أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين بولونيا ويوفنتوس على استاد ريانتو دالارا في دور الـ16 من كأس إيطاليا، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.