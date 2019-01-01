حقق منتخب مالي فوز كبير برباعية مقابل هدف على حساب منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وكان النسور قد تأهلوا إلى نهائيات البطولة عن المجموعة الثالثة رفقة منتخب بوروندي الذي صعد لأول مرة، بعد أن حصدوا 14 نقطة من خلال أربع انتصارات وتعادلين، ولم يتلقوا أي خسارة، في مجموعة ضمت منتخب الجابون منظم النسخة الماضية وجنوب السودان.