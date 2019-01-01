جينك وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

الهدف الثاني لليفربول
تشامبرلين يُبدع57- جووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني عن طريق تشامبرلين نجم مباراة اليوم.
شوط المباراة الثاني
بتسديدة تشامبرلين وبعض المحاولات من الفريقين، تنتهى أول 45 دقيقة من مواجهة #جينك_ليفربول...💪👏 #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/yWeRPNjdkH— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 23, 2019
نهاية شوط المباراة الأول
الوقت البدلاً من ضائع
الحكم يُلغي هدف جينك
هدف ملغي للاعب ساماتا28- يُعلن حكم المباراة عن إلغاء هدف جينك الذي جاء بعد طولية رائعة من الجانب الأيمن من اللاعب إيتو وتسديدة رأسية رائعة من ساماتا الذي تدخل مع فان دايك وقت تسديده للكرة، ولذا فقد اعتبرها الحكم خطأ على المهاجم.
الحكم يلغي الهدف حتى الإعلان عن قرار تقنية الفيديو
هدف التعديل لصالح جينك
ساماتا يُحرز هدف التعادل بشكل رائع26- جووووووووووووووووووووول، ساماتا يُعد النتيجة لصالح جينك برأسية رائعة.
تشامبرلين يُسجل الأول
بداية رائعة من الريدز2- تمريرات قصيرة من ساديو ماني إلى فابينيو ثم إلى تشامبرلين الذي سددها بيمناه في إتجاه المرمى، وعلى الرغم من أن الكرة ليست بالقوية إلا أنها في زاوية بعيدة وغير متوقعة، لتسكن شباك الحارس غاينان كوكي دون أن يتحرك تجاه الكرة.
جووووووووووووووول هدف التقدم لليفربول
بداية سريعة من الريدز2- يا الله، جووووووووووووووول من تشامبرلين في بداية المباراة.
بداية المباراة
تشكيل ليفربول
محمد صلاح يعود لقيادة هجوم الريدز
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقته المعتادة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (أليسون / جيمس ميلنر ، ديان لوفرين ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون / نابي كيتا ، فابينيو ، أليكس أوكسليد تشامبرلين / محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني).
📋| مع عودة صلاح إلى القائمة الأساسية، إليكم اختيارات كلوب لبداية مباراة #جينك_ليفربول...🔴#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/pGSMqYOr8U— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 23, 2019
البدلاء: (جورجينيو فينالدوم ، جو جوميز ، أدريان ، جوردان هندرسون ، آدم لالانا ، ريان بريوستر ، ديفوك أوريجي).
تشكيل جينك
تشكيل متحفظ من أصحاب الأرض