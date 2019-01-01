شاهد
13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق مسعود أوزيل إلى داخل المنطقة أبعدت من الحارس كيبا لتصل أمام أوباميانج الذي سددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن لتتحول إلى ركلة مرمى
أولى محاولات المدفعجية، وكيبا لم يتصرف بالشكل الصحيح 🤨#UEL #beINUEL #UELFinal pic.twitter.com/AbdNnEo5cL— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 29, 2019
انطلاق نهائي اليوروباليج
شاهد حفل نهائي الدوري الأوروبي
حفل #نهائي_الدوري_الأوروبي الآن على HD1- HD2 📺#UEL #beINUEL #UELFinal pic.twitter.com/sfFyP817r8— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 29, 2019
شاهد لقاء حصري مع أسطورة أرسنال السابق بات رايس
مقابلة حصرية مع أسطورة آرسنال السابق بات رايس! #UEL #beINUEL #UELFinal pic.twitter.com/Le22tvhDnT— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 29, 2019
عمليات الإحماء من لاعبي تشيلسي
Warm-ups are underway! 👊#UELfinal pic.twitter.com/JpjC9LcUmW— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2019
تاريخ مواجهات الفريقان في جميع المسابقات
تاريخ المواجهات المباشرة بين البلوز والغانرز في جميع المسابقات!#UEL #beINUEL #UELFinal pic.twitter.com/RMhsA5FFpN— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 29, 2019
مقارنة بين ساري وإيمري هذا الموسم في الدوري الأوروبي
مقارنة بين إيمري وساري هذا الموسم في #الدوري_الأوروبي.#UEL #beINUEL #UELFinal pic.twitter.com/gRymlg4G0w— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 29, 2019
إليكم تشكيل أرسنال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 3/4/3 وتضم كلًا من
بيتر تشيك / سوكراتيس بابا ستاثوبولوس / لوران كوشيلني / ناتشو مونريال / أينسيل ميتلاند / لوكاس توريرا / جرانيت تشاكا / سياد كولاسينيتش / أليكساندر لاكازيت / مسعود أوزيل / بيير إميريك أوباميانج
البدلاء / داني ويلبيك / كارل جينكنسون / ماتيو جيوندوزي / ستيفان ليشتشتاينر / بيرند لينو / بوكايو ساكا / محمد النني / شكوردان موستافي / أليكس إيووبي / ديان لليف / إيديه نكيتياه
📋 Here it is - our @EuropaLeague final team news!— Arsenal FC (@Arsenal) May 29, 2019
🏆 #UELfinal
إليكم تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماوريسيو ساري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
كيبا / سيزار أثبليكويتا / أندرياس كريستينتسين / دافيد لويز / إيميرسون / نجولو كانتي / جورجينيو / كاتيو كوفاسيتش / بيدرو / أوليفييه جيرو / إدين هازارد
البدلاء / جورج ماكيكران / جونزالو إيجواين / روس باركلي / إيثان أمبادو / جايمي كومينج / جاري كاخيل / ماركوس ألونسو / ويلي كاباييرو / كونكور كالاجر / ويليان / دافيد زاباكوستا
Kante starts for the Blues! 💪— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2019
Here's our #UELfinal starting team... pic.twitter.com/L88vIojaoV
عبر الجانرز إلى نصف نهائي عبر بوابة نابولي الإيطالي، بعدما تغلب عليه بنتيجة (0-3) كمجموع لمبارتي الذهاب والإياب، قبل أن يلاقي فريق فالنسيا في الدور قبل النهائي، حينما حقق أرسنال الفوز بنتيجة (7-3) في المبارتين، أما في الدوري فأنهى أرسنال هذا الموسم وهو في المركز الخامس برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام آخر المتأهلين للكأس ذات الآذنين الموسم المقبل، فبعد أن لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 لقاء، وتعادل في سبع وهُزم في عشر مباريات.
تأهل البلوز إلى المباراة النهائية بعد تخطي فريق آينتراخت في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد أن تعادلا ذهابًا وإيابًا (1-1)، أما عن الدوري الإنجليزي فكان قد أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث بر صيد 72 تقطة طوال مشواره، وهذا يعني أنه من الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 9، وخسر 8 مباريات.