حقق الديوك الفرنسية فوز على حساب فريق آيسلندا برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاحد على ملعب لويس فونتانو، في اللقاء الدولي الودي في اطار الاستعداد لتصفيات يورو 2020، حيث استطاع حامل كأس العالم الأخيرة أن يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، والتي تضم كلًا من تركيا، ألبانيا، آيسلندا، أندورا.