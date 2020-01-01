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تغطية مباشرة .. مباريات برشلونة، ليفربول وتوتنهام، يوفنتوس، الدوري المصري وكأس الملك

تغطية مباشرة لمباريات اليوم

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Getty Images

أتلتيكو مدريد يتجاوز كارديسار في كأس الملك

2020-12-16T19:59:07Z

فاز أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة على كارديسار في دور الـ64 من كأس ملك إسبانيا

خدعنا أمام مانشستر يونايتد، وأرتيتا السبب

2020-12-16T19:56:18Z

ردود الفعل على مستوى النني أمام ساوثامبتون

تباين للآراء حول مستوى النني أمام ساوثامبتون

طالع من هنا

Elneny
Getty

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام ساوثامبتون

2020-12-16T19:52:18Z

تعادل آرسنال بهدف لمثله أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Aubameyang Arsenal 2020
Getty

يوفنتوس يسقط أمام أتالانتا بالتعادل

2020-12-16T19:24:06Z

رونالدو أهدر ركلة جزاء

تعادل يوفنتوس بهدف لمثله امام أتالانتا في ليلة إهدار رونالدو ركلة جزاء

تقرير المباراة

Cristiano Ronaldo Juventus Atalanta Serie A
Getty

سيراميكا كيلوباترا ينتصر على البنك الأهلي

2020-12-16T17:37:58Z

فاز سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 3-1 على البنك الأهلي

 

بث مباشر .. النصر والرئد في كأس الملك

2020-12-16T16:58:56Z

القادسية يخطف الفوز من الشباب في الدقائق الأخيرة

2020-12-16T16:29:38Z

تأهل القادسية لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الشباب بهدف نظيف

التعاون يعبر ضمك رغم النقص العددي

2020-12-16T16:25:41Z

انتصر التعاون 2-1 على ضمك في كأس الملك السعودي

أسوان ينتصر على الانتاج

2020-12-16T16:24:30Z

فاز أسوان 2-1 على الانتاج في الدوري المصري

بث مباشر لمباريات كأس الملك

2020-12-16T13:32:46Z

بث مباشر لجميع مباريات ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين من هنا