أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي في استاد كولسيوم الفونسو بيري، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.