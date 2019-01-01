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جنوب إفريقيا × المغرب | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة جنوب إفريقيا ضد المغرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
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تشكيل منتخب المغرب

2019-07-01T15:32:56Z

يبدأ المدرب هيرفي رينارد بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

منير المحمدي / مروان دا كوستا / نصير مزراوي / غانم سايس / أشرف حكيمي / مبارك بوصوفة / يونس بلهندة / كريم الأحمدي / نور الدين امرابط / حكيم زياش / يوسف النصيري

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا

2019-07-01T15:30:28Z

يبدأ المدرب ستيوارات باكستر بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

روني وليامز / تامسكانا مخيزي / سفيسو هلانتي / بوهلي مكوانازي / ثيولاني هالتشوايو / كاموهيلو موكوتجو / ثيمبا زواني / بونجاني زونجو / ليبو موسيبا / ثولاني سيريرو / بيرسي تاو

2019-07-01T15:28:07Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الكونغولي جان جاك نجامبو

2019-07-01T15:25:58Z

يدخل منتخب البافانا بافانا فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، نجح في تحقيق الفوز فى مباراة واحدة امام منتخب ناميبيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر أولى مبارياته أمام منتخب أسود كوت ديفوار بهدف دون رد، وسيحتاج منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة أمام المنتخب الجزائري ليبقى على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16  مع خسارة المنتخب الإيفواري أمام ناميبيا في نفس الجولة.

2019-07-01T15:25:49Z

تأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16 بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب ساحل العاج بهدف دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية، وبهذه النتيجة تأهل رفقاء حكيم زياش للدور ثمن النهائي، وأصبحوا بحاجة للتعادل مع جنوب أفريقيا لضمان صدارة المجموعة الرابعة.

2019-07-01T15:24:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلام لقاء يجمع بين منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب المغرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.