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جور ماهيا × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة جور ماهيا ضد الزمالك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعت لكأس الكونفدرالية 2018-19

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الزمالك

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-02-03T12:56:27Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

محمود جنش / حمدي النفاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / محمود كهربا / خالد بوطيب

إليكم تشكيل مباراة جور ماهيا لمباراة اليوم

2019-02-03T12:50:23Z

يبدأ المدرب حسان أوكتاي بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا من

بونيفاس أولوتش أوتينو / فيلمون أموندي أوتينو / تشارليز سارامو موماني / جواشيم ألوتش أوشينج / شافيق باتامبوزي / لاورينس أوشينج جوما / كينيث موجونا / كيبكروي / فرانسيس كاهاتا نيامبورا / بونيفاس أوينو أموندي / ​جاكويس تيوسنجي









 

2019-02-03T12:41:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين جور ماهيا والزمالك على ملعب موي الرياضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.