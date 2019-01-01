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خيتافي × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2019-20

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-09-28T15:12:24Z

52- خطأ لصالح بوسكيتس بعد تدخل قوي من نيمانيا في وسط الملعب.

تسديدة قوية من بيريز ومتابعة رائعة من فيربو

2019-09-28T15:10:02Z

49- بعد تمريرات رائعة من لاعبي برشلونة تصل الكرة إلى كارلز بيريز الذي يُسدد تسديدة رائعة ولكن يتصطدى لها دايفيد سوريا وترتد لينطلق جونور فيربو الأقرب إلى الكرة ويضعها في الشباك مُسجلاً للهدف الثاني.

جول ثاني لبرشلونة

2019-09-28T15:08:50Z

برشلونة يؤكد تقدمة بالهدف الثاني

49- جوووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق جونيور فيربو.

2019-09-28T15:08:12Z

48- سيطرة من لاعبي برشلونة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بعد أن أعطاهم هدف التقدم دفعة جيدة.

بداية الشوط الثاني

2019-09-28T15:07:21Z

46- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية شوط المباراة الثاني.

نهاية شوط المباراة الأول

2019-09-28T14:49:10Z

47- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء شوط المباراة الأول بتقدم برشلونة على خيتافي بهدف دون رد.

2019-09-28T14:46:08Z

44- محاولة من لاعبي خيتافي للعودة بالنتيجة، ولكن يشن لاعبي برشلونة مرتدة سريعة عن طريق بوسكيتس الذي يضع الكرة إلى كارلز بيريز في الجهة اليمنى وينطلق اللاعب ليصلح إلى الكرة ويُمررها إلى سواريز ف العمق، ولكن يُسددها الآخير بشكل سئ لتخرج إلى ركلة مرمى.

هدف التقدم لبرشلونة عن طريق سواريز

2019-09-28T14:43:51Z

41- هدف رائع من تمريرة رائعة صنعها تير شتيجن بعد أن تصدى لمرتدة سريعة من لاعبي خيتافي ويسيطر على الكرة ويضع طولية غاية في الروعة إلى لويس سواريز الذي ينفرد بالحارس دايفيد سوريا ويضعها من فوقه عند خروجه ليُسجل الهدف الأول لبرشلونة.

جوووووووووووول عن طريق سواريز

2019-09-28T14:43:01Z

الهدف الأول لبرشلونة

41- جووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الأول عن طريق لويس سواريز.

2019-09-28T14:42:01Z

40- لا توجد أي خطورة من الفريقين حتى الآن، وتمريرات قصيرة بين لاعبي خيتافي بوسط الملعب.

2019-09-28T14:38:47Z

37- تمريرات كثيرة من لاعبي خيتافي مع كثير من الأخطاء من قِبل الفريقين.

بطاقة صفراء

2019-09-28T14:34:42Z

34- ألتحام قوي من برونو كابريرا مع سواريز ويُشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجهه.

2019-09-28T14:33:56Z

32- خطأ على بوسكتيس بعد تدخله بشكل خطر مع ماورو أرامباري في وسط الملعب.

2019-09-28T14:32:54Z

31- يعود لاعبي الفريقين وتستأنف المباراة مرة آخرى.

2019-09-28T14:31:54Z

30- يُوقف حكم المباراة اللقاء ليتثنى للاعبين شرب الماء نظراً لأرتفاع الحرارة بشكل كبير.

2019-09-28T14:30:48Z

29- صعوبة واضحه من لاعبي برشلونة للخروج من الكرة في ظل ضغط لاعبي خيتافي من المناطق الأمامية، وكاد جاسون ريميسيرو تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة قوية ولكن تخرج خارج المرمى.

2019-09-28T14:29:36Z

27- تًنفذ الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة ويعود بها الفريق إلى حارس مرماهم بعد ضغط لاعبي برشلونة عليهم.

2019-09-28T14:29:00Z

27- محاولة من خيتافي عن طريق الركلة الحرة التي نُفذت لتصل إلى ماتا الذي يسددها بقوة ولكن يُبعدها جونيور فريبو إلى ركلة جانبية.

2019-09-28T14:27:55Z

26- خطأ لصالح خيتافي سقوط أنخيل رودريجيز في الجانب الأيمن من وسط الملعب.

2019-09-28T14:26:28Z

25- يُنفذها جريزمان ويضع طولية داخل منطقة الجزاء ولكن يُبعدها برونو جونزاليس كابريرا.

2019-09-28T14:25:36Z

24- سقوط للاعب جونيور فيربو بعد إلتحامه باللاعب دجيني داكونام، ويحتسب الحكم خطأ لصالح برشلونة.

2019-09-28T14:23:59Z

22- كرة رائعة من بوسكيتس إلى جريزمان الذي ينطلق ويمررها إلى سواريز الذي يُسددها رائعة ولكن تخرج بجانب القائم الأيمن لحارس خيتافي.

2019-09-28T14:22:34Z

20- يا الله، أخطر فرصة في المباراة عن طريق أرامباري الذي يُمررها إلى خايمي ماتا داخل منطقة الجزاء ويمررها بدوره إلى أنخيل رودريجيز الذي يُسددها رائعة ولكن يُنقذها تير شتيجن.

2019-09-28T14:21:55Z

21- تمريرات قصيرة من لاعبي خيتافي تنتهي بطولية بعيدة لتصبح ركلة مرمى لبرشلونة.

2019-09-28T14:20:43Z

19- مازالت المباراة هادئة ولا وجود لهجمات خطرة من كلا الفريقين.

2019-09-28T14:17:19Z

16- يا الله، تمريرة من آرتور إلى سواريز الذي ينطلق لينفرد بحارس خيتافي ولكن يُسددها على يمين القائم الأيسر للحارس، ولكن يُعلن الحكم عن حالة تسلل على اللاعب سواريز.

2019-09-28T14:15:46Z

15- تمريرات من لاعبي برشلونة في محاولة لفتح ثغرة في دفاع خيتافي ولكن بهدوء ودون استعجال.

2019-09-28T14:13:03Z

12- كرة خطرة من كارلز بيريز الذي يخطف الكرة من نيوم مدافع خيتافي ويدخل داخل منطقة الجزاء ويُسددها بقدمه اليسرى، ولكن يتصدى لها دايفيد سوريا.

2019-09-28T14:11:45Z

11- كرة أولى خطرة من خيتافي بعد عرضية رائعة من جاسون ريميسيرو لتصل إلى أنخيل رودريجيز الذي يُسددها بقوة ولكن تخرج بعيداً لتصبح ركلة مرمى لصالح تير شتيجين.

2019-09-28T14:10:45Z

10- محاولة من لاعبي برشلونة عن طريق كارلز بيريز في الجانب الأيمن ولكن يضع عرضية دون عنوان لتصل إلى دايفيد سوريا.

2019-09-28T14:09:12Z

7- محاولة أولى من آرتور الذي يُمرر الكرة إلى سواريز ولكن يُمسك بها حارس مرمى خيتافي.

2019-09-28T14:07:30Z

6- خطأ لصالح جريزمان بعد تدخل قوي من داميان سواريز.

2019-09-28T14:06:23Z

3- بداية حماسية من الفريقين منذ الدقائق الأولى.

2019-09-28T14:02:43Z

2- خطأ لصالح خايمي ماتا بعد تدخل قوي من جونيور فيربو.

بداية المباراة

2019-09-28T13:54:05Z

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بدأ المباراة.

تشكيلة خيتافي

2019-09-28T10:57:10Z

(4-4-2)

يدخل خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي مُعتمداً على طريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم كلً من (دافيد سوريا / آلان نيوم، برونو جونزاليس كابريرا، دجيني داكونام، داميان سواريز / مارك كوكوريلا​، نيمانيا ماكسيموفيتش، ماورو أرامباري، جاسون ريميسيرو / خايمي ماتا، أنخيل رودريجيز)

تشكيل برشلونة

2019-09-28T10:53:34Z

(4-3-3)

يدخل إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بنفس تشكيلته التي يخوض بها أغلب مبارياته وهي (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (مارك أندريه تير شتيجن / سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، جونيور فيربو / فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، آرتور ميلو / كارلز بيريز، لويس سواريز، أنطوان جريزمان)

2019-09-28T00:38:59Z

يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 10 نقاط، بعد تحقيقهم لثلاث انتصارات وتعادل وحيد في الجولات الـ6 الأولى، بينما يحتل خيتافي المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، حيث انتصر في مباراة واحدة فقط وستطاع أن يتعادل في 4 لقاءات.

2019-09-28T00:38:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يحل برشلونة ضيفاً على خيتافي بملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز في إطار الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية المُباشرة، أحمد جمال.
 