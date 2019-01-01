تأهل تشيلسي على حساب توتنهام، حيث ان فاز توتنهام في الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يقوم البلوز بتحقيق الفوز في مباراة الإياب بهدفين لهدف، لتكون بطاقة التأهل للمباراة النهائية من نصيب البلوز بعد تحقيق الفوز بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين