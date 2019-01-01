ياربااااااااااااااااااااه، نافاس يتألق ويحافظ على نظافة شباكه
كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد
بتصويبة من داخل المنطقة
29’الهدف جاء بعد تصويبة عن طريق كريم بنزيما من داخل المنطقة سكنت شباك فريق جيرونا
⚽ د.27 جووووووووووووووووول جووووول!!! @Benzema!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
👊 جيرونا 0-1 ريال مدريد
🗒 النتيجة الاجمالية: 2-5#FIFA19 | #RMCopa pic.twitter.com/IM3gSLAK6p
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كيلور نافاس / سيرخيو راموس / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / داني سيبايوس / ماركوس يورنتي / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيما / لوكاس فاسكيز
📝 تشكيلة ريال مدريد أمام @GironaFC!#هلا_مدريد | #RMCopa pic.twitter.com/r7O6ioBIbZ— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 31, 2019
إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من
خوركا إيرايزوز / مارك مونييسا / بيدرو بورو / جوناس راماليو / بيرناردو إسبينوسا / دوجلاس لويز / بيك سونغ هو / أليكس جرانيل / أنتوني لوزانو / كريستيان ستواني / بورخا جارسيا
Aquest és l’onze inicial del Girona pel partidàs d’avui!🔝😍#GironaRealMadrid 🔜🔴⚪ pic.twitter.com/mdZVIqP9LW— Girona FC (@GironaFC) January 31, 2019