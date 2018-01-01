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بيراميدز × إنبي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بيرامديز ضد إنبي في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2018-12-22T17:57:51Z

30’وصلنا لأول نصف ساعة من عمر المباراة ومازال إنبي متقدم بهدف دون رد

2018-12-22T17:57:02Z

28’كينو أرسل بينية في اتجاه ناصر منسي المنطلق داخل المنطقة طالت وأقرب إلى الحارس عمرو حسام

2018-12-22T17:56:23Z

27’خطأ لصالح حمدي فتحي بعد تدخل من محمد فاروق في مناطق دفاعات إنبي

رامي صبري يفتتح التسجيل لإنبي

2018-12-22T17:54:38Z

برأسية قوية من داخل المنطقة

26’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق علي فوزي لداخل المنطقة ارتقى لها رامي صبري وحولها برأسية قوية لداخل الشباك

 

2018-12-22T17:53:42Z

25’خطأ لصالح عبد الرحمن عامر بعد تدخل من فتحي في الجانب الأيمنبالقرب من الراية الركنية

2018-12-22T17:51:15Z

24’لاعبي بيراميدز مازالوا يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات إنبي واحراز هدف أول

2018-12-22T17:51:05Z

23’استئناف المباراة الآن

2018-12-22T17:50:48Z

22’دخول الطاقم الطبي لعلاج الحارس عمرو حسام

2018-12-22T17:50:25Z

21’سقوط الحارس عمرو حسام بداعي الإصابة

اووووووووه.فرصة هدف أول محقق تضيع من بيراميدز

2018-12-22T17:48:03Z

20’تصويبة عن طريق محمد فاروق من داخل المنطقة اصطدمت بالحارس عمرو حسام وأبعدت من اللاعب أحمد عبد العزيز من على خط المرمى إلى رمية جانبية

بطاقة صفراء

2018-12-22T17:47:00Z

19’خطأ لصالح عبد الرحمن عامر بعد تدخل من رجب بكار في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2018-12-22T17:46:24Z

18’خطأ لصالح محمد فتحي بعد تدخل من حمدي فتحي في منتصف الميدان 

2018-12-22T17:44:19Z

17’كرة ثابتة نفذها محمد مجدي قفشة قوية على المرمى مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-22T17:42:35Z

16’لمسة يد على رامي صبري من على حدود المنطقة من مكان مميز

2018-12-22T17:42:18Z

15’ربع ساعة مرت من عمر وأحداث الشوط الأول ومازال التعادل مسيطر على الأجواء

2018-12-22T17:42:09Z

13’استئناف المباراة الآن

2018-12-22T17:41:54Z

12’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2018-12-22T17:41:18Z

11’سقوط اللاعب رامي صبري بداعي الإصابة

2018-12-22T17:40:54Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-22T17:40:09Z

9’عرضية عن طريق كينو من الجانب الأيسر لداخل المنطقة وصلت إلى الحارس عمرو حسام

2018-12-22T17:38:32Z

8’خطأ لصالح كينو بعد تدخل من علي فوزي في منتصف الميدان

2018-12-22T17:37:58Z

7’خطأ لصالح محمد مجدي قفشة بعد تدخل من محمد بسويني في منتصف الميدان

2018-12-22T17:36:37Z

6’خطأ لصالح كينو في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد بسيوني

2018-12-22T17:36:17Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-22T17:35:31Z

4’خطأ لصالح عبد الرحمن عامر من الجهة اليمنى من على حدود المنطقة بعد تدخل من محمد فتحي

2018-12-22T17:33:59Z

3’الكرة بحوزة لاعبي بيراميدز في منتصف الميدان وتمريرات قائمة

2018-12-22T17:33:17Z

2’بيراميدز بالزي الأبي والأزرق على اليمين وإنبي بالزي الكوحلي على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2018-12-22T17:33:04Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-22T17:31:56Z

المباراة تقام على أرضية ملعب الدفاع الجوي، والصافرة للحكم المغربي رضوان جيد

إليكم تشكيل إنبي لمباراة اليوم

2018-12-22T17:25:51Z

يبدأ المدرب على ماهر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عمرو حسام / على فوزي / رامي صبري / صلاح سليمان / أحمد عبد العزيز / عبد الرحمن عامر / محمد بسيوني / محمود قاعود / محد أشرف روقا / حمدي فتحي / محمد أشرف 

 

إليكم تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم

2018-12-22T17:23:24Z

يبدأ المدرب حسام حسن بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أحمد الشناوي / رجب بكار / على جبر / أحمد أيمن / محمد حمدي / نبيل دونجا / محمد فتحي / محمد مجدي قفشة / محمد فاروق / كينو / ناصر منسي

 

2018-12-22T17:21:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول........ حيث يفتح ملعب الدفاع الجوي أبوابه لاستضافة لقاء يجمع بين بيرامديز وإنبي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.