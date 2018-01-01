ديديه جيرما يفتتح التسجيل لجيما آبا جيفار
بعد تصويبة من داخل المنطقة45+1’الهدف جاء بعد تصويبة عن طريق ديديه جيرما من داخل المنطقة سكنت على يسار الحارس شريف إكرامي
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المباراة— Al Ahly SC (@AlAhly) December 23, 2018
الأهلي - جيما
دوري أبطال افريقيا#YallaYaAhly pic.twitter.com/EjVmUcjzA6
المباراة تقام على أرضية الملعب الوطني بأديس أبابا، والصافرة للحكم حسن محمد حاجي
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب محمد يوسف بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من
شريف إكرامي / كريم نيدفيد / ساليف كوليبالي / محمد هاني / أيمن أشرف / عمرو السولية / هشام محمد / أحمد حمودي / ناصر ماهر / إسلام محارب / مروان محسن
تشكيل فريقنا لمواجهة جيما الاثيوبي— Al Ahly SC (@AlAhly) December 23, 2018
حراسة المرمي : شريف اكرامي
خط الدفاع : محمد هاني ساليف كوليبالي ايمن اشرف كريم نيدفيد
خط الوسط : عمرو السولية وهشام محمد واحمد حمودي وناصر ماهر اسلام محارب
خط الهجوم : مروان محسن#YallaYaAhly pic.twitter.com/T08W316Ge4