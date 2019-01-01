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تشيلسي × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة السادسة من دوري الإنجليزي الممتاز2019-20.على ملعب ستامفورد بريدج

محدث
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Getty Images

2019-09-22T15:48:06Z

18’ ركنية لتشيلسي تنفذ بعرضية من ماركوس ألونسو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-09-22T15:46:54Z

17’ محاولات من لاعبي تشيلسي للبحث عن هدف التعادل والعودة من جديد للمباراة

2019-09-22T15:45:46Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم أصبح لليفربول بهدف نظيف

أليكساندر ارنولد يسجل الهدف الاول للريدز

2019-09-22T15:44:35Z

وصف الهدف

14’ الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ بتمريرة قصيرة من صلاح إلى ارنولد الذي سددها تسديدة قوية للغاية تسكن الشباك على يسار المرمي 

2019-09-22T15:44:13Z

13’ جووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الاول لليفربول عن طريق ارنولد

2019-09-22T15:43:04Z

12’ خطأ من مكان خطير للغاية لليفربول بعد تدخل من كريستينسن على ساديو مانيه من على حدود المنطقة 

2019-09-22T15:42:08Z

11’ إنطلاقة من ماتيو كوفاسيتش من الجهة اليسري ومن ثثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع ويستخلصها الدفاع بنجاح

2019-09-22T15:41:43Z

10’ عشر دقائق أولى من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمر بين الفريقين

2019-09-22T15:41:06Z

8’ تمريرة طولية من كانتي فى إتجاه المنطلق لداخل يمين المنطقة ويليان الذي حاول أرسلها عرضية لكن استخلصها الهولندي فان ديك

2019-09-22T15:40:08Z

7’ تمريرة أمامية من هندرسون فى إتجاه ساديو مانيه لكن ابعدها جورجينيو من امام السنغالي 

2019-09-22T15:39:34Z

5’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي تشيلسي فى منتصف الميدان 

2019-09-22T15:39:13Z

4’ توقف المباراة لعلاج ويليان بعد سقوطه في كرة مشتركة مع فان دايك ودخول الطاقم الطبي 

2019-09-22T15:38:54Z

3’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

2019-09-22T15:38:30Z

2’ بداية قوية من الريدز الذ يضغط بقوة على دفاعات البلوز 

2019-09-22T15:38:17Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-09-22T14:46:13Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

أدريان / ترينت أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جورجينيو فينالدوم / فابينيو / جوردان هندرسون / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو 

البدلاء / كاومين كيلير / جو جوميز / شيردان شاكيري / جيمس ميلنر / أليكس تشامبيرلين / آدم لالانا / ريان بروستر

 

التشكيل الرسمي لتشيلسي

2019-09-22T14:37:45Z

يبدأ المدرب فراك لامبارد بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

كيبا / سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستينسين / فيكايو توموري / إيميرسون / جورجينيو / نجولو كانتي / ويليان / ماتيو كوفاسيتش / ماسون ماونت / تامي ابراهام

البدلاء / ويلي كابليرو / كيرت زوما / ماركوس ألونسو / روس باركلي / كريستيان بوليسيتش / بيدرو / ميتشي باتشواي

 

2019-09-21T23:53:18Z

على الجانب الآخر يسقط تشيلسي على ملعبه أمام فالنسيا الإسباني بهدف نظيف، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري الأبطال، أمام محليًا كانت آخر مباريات البلوز أمام فريق وولفرهامبتون، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بنتيجة كبيرة (5-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في  جدول ترتيب البريميرليج برصيد 8 نقاط وبفارق 7 نقاط كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 5 مباريات، حقق الفوز في 2، وتعادل مثلهما، وخسر مباراة.

2019-09-21T23:53:07Z

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة أمام نابولي بهدفين دون رد، وذلك فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، على ملعب سان باولو، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 15نقطة، وبفارق خمس نقاط عن السيتيزنس المتواجد فى المكرز الثاني برصيد 10نقاط.، فحتى الآن استطاع ليفربول أن يحقق العلامة الكاملة والفوز فى خمس إنتصار متتالية فى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

2019-09-21T23:52:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.