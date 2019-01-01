توج البلاوجرانا رسميًا بالدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخه بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وخسروا في مبارتين.