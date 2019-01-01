يشارك دورتموند في كأس السوبر الألماني بصفته وصيف الدوري كما تنص اللوائح بعد أن تمكن بايرن ميونخ من التتويج ببطولتي الدوري والكاس، وسيسعى البي في بي بقيادة مدربه المحنك "فافر" لبدء الموسم بصورة جيدة وتحقيق أول لقب له مع دورتموند من أجل تعويض خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، بعد أن كان المرشح الأبرز بسبب انطلاقته القوية.
تمكن البافاري من الفوز بالثنائية المحلية في موسمه الأول مع الكرواتي "نيكو كوفاتش" بعد أن تُوج بالدوري الألماني في الجولة الأخيرة من الموسم على الرغم أنه كان متأخراً خلف دورتموند أغلب فترات الموسم ولكنه تمكن من استغلال تعثراته في الأسابيع الأخيرة، كما استطاع تحقيق بطولة الكأس على حساب لايبزيج بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة.