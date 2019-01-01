12’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان
فيدريكو بيرنارديسكي يفتتح التسجيل ليوفنتوس
بعد تصويبة من خارج المنطقة11’الهدف جاء بعد كرة بينية عن طريق إيمري تشان في اتجاه مويز وخروج خاطيء من الحارس ثم افتك الكرة بيرنارديكسي وسددها قوية سكنت الشباك
9’ماتيا دي تشيلو انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
3’تمريرة بينية عن طريق دوجلاس كوستا في اتجاه المنطلق خلف الدفاعات مويز كين، لكنه كان في موقف تسلل
إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فويتشيك تشيزني / مهدي بن عطية / بونوتشي / ماتيا دي تشلو / سبينازولا / ميراليم بيانيتش / سامي خضيرا / إيمري تشان / دوجلاس كوستا / بيرنارديسكي / مويز كين
Ready for #CoppaItalia duty 💪 🇮🇹#BolognaJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/qHMldaeYDb— JuventusFC (@juventusfcen) January 12, 2019
إليكم تشكيل بولونيا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فيليبو إنزاجي بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
أنجيلو دا كوستا / أرتورو كالابرسي / دانيلو / فليب هيلاندر / فيدريكو ماتيلو / روبيرتو سوريانو / ماتياس سفان برج / مايكل دجكس / نيكولا سانسوني / ماتا ديسترو
📋 TEAM 📋— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) January 12, 2019
Here's how our boys line up for tonight's clash! #BolognaJuve #WeAreOne 🔴🔵 pic.twitter.com/H6MSc4jsmM