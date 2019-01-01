إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
2019-02-03T12:56:27Z
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منمحمود جنش / حمدي النفاز / محمود حمدي / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / إبراهيم حسن / محمود كهربا / خالد بوطيب
إليكم تشكيل مباراة جور ماهيا لمباراة اليوم
2019-02-03T12:50:23Z
يبدأ المدرب حسان أوكتاي بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا منبونيفاس أولوتش أوتينو / فيلمون أموندي أوتينو / تشارليز سارامو موماني / جواشيم ألوتش أوشينج / شافيق باتامبوزي / لاورينس أوشينج جوما / كينيث موجونا / كيبكروي / فرانسيس كاهاتا نيامبورا / بونيفاس أوينو أموندي / جاكويس تيوسنجي
2019-02-03T12:41:17Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين جور ماهيا والزمالك على ملعب موي الرياضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.