بطاقة صفراء
جوارديولا يؤمن بتغير دفاعي
تبديل في صفوف مانشستر سيتي
82’خروج سيرجيو أجويرو ودخول جون ستونز بدلًا منه
83. CITY SUB | John Stones comes on for @aguerosergiokun.— Manchester City (@ManCity) April 28, 2019
🔴 0-1 💙 #BURMCI #mancity pic.twitter.com/Yp722MMazt
تبديل في صفوف بيرنلي
تبديل في صفوف مانشستر سيتي
سيرجيو أجويرو يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي
بتصويبة من داخل المنطقة
66’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كايل وولكر لداخل المنطقة إستقبلها أجويرو وسط غفلة من دفاعات بيرنلي ثم سدد كرة بيسراه قوية أبعدت من المدافع تايلور، لكن الحكم عاد واحتسب الهدف باعتبار الكرة تجاوزت خط المرمى
63. SERGIOOOOOOOOOOOOOO!— Manchester City (@ManCity) April 28, 2019
🔴 0-1 💙 #BURMCI #mancity pic.twitter.com/76NzLOJYM3
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
KICK-OFF | Here we goooooo!— Manchester City (@ManCity) April 28, 2019
🔴 0-0 💙 #BURMCI #mancity pic.twitter.com/f3A8Jk9XFO
شاهد عمليات إحماء لاعبي بيرنلي
The lads being put through their paces... not long to go now. pic.twitter.com/ZdAqZqeX0a— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 28, 2019
إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
إيديرسون / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيميريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / بيرناردو سيلفا / إلكاي جوندوجان / دافيد سيلفا / رحيم ستيرلينج / سيرجيو أجويرو / ليروي ساني
📋 How we line-up against Burnley this afternoon...— Manchester City (@ManCity) April 28, 2019
XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Gundogan, Bernardo, D Silva, Sterling, Sane, Aguero
SUBS | Muric, Danilo, Stones, Mahrez, Otamendi, G Jesus, Foden
⚽️ @HaysWorldwide
🔵 #mancity #BURMCI pic.twitter.com/WjM3YaYEh6
إليكم تشكيل بيرنلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب شون ديش بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
توم هيتون / ماثيو لوتون / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / تشارلي تايلور / جيف هندريك / أشلي ويستوود / جاك كورك / دوايت منيل / أشلي بارنيس / كريس وود
TEAM NEWS: Here is your Burnley team to face @ManCity in today's @premierleague game at Turf Moor. pic.twitter.com/CnpZ78IbOu— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 28, 2019
يعيش بيرنلي أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام تشيلسي وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة وبقى بعيد عن منطقة الخطر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 35 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في سبع وخسر 17 مباراة.
استعاد الأزرق السماوي صدارة البريميرليج بعد حسم ديربي مانشستر لصالحه، وتحقيق الانتصار بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 31، وبهذا الانتصار وصل السيتيزنس للنقطة 89 بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وحتى الآن خاض فريق جوارديولا 35 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى أربع هزائم.