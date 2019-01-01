يعيش بيرنلي أيامًا لايحسد عليها حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام تشيلسي وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة وبقى بعيد عن منطقة الخطر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 35 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في سبع وخسر 17 مباراة.