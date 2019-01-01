تبديل في صفوف منتخب تونس
شاهد هدف منتخب نيجيريا الأول
عن طريق أوديون إيجالو11’
هدف ⚽️ إيغالو يضع #النسور_الخضراء في المقدمة مبكراً وسريعاً!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 17, 2019
🇳🇬 1 - 0 🇹🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/Y3BmC2dqPH
أوديون إيجالو يفتتح التسجيل للمنتخب النيجيري
بعد خطأ فادح من دفاعات نسور قرطاج4’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق جاميلو كولينز ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة، ثم بخطأ دفاعي تصطدم الكرة بياسين مرياح ثم بحارسه معز بن شريفية ووصلت أمام أوديون إيجالو ليسددها في الشباك
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تشكيل منتخب نيجيريا
يبدأ المدرب جيرنوت روهر بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فرانسيس إيوزوهو / ويليام تروست / كينيث أوميرو / اولا إينا / جاميلو كولينز / ألأيكس إيووبي / ويلفريد نديدي / أوجينيكارو إتيبو / أحمد موسى / سامويل تشوكويزي / أوديون إيجالو
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #TUNNGA #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/5PcANqdn8m— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 17, 2019
تشكيل منتخب تونس
يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
معز بن شريفية / محمد دراجير / نسيم هنيد / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / غيلان الشعلالي / إلياس السخيري / فرجاني ساسي / أنيس البدري / طه ياسين الخنيسي / وهبي الخزري
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #TUNNGA #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/5PcANqdn8m— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 17, 2019
سيحصل الفريقان اللذان ودعا دور نصف النهائي لهذه النسخة على 2 مليون دولار لكل منهما في مباراة فاصلة لتحديد صاحب المركز الثالث، أما المباراة النهائية فتبلغ قيمة الجوائز المادية فيها 7 ملايين دولار، بواقع 4.5 مليون دولار للبطل، و2.5 مليون دولار للوصيف، ففي حال فوز منتخب تونس ستكون المرة الثانية التي يحقق فيها هذا المركز الثالث بعدما حصده من قبل في نسخة إثيوبيا عام 1962، أما المنتخب النيجيري فسبق له وحقق مركزًا ثالثًا سبع مرات خلال مشاركاته أعوام 1976، 1978، 1992، 2002، 2004، 2006، 2010.
ودع نسور قرطاج الكان من نصف النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي بهدف دون رد، في مباراة ركلات الجزاء المهدرة من جانب المنتخبين، لكن مازال أمام منتخب تونس حصد المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية، ووصل النسور إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة 2004 والتي أقيمت في الأراضي التونسية وتُوج بلقبها.