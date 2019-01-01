أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين جيرونا وريال مدريد على ملعب موتنيليفي، في إطار منافسات الربع النهائي من كأس ملك إسبانيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.