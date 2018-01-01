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جيما آبا جيفار × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة جيما آبا جيفار ضد الأهلي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2019

محدث
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2018-12-23T13:47:18Z

45+2’نهاية الشوط الأول

ديديه جيرما يفتتح التسجيل لجيما آبا جيفار

2018-12-23T13:44:11Z

بعد تصويبة من داخل المنطقة

45+1’الهدف جاء بعد تصويبة عن طريق ديديه جيرما من داخل المنطقة سكنت على يسار الحارس شريف إكرامي

2018-12-23T13:42:37Z

45’أيمن أشرف انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيما آبا جيفار

2018-12-23T13:42:14Z

44’عرضية عن طريق ديديه ليبري من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2018-12-23T13:39:59Z

43’تصويبة عن طريق ناصر ماهر من خارج المنطقة علت عارضة الحارس أجايي وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-23T13:39:30Z

42’كرة ثابتة نفذها ناصر ماهر مقوسة داخل المطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-23T13:39:10Z

41’خطأ لصالح ناصر ماهر في منتصف الميدان 

2018-12-23T13:38:49Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-23T13:36:37Z

38’كريم نيدفيد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيما أبا جيفار

2018-12-23T13:35:12Z

37’بيسمارك سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس شريف إكرامي

2018-12-23T13:33:32Z

36’إسلام محارب سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-23T13:32:58Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-23T13:30:29Z

34’استئناف المباراة الآن

2018-12-23T13:30:11Z

33’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب 

2018-12-23T13:27:48Z

32’سقوط اللاعب هشام محمد بعد تدخل من بيسمارك في منتصف الميدان

2018-12-23T13:26:46Z

31’كرة ثابتة نفذها بيسمارك مقوسة داخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس شريف إكرامي

2018-12-23T13:26:26Z

30’نصف ساعة مرت من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-23T13:25:41Z

29’خطأ لصالح بيسمارك بعد تدخل من كريم نيدفيد في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2018-12-23T13:23:58Z

28’نفترب من نصف ساعة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-23T13:22:56Z

23’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي الأهلي

2018-12-23T13:21:20Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة عن طريق أحمد حمودي أبعدت من دفاعات جيما

2018-12-23T13:20:39Z

21’ناصر ماهر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-23T13:19:13Z

20’تمريرة بينية عن طريق ناصر ماهر في اتجاه المنطلق خلف الدفاعات مروان محسن، لكن خروج من الحارس الذي أبعد الكرة إلى منتصف الميدان 

2018-12-23T13:18:34Z

19’خطأ لصالح مروان محسن من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2018-12-23T13:14:43Z

18’خطأ لصالح إسلام محارب في منتصف الميدان

2018-12-23T13:13:31Z

17’هدوء في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الفريق الإثيوبي في منتصف الميدان 

2018-12-23T13:11:06Z

16’تصويبة عن طريق بييسمارك من داخل المنطقة تصدى لها شريف إكرامي ببراعة وأبعدت إلى ركنية

2018-12-23T13:10:34Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-23T13:07:55Z

13’تمريرة بينية عن طريق ناصر ماهر في اتجاه المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2018-12-23T13:06:55Z

12’ركنية نفذت عن طريق ناصر ماهر لداخل المنطقة استقبلها عمرو السولية برأسية وصلت سهلة إلى أحضان الحارس

2018-12-23T13:05:50Z

11’كرة عرضية عن طريق إسلام محارب من الجانب الأيسر لداخل المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2018-12-23T13:05:30Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-23T13:03:50Z

8’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات جيما أبا جيفار

2018-12-23T13:00:57Z

7’تصويبة قوية عن طريق ناصر ماهر من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-23T13:00:13Z

6’تصويبة عن طريق إسلام محارب من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-23T12:59:54Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-23T12:58:57Z

4’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ناصر ماهر  لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيما

2018-12-23T12:57:16Z

3’الكرة بحوزة لاعبي الأهلي وتمريرات قائمة في منتصف الميدان

2018-12-23T12:56:46Z

2’جيما آيا جيفار بالزي الأبيض على اليسار والأهلي بالزي الأحمر والأزرق على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2018-12-23T12:56:28Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

المباراة تقام على أرضية الملعب الوطني بأديس أبابا، والصافرة للحكم حسن محمد حاجي

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2018-12-23T12:36:34Z

يبدأ المدرب محمد يوسف بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

شريف إكرامي / كريم نيدفيد / ساليف كوليبالي / محمد هاني / أيمن أشرف / عمرو السولية / هشام محمد / أحمد حمودي / ناصر ماهر / إسلام محارب / مروان محسن

 

2018-12-23T12:33:40Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووووول..... حيث لقاء يجمع بين جيما آبا جيفار و الأهلي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ويصحبكم في هذه التغطية محمود جمال.