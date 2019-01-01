التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
رايس مبولحي / مهدي زيفان / رفيق حليش / مهدي تاهرات / محمد فارس / مهدي عبيد / هشام بودواي / إسماعيل بن ناصر / أندي ديلور / آدم وناس / إسلام سليماني
#LesVerts #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie#TotalAFCON2019#TANALG pic.twitter.com/RhJqEX5Yfo— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) ١ يوليو ٢٠١٩
البدلاء / ألكسندر أوكيدجا / يوسف البلايلي / رامي بن سبعيني / يوسف عطال / سفيان فيجولي / رياض محرز / عدلان قديورة / ياسين براهيمي / عز الدين دوخة / عيسي ماندي / جمال الدين بلعمري / بغداد بونجاح
التشكيل الرسمي لمنتخب تنزانيا
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامنميتاتشا مناتا / حسن خميس رمضان / أجري موريس / على متوني / محمد حسيني محمد / مدثر يحي / ايراستو نيوني / سايمون مسوفا / فيصل سالوم / فريد موسي / مبوانا ساماتا
يتزيل المنتخب التنزاني المجموعة الثالثة بدون نقاط، فحتى الآن خاض الفريق مبارتين في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، ولم ينجح في تحقيق الفوز أو التعادل، حيث تلقى هزيمة علي يد المنتخب الكيني في في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر أولى مبارياته أمام منتخب أسود التيرانجا بهدفين نظيفين، وسيحتاج منتخب نجوم الطوائف لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة أمام المنتخب الجزائري ليبقى على حظوظه في التأهل كثالث مجموعة مع خسارة المنتخب الكيني أمام السنغال في نفس الجولة.
تأهل محاربو الصحراء إلى دور الـ16 بعد تحقيق فوز صعب على حساب منتخب السنغال بهدف دون رد، في ثاني جولات دور المجموعات، وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز أمام المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين في افتتاح مشواره في البطلوة، ولحق زملاء رياض محرز بالمنتخبات التي تأهلت رسميًا إلى الدور المقبل حتى الآن وهم، مصر، نيجيريا، بعد أن جمع ست نقاط من فوزين متتاليين،