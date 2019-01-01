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جيرونا × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة جيرونا ضد ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-01-31T21:08:39Z

42’ركنية لصالح فريق جيرونا نٌفذت من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة عن طريق دوجلاس لويز استقبلها بيرناردو إسبنينوسا برأسية مرت بجوار القائم الأيسر، وحكم المباراة يحتسب خطأ لصالح فاران

2019-01-31T21:08:23Z

41’اللعب يُستأنف الآن بعد الإطمئنان عليه

2019-01-31T21:07:51Z

40’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان على رافائيل فاران

2019-01-31T21:07:19Z

39’سقوط اللاعب رافائيل فاران بعد تدخل من كريستيان ستواني 

2019-01-31T21:05:53Z

38’دوجلاس لويز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من كاربخال إلى خارج المنطقة

ياربااااااااااااااااااااه، نافاس يتألق ويحافظ على نظافة شباكه

2019-01-31T21:04:42Z

37’أليكس جرانيل سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها نافاس ببراعة ووصلت أمام ستواني الذي سددها قوية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-31T21:03:40Z

36’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T21:03:25Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدف دون رد

2019-01-31T21:03:02Z

34’ركنية نُفذت عن طريق توني كروس إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيرونا

2019-01-31T21:02:05Z

33’مارسيلو انطلق من منتصف الميدان ثم توغل إلى داخل المنطقة وراوغ الدفاعات وسدد كرة قوية بيسراه تصدى لها الحارس خوركا وأبعدت إلى ركنية

2019-01-31T21:00:01Z

32’أنتوني لوزانو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن مرت من أمام ستواني بغرابة شديدة وتحولت إلى رمية جانبية

2019-01-31T20:59:31Z

31’توني  كروس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:58:38Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بهدف دون رد

كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد

2019-01-31T20:56:41Z

بتصويبة من داخل المنطقة

29’الهدف جاء بعد تصويبة عن طريق كريم بنزيما من داخل المنطقة سكنت شباك فريق جيرونا

 

2019-01-31T20:56:06Z

28’كريم بنزيمة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:55:06Z

27’فينيسيوس جونيور أرسل كرة بينية إلى داخل المنطقة في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:54:33Z

26’تصويبة عن طريق لوكاس فاسكيز من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-31T20:53:38Z

25’ركنية نُفذت عن طريق توني كروس إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

2019-01-31T20:52:16Z

24’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-31T20:51:43Z

23’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق مارسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:50:12Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لوكاس فاسكيز إلى داخل المنطقة أبعدت الدفاعات

2019-01-31T20:49:45Z

21’مارسيلو أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:49:13Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات جيرونا

2019-01-31T20:47:39Z

18’لوكاس فاسكيز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:47:03Z

17’مارسيلو سدد كرة من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى خارج المنطقة 

2019-01-31T20:45:14Z

16’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال إلى داخل أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:44:48Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-31T20:44:06Z

14’فينيسيوس جونيرو انلطق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-31T20:43:37Z

13’خطأ لصالح لواكاس فاسكيز في منتصف الميدان بعد تدخل من دوجلاس لويز

2019-01-31T20:43:07Z

12’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق مارك مونيسا إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

2019-01-31T20:39:24Z

10’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-31T20:39:02Z

8’ركنية نفذها توني كروس إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات جيرونا

2019-01-31T20:36:52Z

7’فينيسيوس جونيرو سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-01-31T20:34:53Z

6’تصويبة عن طريق مارسيلو من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-31T20:34:40Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-31T20:33:29Z

4’أول كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دوجلاس لويز الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها كريستيان ستواني قوية أبعدت من دانيل كاربخال من على خط المرمى

2019-01-31T20:33:09Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات قائمة في منتصف الميدان 

2019-01-31T20:31:21Z

2’جيرونا بالزي الأحمر على اليمين وريال مدريد بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-01-31T20:31:08Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-01-31T20:26:34Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

كيلور نافاس / سيرخيو راموس / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / داني سيبايوس / ماركوس يورنتي / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيما / لوكاس فاسكيز

 

إليكم تشكيل جيرونا لمباراة اليوم

2019-01-31T20:23:18Z

يبدأ المدرب أوزيبيو ساركيستان بطريقة 5/3/2 وتضم كلًا من

خوركا إيرايزوز / مارك مونييسا / بيدرو بورو / جوناس راماليو / بيرناردو إسبينوسا / دوجلاس لويز / بيك سونغ هو / أليكس جرانيل / أنتوني لوزانو / كريستيان ستواني / بورخا جارسيا

 

2019-01-31T20:21:46Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين جيرونا وريال مدريد على ملعب موتنيليفي، في إطار منافسات الربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 