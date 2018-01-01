رامي صبري يفتتح التسجيل لإنبي
برأسية قوية من داخل المنطقة
26’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق علي فوزي لداخل المنطقة ارتقى لها رامي صبري وحولها برأسية قوية لداخل الشباك
جوووووووووووووووووووول قائدنا رامى صبرى يتقدم بالهدف الأول للفريق البترولى ..#إنبى_بيراميدز#نادى_إنبى#Enppi_Club#شجع_إنبى pic.twitter.com/XEXI5yA1UI— Enppi Club (@Enppi_Club) December 22, 2018
اووووووووه.فرصة هدف أول محقق تضيع من بيراميدز
بطاقة صفراء
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل إنبي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب على ماهر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
عمرو حسام / على فوزي / رامي صبري / صلاح سليمان / أحمد عبد العزيز / عبد الرحمن عامر / محمد بسيوني / محمود قاعود / محد أشرف روقا / حمدي فتحي / محمد أشرف
فى حراسة المرمى : عمرو حسام— Enppi Club (@Enppi_Club) December 22, 2018
خط الدفاع : رامى صبرى - صلاح سليمان - احمد عبد العزيز - على فوزى
خط الوسط : عبد الرحمن عامر - محمد بسيونى - حمدى فتحى - محمد أشرف روقه
خط الهجوم : محمود قاعود - محمد أشرف فهمى#إنبى_بيراميدز#نادى_إنبى#Enppi_Club#شجع_إنبى pic.twitter.com/bla8TGK1ft
إليكم تشكيل بيراميدز لمباراة اليوم
يبدأ المدرب حسام حسن بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أحمد الشناوي / رجب بكار / على جبر / أحمد أيمن / محمد حمدي / نبيل دونجا / محمد فتحي / محمد مجدي قفشة / محمد فاروق / كينو / ناصر منسي
العميد حسام حسن يختار تشكيل فريقنا الرسمي أمام إنبي ⚪🔵 pic.twitter.com/bOl32lnsdo— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) December 22, 2018