إلى عمر السعيد الذي سددها بنجاح فى المرمي
'46 جوووووووووووووول! عمر السعيد ⚽⚽⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 3 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/qiKqCmQ5jx
2019-08-16T19:44:00Z
45+1’ جووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث للزمالك عن طريق عمر السعيد
2019-08-16T19:43:12Z
45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع
2019-08-16T19:42:40Z
44’ خطأ للزمالك بعد تدخل قوي على محمد عبدالشافي فى المنطقة الدفاعية
2019-08-16T19:41:46Z
43’ توقف اللقاء لإصابة عمر السعيد ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج
2019-08-16T19:40:39Z
42’ تسديدة قوية من بنشرقي من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي
2019-08-16T19:40:04Z
41’ محاولة الإختراق من أشرف بنشرقي من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها من امامه
2019-08-16T19:38:25Z
40’ تمريرة ثنائية بين النقاز وأشرف بنشرقي على الجهة اليمنى لكن الحكم يشير بوجود تسلل على التونسي
2019-08-16T19:36:24Z
38’ تمريرات واستحواذ من لاعبي الزمالك في منتصف الميدان
2019-08-16T19:35:45Z
37’ محاولة التوغل من شيكابالا من داخل يمين المنطقة والتسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح
2019-08-16T19:35:00Z
36’ تسديدة غير متقنة من أدريس أمين مرت بعيدة عن مرمي الحارس محمد عواد
2019-08-16T19:34:29Z
35’ تمريرة ثنائية بين النقاز وشيكابالا انهاها النقاز بعرضية لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2019-08-16T19:33:13Z
34’ تنفيذ الركنية بتمريرة إلى عبدالشافي الذي أرسل عرضية على القائم البعيد تلقاها الونش برأسية فى قلب المنطقة حاول استلمها عمر السعيد لكن الحكم يشير بوجود تسلل
أوووووووووووه،،، فرصة الهدف الثالث للزمالك
2019-08-16T19:31:49Z
33’ إنطلاقة رائعة من شيكابالا من الجهة اليمنى ثم يمررها بالكعب إلى حمدي النقاز الذي ارسلها عرضية ابعدها الحارس لترتد امام بنشرقي الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع لترتد من جديد امام اوباما ليسدها تسديدة قوية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية
2019-08-16T19:30:46Z
32’ سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء ومحاولات عديدة على المرمي
2019-08-16T19:29:24Z
31’ هدف لفريق ديكاداها لكن الحكم يشير بوجود تسلل
2019-08-16T19:28:16Z
30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة حيث نجح الزمالك فى التقدم بهدفين دون رد
جول ثاني للزمالك بالنيران الصديقة من كان مولي سيربان
2019-08-16T19:26:49Z
وصف الهدف29’ الهدف جاء بعد تمريرة من يوسف أوباما إلى أشرف بنشرقي داخل يسار المنطقة ليرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها المدافع كان مولي سيريان برأسية سكنت مرماه بالخطأ
'28 جوووووووووووووول! أشرف بن شرقي ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 2 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/ZOfT0p709Z
2019-08-16T19:26:17Z
28’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي
2019-08-16T19:24:16Z
26’ تمريرة طولية من شيكابالا فى إتجاه عمر السعيد تلقاها برأسية فى قلب المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات
2019-08-16T19:23:14Z
25’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان
2019-08-16T19:22:15Z
24’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ديكديا محمد لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي
2019-08-16T19:21:10Z
23’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان
2019-08-16T19:20:31Z
22’ توقف اللقاء لسقوط أحد لاعبي الفريق الصومالي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه
2019-08-16T19:19:14Z
21’ عرضية أرضية من حمدي النقاز من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من امام عمر السعيد
2019-08-16T19:18:38Z
20’ ضغط متقدم من لاعبي الزمالك على دفاعات الفريق الصومالي
2019-08-16T19:16:50Z
19’ عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز تلقاها يوسف أوباما من داخل المنطقة بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي
2019-08-16T19:16:05Z
18’ تمريرة من شيكابالا من خارج المنطقة فى إتجاه حمدي النقاز الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع إلى ضربة مرمي
2019-08-16T19:15:13Z
16’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الزمالك فى منتصف الميدان
2019-08-16T19:13:52Z
15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم للزمالك بهدف دون رد
2019-08-16T19:13:30Z
14’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق عمر السعيد لكنها مرت اعلى المرمي بقليل
2019-08-16T19:12:35Z
13’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمود عبدالعزيز لكنها مرت اعلى المرمي
2019-08-16T19:11:59Z
12’ خطأ فى منتصف الميدان للزمالك بعد تدخل قوي على أشرف بنشرقي
2019-08-16T19:09:39Z
11’ تمريرة طولية من محمود زيزو على الجهة اليمنى فى إتجاه شيكابالا لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس
2019-08-16T19:07:28Z
10’ سيطرة من لاعبي الزمالك على مجريات اللقاء وضغط متقدم على لاعبي ديكاداها
2019-08-16T19:06:16Z
9’ إستئاف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك
2019-08-16T19:04:51Z
7’ توقف اللقاء لسقوط الحارس مصطفي حسين بعد تدخل قوي من يوسف أوباما
أشرف بنشرقي يسجل الهدف الاول للزمالك
2019-08-16T19:03:31Z
وصف الهدف6’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من أشرف بنشرقي على يمين المرمي كاد الحارس ان يتصدي لها لكنها سكنت الشباك بنجاح
'5 جوووووووووووووول! أشرف بن شرقي ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك 1 - 0 ديكيدها pic.twitter.com/6zalnJQ4RH
2019-08-16T19:03:02Z
5’ جووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي
2019-08-16T19:01:45Z
4’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك بهد إصطادم الكرة فى يد احد لاعبي الفريق الصومالي
2019-08-16T19:01:04Z
3’ أووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك
2019-08-16T18:59:52Z
2’ تمريرة طولية من محمود عبدالعزيز لداخل المنطقة فى إتجاه عمر السعيد لكن أمسكها الحارس بثبات
2019-08-16T18:57:14Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
الزمالك - ديكيدها pic.twitter.com/8EnpRvYp3p
التشكيل الرسمي للزمالك
2019-08-16T18:43:37Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامنمحمد عواد / محمد عبالشافي / محمد عبدالغني / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / محمد حسن / محمود عبدالعزيز/ يوسف إبراهيم أوباما / محمود شيكابالا / أشرف بنشرقي / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة ديكيدها بدوري أبطال أفريقيا. 📝⚽️ pic.twitter.com/zrTImm7qDz— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 16, 2019
البدلاء / محمد أبو جبل / كريم بامبو / محمد عنتر / حازم إمام / محمد عبدالسلام / مصطفي محمد / أحمد سيد زيزو
2019-08-16T18:43:22Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يفتح ملعب بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك وديكاداها الصومالي، في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.