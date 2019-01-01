أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين جور ماهيا والزمالك على ملعب موي الرياضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.