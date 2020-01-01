تغطية مباشرة: ليفربول ضد ليدز وعودة الدوري الإسباني

مونبيليه يفوز على نيس
تسديدة صاروخية من محمد صلاح تضيف الثالث
خطأ فادح لفان دايك يمنح ليدز التعادل
فان دايك يسجل الثاني من ضربة ركنية
ليدز يتعادل أمام ليفربول
فيديو | محمد صلاح يفتتح التسجيل من ركلة جزاء
سجل محمد صلاح أول هدف لنادي ليفربول أمام ليدز يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة
Goal! Mohamed Salah blasts Liverpool ahead from the penalty spot! Pick that one out! 💥— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 12, 2020
Liverpool 1 Leeds 0
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تابع لحظة بلحظة: ليفربول ضد ليدز
ميسي يبدأ أساسيًا في المباراة الودية لبرشلونة
أول تشكيل لكومان مع الفريق
The first XI of the 2020/21 preseason! #BarçaNastic pic.twitter.com/oePhJ9bb7u— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2020
التعادل السلبي في افتتاح الدوري الإسباني بين إيبار وسيلتا فيجو
كريستال بالاس يتفوق على ساوثامبتون
خطف كريستال بالاس هدف الفوز على ساوثامبتون عن طريق زاها في الدقيقة 13
كريستال بالاس سجل هدفًا آخر ولكن ألغته تقنية الفيديو في الدقيقة 82
صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز يونايتد
صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليدز🔴 pic.twitter.com/GhidJaIrzO— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 12, 2020
أرتيتا:سعيد بما قدّمه النني في المباراة
أشاد مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، بالمصري محمد النني في تصريحات عقب المباراة
طالع التصريحات
برنتفورد يسقط أمام برمنجهام
سقط برنتفورد بهدف نظيف في أول مباراة بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" في لقاء غاب عنه سعيد بن رحمة
كما انتصر نادي روترهام یونایتد على وايكومب واندررز بهدف نظيف
آرسنال يقص شريط الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام
بثلاثية نظيفة
نجح آرسنال في الفوز بثلاثية نظيفة على فولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بتوقيع لاكازيت وجابرييل وأوباميانج
⚽️ هدف: فولهام 0 آرسنال 1#لاكازيت يفتتح التسجيل لأرسنال معلنا أول أهداف "المدفعجية" في الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن منافسات موسم 2020-2021— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 12, 2020
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