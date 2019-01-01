التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
كيلور نافاس / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / ناتشو / سيرخيو ريجيلون / فيدريكو فالفيردي / كاسيميرو / إيسكو / براهيم دياز / كريم بنزيمة / جاريث بيل
📝 ¡Nuestros 19 convocados para el partido de esta noche contra el @GetafeCF! @caixabank | #RMLiga pic.twitter.com/V0r8VeuZwT— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٢٥ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / ثيبوه كورتوا / توني كروس / ماركو أسينسيو / مارسيلو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز
التشكيل الرسمي لفريق خيتافي
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
ديفيد سوريا / داميان سواريز / برونو جونزاليز / إيجناسي ميكيل / ليانردو كابيرا / خايمي ماتا / نيمانيا ماكسيموفيتش / ماورو أرامباري / ماتياس أوليفيرا / خورخي مولينا / هوجو دورو
¡Este es el once elegido por José Bordalás para enfrentarnos en la noche de hoy al @realmadrid! 💙#VamosGeta #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/lR56wrjDe4— Getafe C.F. (@GetafeCF) ٢٥ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / لياندرو تشيتشيزولا / جاكو شيبساكي / أنجيل رودريجيز / سيباستيان كريستوفورو / ماثيو فلاميني / فرانشيسكو بورتيو / سامويل سايز
على الجانب الآخر سيدخل خيتافي اللقاء وهو منتشياً بانتصاره بثلاثيةٍ نظيفة على إشبيلية في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ، وبهذا الفوز أصبح الآزيلونيس في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، في حين تجمّد رصيد الروخيبلانكوسعند 52 نقطة وتراجع إلى المركز السادس لمصلحة فالنسيا الذي يملك ذات الرصيد من النقاط، وهو الأمر الذي سيصعب مهمة كتيبة زيدان لأن الجار العاصمي سيخوض اللقاء بلا ضغوط.