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تونس × مالي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تونس ضد مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
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Getty Images

2019-06-28T14:46:38Z

20’خطأ لصالح نعيم السليتي في منتصف الميدان بعد تدخل من هاماري تراوري

2019-06-28T14:45:52Z

19’بينية عن طريق وهبي الخزري في إتجاه نعيم السليتي المنطلق في الجانب الأيسر، لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود حالة تسلل

2019-06-28T14:45:09Z

18’كرات متبادلة في أقدام لاعبي المنتخب التونسي دون خطورة حقيقة على مرمى المنتخب المالي

2019-06-28T14:43:07Z

17’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دجينبو لداخل المنطقة أبعدت الكرة من ديلان برون إلى رمية جانبية

2019-06-28T14:41:46Z

16’خطأ لصالح موسى دجينبو بعد تدخل من وجدي كشريدة في منتصف اليمدان

2019-06-28T14:41:30Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-28T14:39:43Z

14’خطأ لصالح نعيم السليتي في منتصف الميدان بعد تدخل من هاماراي تراوري

2019-06-28T14:38:42Z

13’نعيم السليتي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب المالي

2019-06-28T14:37:34Z

12’تصويبة قوية مباغتة من مسافة بعيدة عن طريق وهبي الخزري تصدى لها الحارس دجيجي ديارا  ببراعة وتحولت إلى ركنية

2019-06-28T14:36:14Z

11’ضغط قوي من لاعبي المنتخب التونسي بحثًا عن هدف مبكر

2019-06-28T14:35:25Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

شاهد

2019-06-28T14:34:52Z

9’كرة ثابتة نفذها وهبي الخزري صاروخية على المرمى إصطدمت بالعارضة ثم أبعدت من الدفاعات

 

2019-06-28T14:34:08Z

8’اووووووووووووووه... العارضة تتصدى لتصويبة وهبي الخزري وتُخرم المنتخب التونسي من هدف محقق

2019-06-28T14:33:34Z

7’خطأ لصالح نعيم السليتي من على يسار حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من هاماري تراوري

2019-06-28T14:31:42Z

6’تمريرة بينية عن طريق إلياس السخيري في إتجاه وهبي الخزري المنطلق خلف دفاعات المنتخب المالي، لكن هناك إشاراة بوجود حالة تسلل

2019-06-28T14:31:17Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلي قائم بين الفريقين

2019-06-28T14:30:50Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق موسى ماريجا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب التونسي

2019-06-28T14:30:34Z

3’البداية مع نسور قرطاج بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-06-28T14:30:08Z

2’منتخب تونس بالزي الأبيض على اليسار ومنتخب مالي بالزي الأصفر الكامل على اليمين

انطلاق المباراة

2019-06-28T14:28:27Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-28T14:25:37Z

النشيد الوطني لكلا المنتخبين

تشكيل منتخب مالي

2019-06-28T14:14:44Z

يبدأ المدرب محمد مجاسوبا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دجيجي ديارا / هاماري تراوري / مولا واجي / مامادو فوفانا / يوسف كوني / أمادو ديدارا / دياديه ساماسيكو / لاسانا كوليبالي / عبدولاي ديابي / موسى ماريجا / موسى دجينبو

 

تشكيل منتخب تونس

2019-06-28T14:11:00Z

يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

معز حسن / وجدي كشريدة / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / أنيس البدري / غيلان الشعلالي / إلياس السخيري / نعيم السليتي / طه ياسين الخنيسي / وهبي الخزري 

 

2019-06-28T14:09:25Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم البوتسواني جوشوا بوندو
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2019-06-28T14:08:35Z

حقق منتخب مالي فوز كبير برباعية مقابل هدف على حساب منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وكان النسور قد تأهلوا إلى نهائيات البطولة عن المجموعة الثالثة رفقة منتخب بوروندي الذي صعد لأول مرة، بعد أن حصدوا 14 نقطة من خلال أربع انتصارات وتعادلين، ولم يتلقوا أي خسارة، في مجموعة ضمت منتخب الجابون منظم النسخة الماضية وجنوب السودان.

2019-06-28T14:08:25Z

بدأ نسور قرطاج مشوارهم في الكان بتعادل إيجابي أمام المنتخب الأنجولي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبهذا التعادل بقى الفريق في المركز الثالث بعد تحقيق النسور أول ثلاث نقاط على حساب نظيره الموريتاني بعد أن حقق الفوز برباعة مقابل هدف في نفس الجولة، وسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء باحثًا عن الفوز ليضمن التأهل مبكرًا إلى الدور المقبل قبل انطلاق الجولة الثالثة.

2019-06-28T14:06:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السويس مباراة تجمع بين منتخب ونظيره المنتخب المالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.