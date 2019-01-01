يدخل نسور قرطاج هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب المنتخب البوروندي بهدفين مقابل هدف، وذلك في آخر بروفة ودية للمنتخب ضمن إستعدادات الفريق للبطولة الإفريقية، وكان قد تأهل زملاء على معلول رسميًا إلى النهائيات، بعد تصدرهم للمجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة والتي كان وصيفها المنتخب المصري، وسيسعى المنتخب التونسي لتحقيق أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة.