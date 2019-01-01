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خيتافي × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة خيتافي وريال مدريد، في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-04-25T20:20:23Z

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

2019-04-25T20:15:18Z

43’ تمريرة من سيرجيو ريجيلون على الجهة اليسري فى إتجاه جاريث بيل الذي أرسلها عرضية لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي

2019-04-25T20:13:14Z

42’ تمريرات ومحاولات من لاعبي ريال مدريد للبحث عن ثغرة فى ددفاعات خيتافي 

2019-04-25T20:12:12Z

41’ تمريرة طولية من كارباخال على الجهة اليمنى فى إتجاه براهيم ددياز لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-25T20:10:22Z

40’ تدخل قوي من كاسيميرو على ماتياس أوليفيرا لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-04-25T20:08:59Z

39’ تمريرة طولية من كاسيميرو على الجهة اليسري إلى جاريث بيل الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها كريم بنزيمة بتسديدة قوية لكن امسكها الحارس ديفيد سوريا بثبات 

2019-04-25T20:08:15Z

38’ بطاقة صفراء من نصيب داميان سواريز بعد تدخل قوي على سيرجيو ريجيلون 

2019-04-25T20:07:30Z

37’ ركنية لفريق خيتافي  تنفذ بعرضية من داميان سواريز لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-25T20:07:04Z

36’ تسديدة قوية من كريم بنزيمة من داخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة على المرمي 

2019-04-25T20:06:01Z

34’ مرتدة خطيرة لريال مدريد وتمريرة تصل على الجهة اليمنى إلى براهيم دياز الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس ديفيد سوريا

2019-04-25T20:03:55Z

33’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي على جاريث بيل

2019-04-25T20:01:09Z

31’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من ماورو أرامباري لكن ابعدها كيلور نافاس ببراعة 

2019-04-25T20:00:34Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعال السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-25T19:59:53Z

29’ بطاقة صفراء من نصيب إيسكو بعد تدخل قوي على  ماورو أرامباري

2019-04-25T19:59:25Z

28’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد في مننتصف ملعبهم الدفاعي لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-04-25T19:54:14Z

25’ إنطلاقة من كريم بنزيمة من على حدود المنطقة ومحاولة لإرسال تمريرة فى إتجاه جاريث بيل على الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح

2019-04-25T19:53:22Z

23’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

2019-04-25T19:51:34Z

21’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من لياندرو كابيرا على براهيم دياز 

2019-04-25T19:50:18Z

20’ تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه لياندرو كابيرا لكنها تصطدم فى يده والحكم يحتسب خطأ لريال مدريد

2019-04-25T19:49:04Z

19’ عرضية من خارج المنطقة عن طريق ماتياس اوليفيرا لداخل المنطقة ابعدها الدفاع تلقاها فيدريكو فالفيردي فى منتصف الميدان بلمسة يد غير مقصودة وتحتسب خطأ لفريق خيتافي 

2019-04-25T19:48:04Z

18’ تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان 

2019-04-25T19:46:38Z

17’ محاولات من لاعبي خيتافي للبحث عن هدف التقدم وضغط متقدم على دفاعات الميرنجي 

2019-04-25T19:45:48Z

16’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ناتشو على إيجناسي ميكيل 

2019-04-25T19:45:00Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-25T19:43:46Z

13’ عرضية من كريم بنزيمة من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-25T19:42:53Z

13’ تنفيذ الخطأ من إيسكو بعرضية على القائم البعيد فى إتجاه كاسيميرو لكنها مرت إلى ضربة مرمي 

2019-04-25T19:42:17Z

12’ خطأ من الجهة اليسري لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي على سيرجيو ريجيلون 

2019-04-25T19:41:36Z

11’ ركنية لفريق خيتافي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها كريم بنزيمة إلى ركنية جديدة 

2019-04-25T19:41:06Z

10’ عشر دقائق أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-25T19:40:28Z

9’ تمريرة طولية من إيسكو إلى المنطلق على الجهة اليسري جاريث بيل الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-25T19:39:26Z

5’ تمريرة من دياز فى إتجاه فيديريكو فيدريكو لكنها مرت بجوار القائم الاعلي إلى ضربة مرمي 

2019-04-25T19:38:34Z

4’ تسديدة قوية من نيمانيا ماكسيموفيتش لكنها  تصل بين أحضان كيلور نافاس 

2019-04-25T19:37:29Z

2’ إنطلاقة خطيرة من كريم بنزيمة من داخل يمين المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية أرضية ’لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

2019-04-25T19:35:30Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-04-25T19:00:16Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

كيلور نافاس / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / ناتشو / سيرخيو ريجيلون / فيدريكو فالفيردي / كاسيميرو / إيسكو / براهيم دياز / كريم بنزيمة / جاريث بيل

البدلاء / ثيبوه كورتوا / توني كروس / ماركو أسينسيو / مارسيلو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز 

التشكيل الرسمي لفريق خيتافي

2019-04-25T18:56:18Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

ديفيد سوريا / داميان سواريز / برونو جونزاليز / إيجناسي ميكيل / ليانردو كابيرا / خايمي ماتا / نيمانيا ماكسيموفيتش / ماورو أرامباري / ماتياس أوليفيرا / خورخي مولينا / هوجو دورو 

البدلاء / لياندرو تشيتشيزولا  / جاكو شيبساكي / أنجيل رودريجيز / سيباستيان كريستوفورو / ماثيو فلاميني / فرانشيسكو بورتيو / سامويل سايز 

2019-04-25T01:40:52Z

على الجانب الآخر سيدخل خيتافي اللقاء وهو منتشياً بانتصاره بثلاثيةٍ نظيفة على إشبيلية  في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ، وبهذا الفوز أصبح الآزيلونيس في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، في حين تجمّد رصيد الروخيبلانكوسعند 52 نقطة وتراجع إلى المركز السادس لمصلحة فالنسيا الذي يملك ذات الرصيد من النقاط، وهو الأمر الذي سيصعب مهمة كتيبة زيدان لأن الجار العاصمي سيخوض اللقاء بلا ضغوط.

2019-04-25T01:40:42Z

حقق الميرنجي  فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو (3-0)، وذلك في إطار منافسات الجولة 32 من الاليجا، ليرتفع رصيد البلانكوس إلى 64 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 33 مباراة، حقق الانتصار في 20 لقاء، وتعادل في 4 مباريات، بينما تلقى الخسارة سبع مباريات.

2019-04-25T01:40:19Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على خيتافي في استاد كولسيوم الفونسو بيري، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.