أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلام مباراة تجمع بين منتخبي تونس ونيجيريا، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.