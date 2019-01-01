مدونة حية

بولونيا × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بولوينا ضد يوفنتوس في دور الـ16 من كأس إيطاليا 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-01-12T19:59:19Z

12’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان 

فيدريكو بيرنارديسكي يفتتح التسجيل ليوفنتوس

2019-01-12T19:57:10Z

بعد تصويبة من خارج المنطقة

11’الهدف جاء بعد كرة بينية عن طريق إيمري تشان في اتجاه مويز وخروج خاطيء من الحارس ثم افتك الكرة بيرنارديكسي وسددها قوية سكنت الشباك

2019-01-12T19:56:49Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-12T19:55:36Z

9’ماتيا دي تشيلو انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

 

2019-01-12T19:54:26Z

8’استحواذ من لاعبي اليوفي على مجريات اللقاء وكرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-01-12T19:53:56Z

7’دوجلاس كوستا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-12T19:53:30Z

6’ضغط مبكر من لاعبي اليوفي بحثًا عن ادراك هدف أول 

2019-01-12T19:51:00Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-12T19:49:50Z

3’تمريرة بينية عن طريق دوجلاس كوستا في اتجاه المنطلق خلف الدفاعات مويز كين، لكنه كان في موقف تسلل

2019-01-12T19:46:53Z

يوفنتوس بالزي البديل الأبيض والرمادي على اليسار وبولونيا بالزي الأحمر والأزرق على اليمين2

2019-01-12T19:46:44Z

1’انطلاق المباراة

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-01-12T19:39:14Z

يبدأ المدرب أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / مهدي بن عطية / بونوتشي / ماتيا دي تشلو / سبينازولا / ميراليم بيانيتش / سامي خضيرا / إيمري تشان / دوجلاس كوستا / بيرنارديسكي / مويز كين

 

إليكم تشكيل بولونيا لمباراة اليوم

2019-01-12T19:36:29Z

يبدأ المدرب فيليبو إنزاجي بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

أنجيلو دا كوستا / أرتورو كالابرسي / دانيلو / فليب هيلاندر / فيدريكو ماتيلو / روبيرتو سوريانو / ماتياس سفان برج / مايكل دجكس /  نيكولا سانسوني / ماتا ديسترو

 

2019-01-12T19:16:42Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين بولونيا ويوفنتوس على استاد ريانتو دالارا في دور الـ16 من كأس إيطاليا، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.
 