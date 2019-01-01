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بيرو × البرازيل | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة البرازيل القادمة ضد بيرو في الجولة الثالة من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

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(C)Getty Images

التشكيل الرسمي لمنتخب البرازيل

2019-06-22T18:45:50Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/19 وتضم كلامن

أليسون / داني ألفيش / ماركينيوس / تياجو سيلفا / فيليبي لويس / أرتور / كاسيميرو / جابرييل جيسوس / فيليبي كوتينيو / إيفرتون سواريس / روبيرتو فيرمينو 

البدلاء / كاسيو / إيديرسون مورايش / ريتشارليسون / ميراندا / ألان / ديفيد نيريس / فاجنر / ويليان / إيدر ميليتاو / لوكاس باكيتا 

التشكيل الرسمي لمنتخب بيرو

2019-06-22T18:42:53Z

يبدأ بطريقة (4/5/19 وتضم كلامن

بيدرو جاليسي / لويس أدفينكولا / ميجيل أراوخو / لويس ابرام / ميجيل تراوكو / ريناتو تابيا / أندي بولو / كريستيان كويفا / يوشيمار يوتون / جيفرسون فارفان / باولو جيريرو 

البدلاء / باتريسيو ألفاريز / كارلوس كاسيدا / راؤول رويدياز / خيسوس بريتيل / باولو هورتادو / ألكسندر كولينز / كارلوس زامبرانو / أندري كورزو / إيديسون فلوريس / أندرسون سانتاماريا / كريستوفر جونزاليس

2019-06-22T02:43:35Z

خطف منتخب بيرو ثلاث نقاط ثمينة فى مشواره فى الكوبا امريكا المقامة فى الأراضي البرازيلية من منتخب بوليفيا في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء وحققوا الفوز بنتيجة (3-1)، وتعادل المنتخب البيروفي فى اللقاء الأول له فى البطولة امام منتخب فنزويلا بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولي من دورالمجموعات ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

2019-06-22T02:43:19Z

تعادل منتخب السامبا أمام منتخب فنزويلا بدون أهداف خلال منافاسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بعد ان حققوا في مباراة الافتتاح ضد منتخب بوليفيا الفوز بثلاثية نظيفة، ليتصدر السليساو المجموعة الأولي مؤقتاً بـ4 نقاط بفارق الأهداف متساويًا مع المنتخب البيروفي، بينما يحتل المنتخب الفنزويلي المركز الثالث بنقطتين، ومنتخب بوليفيا في قاع الترتيب بدون رصيد، وسيدخل المنتخب البرازيلي هذا اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث لتأكيد صدارته والتأهل لدورالثمانية في البطولة المقامة على أرضه هذا العام.

2019-06-22T02:42:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد أرينا كورينثيانز مباراة قويةً بين منتخب البرازيل ومنتخب بيرو، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.