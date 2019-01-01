على الجانب الآخر نجح توتنهام فى بلوغ المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه أياكس 3-2 مساء الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" فى إياب نصف النهائى، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز أياكس بهدف نظيف ليتأهل الفريق اللندني بأفضلية التسجيل خارج الأرض، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة، أما فى الدوري فيحتل الفريق المركز الرابع برصيد 71 نقطة، فمنذ إنطلاقة الموسم خاض السبيرز 38 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 2 ، وتلقي الهزيمة فى 13 مباراة.
فجر الريدز مفاجأة من العيار الثقيل هزت العالم أجمع، بريمونتادا تاريخية في آنفليد والفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، أما في الدوري أنهى الريدز موسمه بالفوز على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، لينهي الموسم في وصافة جدول الترتيب برصيد 97 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ، فمنذ إنطلاقة الموسم خاض ليفربول 38 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 30 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.