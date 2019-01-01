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تركيا × فرنسا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة لحظة كافة أحداث مباراة تركيا ضد فرنسا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم ال الأوروبية 2020

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Getty

2019-06-08T20:22:06Z

77’كومان أرسل كرة عرضية مقوسة من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب التركي

2019-06-08T20:21:12Z

76’تمريرة بينية عن طريق أنطوان جريزمان في إتجاه كيليان مبابي المنطلق داخل يسار المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب التركي

2019-06-08T20:20:41Z

75’ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ومازال التقدم للمنتخب التركي بهدفين دون رد

2019-06-08T20:19:19Z

73’كرة ثابتة نفذها أوندير مقوسة إلى داخل المنطقة  قابلها كارامان برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-08T20:18:31Z

72’خطأ لصالح سنيجيز أوندير بعد تدخل من كومان من الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-06-08T20:17:22Z

71’زيكي كيليك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-08T20:16:39Z

70’بوراك يلماز سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-08T20:14:40Z

69’كينان كارمان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات منتخب فرنسا إلى ركنية

2019-06-08T20:13:15Z

68’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الفرنسي في منتصف الميدان

2019-06-08T20:13:00Z

67’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-08T20:12:53Z

65’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-08T20:11:37Z

64’سقوط اللاعب أياكن بداعي الإصابة

2019-06-08T20:10:34Z

63’بنجامين بافارد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس

2019-06-08T20:10:08Z

62’أنطوان جريزمان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-06-08T20:08:49Z

61’خطأ لصالح بول بوجبا في منتصف الميدان 

2019-06-08T20:08:02Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لمنتخب تركيا بهدفين دون رد

2019-06-08T20:07:28Z

59’تراجع تام من لاعبي المنتخب التركي في هذه الأوقات لمحاولة الحفاظ على النتيجة

2019-06-08T20:05:36Z

57’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق زيكي كيليك إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفرنسي

2019-06-08T20:03:36Z

56’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الفرنسي في منتصف الميدان بحثًل عن إختراق دفاعات المنتخب التركي

2019-06-08T19:59:34Z

55’عشر دقائق مرت مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للمنتخب التركي بهدفين دون رد

2019-06-08T19:58:45Z

53’جريزمان مرر كرة بينية في إتجاه أوليفييه جيرو المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من دفاعات منتخب تركيا

2019-06-08T19:56:27Z

52’ضغط متواصل من لاعبي المنتخب الفرنسي على دفاعات منتخب تركيا بحثًا عن إدراك هدف تقليص النتيجة

2019-06-08T19:55:28Z

51’بنجامين بافارد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب التركي

2019-06-08T19:54:27Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للمنتخب التركي بهدفين دون رد

2019-06-08T19:53:27Z

49’أنطوان جريزمان سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب التركي وتحولت إلى منتصف الميدان

2019-06-08T19:52:26Z

48’موسى سيسوكو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب التركي إلى رمية جانبية

2019-06-08T19:51:15Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الفرنسي في منتصف الميدان

2019-06-08T19:48:28Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-06-08T19:34:40Z

45+1نهاية الشوط الأول

2019-06-08T19:32:58Z

45’تمريرة بينية عن طريق موسى سيسوكو في إتجاه لوكاس دين المنطلق في الجانب الأيسر، لكن لم يحسن إستقبال الكرة وطالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-06-08T19:31:57Z

44’أنطوان جريزمان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب التركي

2019-06-08T19:31:02Z

43’ركنية نفذها سينجيز أوندير مقوسة إلى داخل المنطقة قابلهاميري ديميرال برأسية قوية مرت بمحازاة القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-08T19:29:45Z

42’زيكي كيليك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الفرنسي إلى ركنية

سينجيز أوندير يضيف الثاني للمنتخب التركي

2019-06-08T19:28:13Z

بتصويبة من داخل المنطقة

41’الهدف جاء بعد تمريرة بينية رائعة عن طريق توكوز في إتجاه المنطلق داخل يمين المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها صاروخية سكنت شباك الحارس هوجو لوريس

 

2019-06-08T19:27:19Z

40’جووووووووووووووول... والهدف الثاني لمنخب تركيا عن طريق سينجيز أوندير

2019-06-08T19:26:23Z

39’تصويبة عن طريق بول بوجبا من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب التركي وتحولت خارج المنطقة

2019-06-08T19:24:45Z

38’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حسن علي إلى داخل المنطقة إستقبلها بوراك يلماز ثم سددها زاحفة وصلت إلى أحضان الحارس هوجو لوريس

2019-06-08T19:24:15Z

37’وابل من التمريرات القصيرة بين أقدام لاعبي المنتخب الفرنسي انتهت عند مبابي الذي فقد السيطرة على الكرة داخل المنطقة 

2019-06-08T19:23:17Z

36’تراجع تام من لاعبي المنتخب التركي في منتصف ملعبهم ومحاولات مستمرة من لاعبي المنتخب الفرنسي لمحاولة إدراك هدف التعادل 

2019-06-08T19:22:45Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ومازال التقدم للمنتخب التركي بهدف دون رد

2019-06-08T19:21:03Z

33’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كينان كارامان إلى داخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي منتخب تركيا وأبعدت من دفاعات المنتتخب الفرنسي

2019-06-08T19:19:50Z

32’تحضير من لاعبي المنتخب الفرنسي بحثًا عن إختراق دفاعات المنتخب التركي

كان أيهان يفتتح التسجيل للمنتخب التركي

2019-06-08T19:18:50Z

برأسية من داخل المنطقة

31’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حسن علي إلى داخل المنطقة إرتقى لها المدافع القادم من الخلف كان أيهان وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس هوجو لوريس

 

2019-06-08T19:18:01Z

30’جووووووووووووووووووول.... والهدف الأول لتركيا عن طريق كان أيهان

2019-06-08T19:16:25Z

16’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب فرنسا في منتصف الميدان

2019-06-08T19:15:25Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-08T18:55:26Z

13’بنجامين بافارد انطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات منتخب تركيا

2019-06-08T18:54:45Z

12’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-08T18:53:37Z

11’سقوط اللاعب دروخات توكوز بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-08T18:53:22Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السليي قائم بين الفريقين 

2019-06-08T18:52:59Z

9’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق لوكاس دين إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات منتخب تركيا

2019-06-08T18:51:13Z

8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الفرنسي في منتصف الميدان

2019-06-08T18:50:42Z

7’إنحصار للعب منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي المتخب الفرنسي

2019-06-08T18:50:07Z

6’خطأ لصالح محمد تيكديمير بعد تدخل من بليز ماتويدي

2019-06-08T18:49:50Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-08T18:47:34Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق قبليز ماتويدي إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-06-08T18:47:16Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاغعبي منتخب فرنسا في منتصف الميدان 

2019-06-08T18:46:53Z

2’تركيا بالزي الأحمر على اليمين وفرنسا بالزي الأزرق والأبيض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-06-08T18:46:30Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-08T18:45:58Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب والنشيد الوطني للمنتخبين

تشكيل منتخب فرنسا

2019-06-08T18:40:59Z

يبدأ المدرب ديديه ديشان بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

هوجو لوريس / بنجامين بافارد / رافائيل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس دين / موسى سيسوكو / بليز ماتويدي / بول بوجبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان

 

تشكيل منتخب تركيا

2019-06-08T18:37:49Z

يبدأ المدرب ميرسيا بوسيسكو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

ميرت جونط / زيكي كيليك / كان أيهان / ميري ديميرال / حسن علي / محمد تيكديمير / دروخان توكوز / عرفان كهفيسي / بوراك يلماز 

 

2019-06-08T18:30:48Z

خاض المنتخب التركي مبارتين حتى الآن في التصفيات أمام مولدوفا وألبانيا، وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد 6 نقاط وبقى في وصافة المجموعة، وكانت آخر مباراة ودية له في التوقف الدولي الأخير أمام منتخب أوزبكستان، حيث استطاع ان يحقق الفوز بهدفين دون رد، وسيدخل المنتخب هذا اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الديوك الفرنسية لخطف صدارة المجموعة.

2019-06-08T18:30:16Z

حقق الديوك الفرنسية فوز على حساب فريق آيسلندا برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاحد على ملعب لويس فونتانو، في اللقاء الدولي الودي في اطار الاستعداد لتصفيات يورو 2020، حيث استطاع حامل كأس العالم الأخيرة أن يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، والتي تضم كلًا من تركيا، ألبانيا، آيسلندا، أندورا.

2019-06-08T18:29:00Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين تركيا وفرنسا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال