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تونس × أنجولا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تونس ضد أنجولا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-06-24T18:03:25Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-06-24T17:47:37Z

45+1’نهاية الشوط الأول

شاهد هدف منتخب تونس الأول

2019-06-24T17:47:32Z

عن طريق يوسف المساكني

2019-06-24T17:45:47Z

45’عرضية عن طريق مانويل جاسبار من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس فاروق بن مصطفى

2019-06-24T17:45:00Z

44’تصويبة عن طريق نعيم السليتي من داخل يمين المنطقة إصطدمت بدفاعات منتخب أنجولا

2019-06-24T17:43:54Z

43’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أسامة الحدادي لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات المنتخب الأنجولي

2019-06-24T17:43:28Z

42’فريدي باليندي نفذ الركينة مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من وجدي كشريدة برأسية إلى خارج المنطقة

2019-06-24T17:42:39Z

41’ويلسون إدواردو سدد كرة من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات نسور قرطاج وتحولت إلى ركنية

2019-06-24T17:41:41Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لنسور قرطاج بهدف دون رد

2019-06-24T17:41:01Z

39’نعيم السليتي انطلق من الجانب الأيمن في محاولة لاختراق دفاعات منتخب أنجولا، لكن ابعاد رائع من دفاعات المنتخب الأنجولي

2019-06-24T17:39:14Z

38’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الأنجولي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات نسور قرطاج

2019-06-24T17:36:13Z

37’وجدي كشريدة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدت من دفاعات أنجولا

يوسف المساكني يفتتح التسجيل للمنتخب التونسي

2019-06-24T17:35:11Z

من علامة الجزاء

36’الهدف جاء بعد ركلة جزاء ترجمها يوسف المساكني في الشباك على يمين الحارس توني كابراكا بنجاح

 

2019-06-24T17:34:50Z

35’جووووووووووووووووووول.. والهدف الأول لنسور قرطاج عن طريق يوسف المساكني

شاهد

2019-06-24T17:33:59Z

34’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة الجزاء بعد تدخل قوي من سالوماو مانويل على قدم نعيم السليتي داخل المنطقة

 

2019-06-24T17:33:24Z

33’اووووووووووووووه.... ركلة جزاء لصالح المنتخب التونسي بقرار من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

2019-06-24T17:33:02Z

32’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب التونسي في منتصف الميدان

2019-06-24T17:30:56Z

31’خطأ لصالح وهبي الخزري بعد تدخل من داني ماسونجونا في منتصف الميدان

2019-06-24T17:30:40Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-24T17:29:18Z

29’خطأ لصالح ويلسون إدواردو بعد تدخل من أسامة الحدادي في منتصف الميدان

2019-06-24T17:28:37Z

28’بينية عن طريق يوسف المساكني في إتجاه وهبي الخرزي المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت سهلة إلى الحارس توني كابراكا

بطاقة صفراء

2019-06-24T17:27:31Z

27’خطأ لصالح فريدي باليندي بعد تدخل من غيلان الشعلالي استحق عليه بطاقة صفراء

2019-06-24T17:27:25Z

26’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-24T17:27:14Z

25’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-24T17:25:04Z

24’سقوط اللاعب سالومو مانويل بداعي الإصابة

2019-06-24T17:24:42Z

23’خطأ لصالح وهبي الخرزي في منتصف الميدان بعد تدخل من داني ماسونجونا

2019-06-24T17:23:58Z

22’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات ونسور قرطاج في محاولات لإحراز أول الأهداف

2019-06-24T17:21:02Z

21’تصويبة عن طريق ماتيوس دا كوستا من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى الحارس فاروق بن مصطفى

2019-06-24T17:20:16Z

20’ماتيوس دا كوستا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر في إتجاه كامبوس الذي إستقبل الكرة ثم سددها قوية مرت بعيدة وإلى ركلة مرمى

2019-06-24T17:18:40Z

19’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أسامة الحدادي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-24T17:18:12Z

18 ’تمريرة بينية عن طريق ديلان برون في إتجاه وهبي الخرزي المنطلق في الجانب الأيمن، لكن تواجد وابعاد من دفاعات المنتخب الأنجولي

2019-06-24T17:15:44Z

17’تصويبة قوية عن طريق وجدي كشريدة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-06-24T17:15:21Z

16’انحصار للعب في وسط الميدان مع محاولات على إستحياء لعناصر نسور قرطاج

2019-06-24T17:14:14Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-24T17:13:46Z

13’عرضية عن طريق رامي البدوي من الجهة اليمنى، لكن تمركز رائع من دفاعات أنجولا وابعاد الكرة ببراعة

2019-06-24T17:13:08Z

12’برونو جاسبار أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات منتخب تونس

2019-06-24T17:11:34Z

11’خطأ لصالح ماتيوس دا كوستا بعد تدخل من وجدي كشريدة في منتصف الميدان

2019-06-24T17:10:36Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-24T17:09:16Z

9’سيطرة منذ البداية من لاعبي منتخب تونس بحثًا عن هدف مبكر

2019-06-24T17:07:38Z

8’خطأ لصالح يوسف المساكني بعد تدخل من ستلفيو كروز في منتصف الميدان

2019-06-24T17:05:01Z

7’تصويبة عن طريق ويلسون إدواردو من داخل يسار المنطقة تصدى لها الحارس فاروق بن مصطفى على مرتين

2019-06-24T17:03:46Z

6’تمريرة بينية رائعة عن طريق وهبي الخرزي وضعت نعيم السليتي منفردًا بالمرمى، لكن تباطأ في تسديد الكرة في الشباك، ثم انقضاض من المدافع داني ماسونجونا الذي افتك الكرة بنجاح

2019-06-24T17:03:29Z

5’اوووووووووووووه... نعيم السليتي يهدر انفراد أمام المرمى

2019-06-24T17:02:36Z

4’كرة عرضية أولى من الأيمن عن طريق نعيم السليتي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات أنجولا

2019-06-24T17:01:25Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب أنجولا في منتصف الميدان

2019-06-24T17:00:58Z

2’منتخب نسور قرطاج بالزي الأبيض على اليسار ومنتخب أنجولا بالزي الأحمر والأسود على اليمين

انطلاق المباراة

2019-06-24T17:00:42Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-24T16:58:15Z

السلام الوطني للمنتخبين

تشكيل منتخب أنجولا

2019-06-24T16:42:07Z

يبدأ المدرب سرديان فاسيليفيتش بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من

توني كارباكا / برونو جاسبار / داني ماسونجونا / باستوس كيسانجا / ستلفيو كروز / هيرينيلسون كارمو / داجمالا كامبوس / سالوماو مانويل / ماتيوس جاليانو / ويلسون إدواردو / فريدي باليندي

تشكيل منتخب تونس

2019-06-24T16:27:57Z

يبدأ المدرب آلان جيرس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فاروق بن مصطفى / رامي البدوي / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / غيلان الشعلالي / وجدي كشريدة / إلياس السخيري / يوسف المساكني / نعيم السليتي / وهبي الخزري

 

2019-06-24T16:22:26Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

2019-06-24T16:22:06Z

تأهل منتخب أنجولا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لحساب المجموعة التاسعة رفقة المنتخب الموريتاني، بعد أن حصد 12 نقطة من ست مواجهات، جمعهم خلال مشواره في التصفيات من أربع انتصارات وهزيمتين، وخاض المنتخب الأنجولي ودية واحدة أمام منتخب غينيا، وحققوا الانتصار بهدفين نظيفين، وسيلاقي أيضًا منتخب جنوب إفريقيا وديًا يوم الأربعاء في ختام استعداداته لكأس الأمم الإفريقية.

2019-06-24T16:21:59Z

يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب البوروندي بهدفين مقابل هدف، وذلك في آخر بروفة ودية للمنتخب ضمن إستعدادات الفريق للبطولة الإفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى النهائيات، بعد تصدرهم للمجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة والتي كان وصيفها المنتخب المصري، وسيسعى المنتخب التونسي لتحقيق أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة.

2019-06-24T16:21:11Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السويس مباراة تجمع بين منتخب تونس ونظيره الأنجولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.