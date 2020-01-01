تغطية مباشرة .. مباريات برشلونة، ليفربول وتوتنهام، يوفنتوس، الدوري المصري وكأس الملك

أتلتيكو مدريد يتجاوز كارديسار في كأس الملك
خدعنا أمام مانشستر يونايتد، وأرتيتا السبب
ردود الفعل على مستوى النني أمام ساوثامبتون
تباين للآراء حول مستوى النني أمام ساوثامبتون
آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام ساوثامبتون
تعادل آرسنال بهدف لمثله أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي
يوفنتوس يسقط أمام أتالانتا بالتعادل
رونالدو أهدر ركلة جزاء
تعادل يوفنتوس بهدف لمثله امام أتالانتا في ليلة إهدار رونالدو ركلة جزاء
النصر ينتفض ويقصي الرائد من كأس الملك
فاز النصر 2-0 على الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين
أهداف المباراة |#النصر 2 : 0 #الرائد #النصر_الرائد pic.twitter.com/Yk59pg7zSC— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020
سيراميكا كيلوباترا ينتصر على البنك الأهلي
فاز سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 3-1 على البنك الأهلي
سيراميكا كليوباترا يواصل انطلاقته المميزة بالدوري ويهزم البنك الأهلى ١/٣ 💥⚽— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 16, 2020
ثلاثية كليوباترا سجلها شادي حسين هدفين فى الدقيقتين ٣٩ و٦٢ وشريف دابو من ركلة جزاء فى الدقيقة ٦٠ بينما أحرز فادي فريد هدف البنك الأهلى فى الدقيقة ٥٣ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/6hRL5P2gKX
بث مباشر .. النصر والرئد في كأس الملك
القادسية يخطف الفوز من الشباب في الدقائق الأخيرة
تأهل القادسية لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الشباب بهدف نظيف
د89’ هدف للقادسية! ⚽#حسن_العمري يسجل الهدف الأول#القادسية 1 : 0 #الشباب— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020
🎥 — شاهد الهدف! 👇#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/q2HGyJpSB5
التعاون يعبر ضمك رغم النقص العددي
انتصر التعاون 2-1 على ضمك في كأس الملك السعودي
أسوان ينتصر على الانتاج
أسوان يخطف فوزا مثيرا على طلائع الجيش ١/٢— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 16, 2020
أحرز ثنائية أسوان هيثم الفيل فى الدقيقة ٦٠ ومحمود شبانة فى الدقيقة ٨٣ بينما أحرز احمد سمير هدف الطلائع ٦١ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/WooaLd8NSa