تسديدة قوية من بيريز ومتابعة رائعة من فيربو
جول ثاني لبرشلونة
برشلونة يؤكد تقدمة بالهدف الثاني49- جوووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق جونيور فيربو.
بداية الشوط الثاني
نهاية شوط المباراة الأول
📌 الدقيقة 41: #برشلونة يتقدم في النتيجة عن طريق لوييييييس سوارييييييز (0-1)#GetafeBarça💪#ForçaBarça pic.twitter.com/2YlFR2BjTY— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 28, 2019
هدف التقدم لبرشلونة عن طريق سواريز
جوووووووووووول عن طريق سواريز
الهدف الأول لبرشلونة41- جووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الأول عن طريق لويس سواريز.
بطاقة صفراء
بداية المباراة
تشكيلة خيتافي
(4-4-2)
يدخل خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي مُعتمداً على طريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم كلً من (دافيد سوريا / آلان نيوم، برونو جونزاليس كابريرا، دجيني داكونام، داميان سواريز / مارك كوكوريلا، نيمانيا ماكسيموفيتش، ماورو أرامباري، جاسون ريميسيرو / خايمي ماتا، أنخيل رودريجيز)
¡Este es el once con el que saltaremos al césped del Coliseum para enfrentarnos al @FCBarcelona_es en menos de una hora! 💪#VamosGeta #GetafeBarça pic.twitter.com/FE2d0zbQVf— Getafe C.F. (@GetafeCF) September 28, 2019
تشكيل برشلونة
(4-3-3)
يدخل إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بنفس تشكيلته التي يخوض بها أغلب مبارياته وهي (4-3-3) وبتشكيلة تضم كلً من (مارك أندريه تير شتيجن / سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، جونيور فيربو / فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، آرتور ميلو / كارلز بيريز، لويس سواريز، أنطوان جريزمان)
❗ ديمبيلي يغيب عن مواجهة #خيتافي_برشلونة بسبب آلام عضلية في الفخذ الأيسر pic.twitter.com/jJAjv7lW1H— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 28, 2019
يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 10 نقاط، بعد تحقيقهم لثلاث انتصارات وتعادل وحيد في الجولات الـ6 الأولى، بينما يحتل خيتافي المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، حيث انتصر في مباراة واحدة فقط وستطاع أن يتعادل في 4 لقاءات.