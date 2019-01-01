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تونس × الكاميرون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب تونس ومنتخب الكاميرون الودية التحضيرية خارج أي منافسة، علي الملعب الأولمبي برادس

محدث
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Getty

2019-10-12T17:28:42Z

27’ تسديدة قوية للغاية من غيلان شعلالي من على حدود المنطقة لكن تصدي لها الحارس وابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-10-12T17:27:38Z

25’ تنفيذ الركنية بعرضية من بيير كوندي لداخل المنطقة لكنها قوية للغاية تتحول إلى رمية تماس

2019-10-12T17:26:48Z

24’ محاولة التسديد من كولينزفاي لكنها تصطدم فى ياسين مرياح وتتحول إلى ركنية 

2019-10-12T17:25:47Z

23’ خطأ فى منتصف الميدان للمنتخب الكاميرني ضد فرجاني ساسي 

2019-10-12T17:24:52Z

22’ تبادل التمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي وضغط على حامل الكرة من جانب لاعبي المنتخب الكاميروني 

2019-10-12T17:24:35Z

19’ عرضية وجدي كشريدة من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع من امام طه الخنيسي 

2019-10-12T17:22:39Z

18’ عرضية من غيلان شعلالني لداخل المنطقة فى إتجاه علي معلول لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-12T17:19:37Z

16’ ركنية للمنتخب الكاميروني تنفذ بعرضية  لداخل المنطقة ابعدها غيلان شعلالي من منطقة الخطورة 

2019-10-12T17:18:25Z

15’ تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة للمنتخب الكاميروني عن طريق بيير كوندي لكنها مرت بجوار القائم 

2019-10-12T17:17:13Z

13’ تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق وجدي كشريدة على الجهة اليمنى لكنه فشل فى استلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

2019-10-12T17:15:39Z

12’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من غيلان شيعلالي تلقاها ياسن مرياح براسية فى قلب المنطقة ابعدها الحارس فى اللحظات الأخيرة 

2019-10-12T17:14:12Z

11’ خطأ من علي حدود المنطقة لمنتخب تونس بعد تدخل قوي علي نعيم السيليتي 

2019-10-12T17:13:02Z

10’ تسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق نعيم السيليتي لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-10-12T17:11:16Z

8’ خطأ فى منتصف الميدان للمنتخب التونسي بعد تدخل قوي على نعيم السيليتي 

2019-10-12T17:10:00Z

7’ ركنية للمنتخب الكاميروني تنفذ بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها ميشيل تجادو برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-12T17:09:04Z

6’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية لداخل المنطقة من جويل تاجيو لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة 

2019-10-12T17:06:58Z

5’ خطأ فى منتصف الميددان لصالح المنتخب الكاميروني من الجهة اليسري

2019-10-12T17:06:06Z

4’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي فى منتصف الميدان 

2019-10-12T17:04:19Z

2’ إنطلاقة من غيلان الشعلالي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-12T16:59:57Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-10-12T01:32:40Z

على الجانب الآخر لم يخض المنتخب الكاميروني أي مباراة ودية له منذ خروجه من دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أمام منتخب نيجيريا الذي حقق الفوز بنتيجة (3-2)، ويقع المنتخب الأسود فى المجموعة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا بجانب كلًا من الرأس الأخضر، موزمبيق، رواندا.

2019-10-12T01:32:23Z

خاض منتخب نسور قرطاج مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام ساحل العاج، وتلقي الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب روبرت ديوشن بفرنسا،وقد كان فشل المنتخب التونسي فى تحقيق المركز الثالث فى بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت فى مصر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد، ويدخل نسور قرطاج في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية،  فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

2019-10-12T01:32:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح الملعب الأوليمبي، في رادس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين تونس والكاميرون، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.