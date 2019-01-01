التشكيل الرسمي لمنتخب البرازيل
يبدأ بطريقة (4/2/3/19 وتضم كلامن
أليسون / داني ألفيش / ماركينيوس / تياجو سيلفا / فيليبي لويس / أرتور / كاسيميرو / جابرييل جيسوس / فيليبي كوتينيو / إيفرتون سواريس / روبيرتو فيرمينو
البدلاء / كاسيو / إيديرسون مورايش / ريتشارليسون / ميراندا / ألان / ديفيد نيريس / فاجنر / ويليان / إيدر ميليتاو / لوكاس باكيتا
التشكيل الرسمي لمنتخب بيرو
يبدأ بطريقة (4/5/19 وتضم كلامن
بيدرو جاليسي / لويس أدفينكولا / ميجيل أراوخو / لويس ابرام / ميجيل تراوكو / ريناتو تابيا / أندي بولو / كريستيان كويفا / يوشيمار يوتون / جيفرسون فارفان / باولو جيريرو
البدلاء / باتريسيو ألفاريز / كارلوس كاسيدا / راؤول رويدياز / خيسوس بريتيل / باولو هورتادو / ألكسندر كولينز / كارلوس زامبرانو / أندري كورزو / إيديسون فلوريس / أندرسون سانتاماريا / كريستوفر جونزاليس
خطف منتخب بيرو ثلاث نقاط ثمينة فى مشواره فى الكوبا امريكا المقامة فى الأراضي البرازيلية من منتخب بوليفيا في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء وحققوا الفوز بنتيجة (3-1)، وتعادل المنتخب البيروفي فى اللقاء الأول له فى البطولة امام منتخب فنزويلا بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولي من دورالمجموعات ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
تعادل منتخب السامبا أمام منتخب فنزويلا بدون أهداف خلال منافاسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد ان حققوا في مباراة الافتتاح ضد منتخب بوليفيا الفوز بثلاثية نظيفة، ليتصدر السليساو المجموعة الأولي مؤقتاً بـ4 نقاط بفارق الأهداف متساويًا مع المنتخب البيروفي، بينما يحتل المنتخب الفنزويلي المركز الثالث بنقطتين، ومنتخب بوليفيا في قاع الترتيب بدون رصيد، وسيدخل المنتخب البرازيلي هذا اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث لتأكيد صدارته والتأهل لدورالثمانية في البطولة المقامة على أرضه هذا العام.