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برشلونة × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
التعليقات()

شاهد هدف برشلونة الثالث

2019-05-01T20:57:03Z

عن طريق ليونيل ميسي

2019-05-01T20:56:19Z

90+3’عثمان ديمبيلي سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بعيدة وبسلام على مرمى أليسون

تبديل في صفوف برشلونة

2019-05-01T20:55:05Z

90+2’خروج سيرجي روبيترو ودخول كارلس آلينا بدلًا منه

تبديل في صفوف برشلونة

2019-05-01T20:54:43Z

90+1’خروج لويس سواريز ودخول عثمان ديمبيلي بدلًا منه

2019-05-01T20:54:01Z

90’هجمة مرتدة بدأها ليونيل ميسي ثم انطلق إلى حدود منطقة جزاء ليفربول ثم مررها إلى لويس سواريز الذي سدد كرة قوية إصطدمت بدفاعات ليفربول وتحولت إلى ركنية

2019-05-01T20:53:17Z

89’ركنية من الجانب الأيمن نفذها محمد صلاح إلى داخل المنطقة أمسك بها تيرشتيجن ببراعة

2019-05-01T20:51:49Z

88’اووووووووووه.... تدخل من آرتورو فيدال على ساديو ماني داخل المنطقة، ومطالبات من لاعبي ليفربول بركلة جزاء وحكم المباراة يقول لاشيء والكرة إلى ركنية

2019-05-01T20:51:22Z

87’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق هندرسون إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات برشلونة

تبديل في صفوف ليفربول

2019-05-01T20:47:16Z

86’خروج جيمس ميلنر ودخول ديفوط أوريجي بدلًا منه

2019-05-01T20:47:00Z

85’خمس دقائق أخيرة من عمر المباراة ومازال برشلونة متفوق بثلاثية نظيفة

شاهد

2019-05-01T20:46:20Z

84’ياربااااااااااااااااااااااااااااه، صلاح يسدد والقائم يتصدى

 

ليونيل ميسي يسجل الثالث

2019-05-01T20:44:05Z

بشكل مميز

83’الهدف جاء بعد كرة ثابتة من على حدود المنطقة نفذها ليونيل ميسي صاروخية سكنت في الزاوية التسعين لم يستطع أليسون إبعاد الكرة

2019-05-01T20:43:33Z

82’جوووووووووووووووووووول...... والثالث لبرشلونة

بطاقة صفراء

2019-05-01T20:41:59Z

81’خطأ لصالح ليونيل ميسي بعد تدخل من فابينيو من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-05-01T20:41:32Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التثدم لأصحاب الأرض بهدفين دون رد

2019-05-01T20:40:21Z

79’في ظل إستحواذ ليفربول على مجريات الشوط الثاني نجح برشلونة في إحراز الهدف الثاني

تبديل في صفوف برشلونة

2019-05-01T20:39:08Z

78’خروج جيورجينيو فينالدوم ودخول روبيرتو فيرمينو بدلًا منه

ليونيل ميسي يضيف الثاني لبرشلونة

2019-05-01T20:37:37Z

من داخل المنطقة

77’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق راكيتيتش في إتجاه لويس سواريز المنطلق داخل المنطقة ثم سدد كرة بالركبة إصطدمت بالعارضة وعادت أمام ميسي الذي إستقبلها بالصدر وسددها بهدوء في الشباك الخالية

2019-05-01T20:37:08Z

76’جوووووووووووول..... والثاني لبرشلونة

2019-05-01T20:36:19Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لبرشلونة بهدف دون رد

2019-05-01T20:34:48Z

73’إنحصار للعب في منتصف الميدان 

2019-05-01T20:33:32Z

72’ضغط متواصل من لاعبي ليفربول وشوطثاني أفضل بكثر على مستوى الهجوم

2019-05-01T20:33:15Z

71’خطأ لصالح ليونيل ميسي بعد تدخل من فابينيو في منتصف الميدان

2019-05-01T20:32:18Z

70’تمريرة بينية عن طريق ساديو ماني في إتجاه محمد صلاح المنطلق داخل المنطقة ابعدت من دفاعات برشلونة

2019-05-01T20:31:32Z

69’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان

2019-05-01T20:30:16Z

68’كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة عن طريق جيمس ميلنر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-01T20:27:24Z

67’لاعبي ليفربول يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إحراز هدف التعديل

2019-05-01T20:25:35Z

66’خطأ لصالح سيرجيو بوسكيتس بعد تدخل من فابينيو في منتصف الميدان

2019-05-01T20:24:35Z

65’آرتور فيدال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليفربول إلى ركنية

2019-05-01T20:21:40Z

64’سيميدو انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم حاول إرسال كرة عرضية إلى داخل المنطقة، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-01T20:21:26Z

63’خروج فيليبي كوتينيو ودخول نيلسون سيميدو بدلًا منه

2019-05-01T20:21:10Z

62’لمسة يد على آرتورو فيدال في منتصف الميدان

شاهد

2019-05-01T20:19:18Z

61’كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد صلاح لداخل المنطقة سددها جيمس ميلنر في منتصف الميدان وصلت سهلة إلى أحضان تيرشتيجن

 

2019-05-01T20:19:03Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لبرشلونة بهدف دون رد

2019-05-01T20:17:19Z

59’خطأ لصالح سيرجي روبيرتو بعد تدخل من ساديو ماني

2019-05-01T20:17:08Z

58’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-01T20:16:58Z

57’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-01T20:16:26Z

56’سقوط اللاعب لينجليه بداعي الإصابة 

2019-05-01T20:15:47Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازالت محاولات ليفربول مستمرة

شاهد

2019-05-01T20:14:49Z

54’محمد صلاح سدد كرة قوية مباغتة من خارج المنطقة بيسراه زاحفة تصدى لها تيرشتيجن بشكل رائع وتحولت إلى ركنية

 

2019-05-01T20:14:09Z

53’اووووووووووووه، محمد صلاح كاد أن يسجل هدف التعديل

2019-05-01T20:12:53Z

52’تمريرت متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان

2019-05-01T20:12:13Z

51’خطأ لصالح لينجليه بعد تدخل من محمد صلاح في منتصف الميدان

2019-05-01T20:10:34Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لبرشلونة بهدف دون رد

2019-05-01T20:09:21Z

49’محمد صلاح انطلق من الجانب الأيمن ثم حاول إرسال كرة عرضية لداخل المنطقة، لكن تدخل من دفاعات برشلونة وابعاد الكرة إلى منتصف الميدان

2019-05-01T20:08:38Z

48’جيمس ميلنر سدد كرة قوية من داخل المنطقة بيمناه، لكن تألق أكثر من رائع من تيرشتيجن الذي أبعد الكرة إلى ركنية

2019-05-01T20:08:14Z

47’اووووووووووووووووووووووه... ميلنر كاد أن يعدل النتيجة مبكرًا

2019-05-01T20:08:03Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-05-01T19:49:52Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-05-01T19:48:10Z

45+1’جوردان هندرسون انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت بجوردي أليا ثم به وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-01T19:47:12Z

45’فيليبي كوتينيو تلقى تمريرة بينية من لويس سواريز داخل المنطقة ثم سددها مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-01T19:42:33Z

44’خطأ لصالح ليونيل ميسي في الجانب الأيمن بعد تدخل قوي من جيمس ميلنر

2019-05-01T19:41:23Z

42’كرة ثابتة نفذها جيمس ميلنر مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات برشلونة ببراعة

2019-05-01T19:39:48Z

41’لينجليه تلقى بطاقة صفراء بعد شد واضح لمحمد صلاح في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-05-01T19:39:31Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول وبرشلونة متقدم بهدف دون رد

2019-05-01T19:37:43Z

39’تصويبة قوية عن طريق جيمس ميلنر من خارج المنطقة مرت قريبة من القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-01T19:36:40Z

38’تمريرة بينية عن طريق جوردان هندرسون وضعت ساديو ماني على حدود المنطقة منفردًا بالحارس تيرشتيجن، ثم سدد كرة بشكل غريب مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-01T19:36:11Z

37’يارباااااااااااااااااااااااااااااااااااه، ساديو ماني يهدر هدف التعادل

2019-05-01T19:34:50Z

36’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جوردان هندرسون إلى داخل المنطقة بحثًا عن رأسية ساديو ماني، لكن ابعاد رائع من سيرجي روبيرتو إلى ركنية

2019-05-01T19:34:35Z

35’عشر دقائق أخيرة في عمر الشوط الأول ومازال التقدم لبرشلونة بهدف دون رد

2019-05-01T19:33:53Z

34’جوردي ألبا أرسل كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى، لكن جو جوميز أبعد الخطرة عن مرماه وأبعد الكرة إلى خارج المنطقة

2019-05-01T19:32:25Z

33’روبيرتسون انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت دفاعات برشلونة

شاهد هدف برشلونة الأول

2019-05-01T19:31:35Z

عن طريق لويس سواريز

32’

2019-05-01T19:30:43Z

31’لويس سواريز أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليفربول

2019-05-01T19:30:06Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة وبالفعل نجح برشلونة في غفلة من دفاعات ليفربول في تسجيل أول الأهداف

لويس سواريز يفتتح التسجيل لبرشلونة

2019-05-01T19:27:46Z

أول أهدف لسواريز في دروي الأبطال

28’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جوردي أبا لداخل المنطقة في إتجاه لويس سواريز المنطلق داخل المنطقة ثم سدد الكرة سكنت الشباك

 

2019-05-01T19:27:03Z

27’جووووووووووووووووول....والهدف الأول لبرشلونة

2019-05-01T19:25:47Z

26’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات ولاعبي برشلونة يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

تبديل في صفوف ليفربول

2019-05-01T19:25:24Z

25’خروج نابي كيتا ودخول جوردان هندرسون بدلًا منه

2019-05-01T19:22:49Z

24’المباراة تُستأنف الآن والتغير قادم

2019-05-01T19:21:49Z

23’مازال اللعب متوقف حتى الآن ويبدو أن نابي كيتا يعاني من إصابة قوية وغير قادر على إستكمال اللقاء

2019-05-01T19:21:28Z

22’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-01T19:21:09Z

21’نابي كيتا سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة

2019-05-01T19:20:14Z

20’كرة ثابتة نفذها روبيرتسون مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من لينجليه برأسية إلى خارج المنطقة

2019-05-01T19:19:29Z

19’خطأ لصالح ساديو ماني في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من جيرارد بيكيه

2019-05-01T19:18:45Z

18’خطأ لصالح سيرجيو بوسكيتس بعد تدخل ساديو ماني في مناطق دفاعات برشلونة

2019-05-01T19:18:19Z

17’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه فيليبي كوتينيو المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-01T19:17:35Z

16’كوتينيو سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان أليسون

2019-05-01T19:17:21Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-01T19:16:37Z

14’محمد صلاح انطلق بمهارة رائعة من منتصف الميدان ثم وصل إلى حدود المنطقة ومرر كرة بينية في إتجاه ساديو ماني، لكن أبعدت من أمامه من جيرارد بيكيه

2019-05-01T19:15:49Z

13’مطالبات من لاعبي برشلونة بلمسة يد داخل المنطقة في الكرة الماضية، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-05-01T19:14:27Z

12’جوردي ألبا انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة سددها ميسي قوية، لكن تغطية رائعة من فيرجيل فان دايك الذي أبعد الكرة ببراعة

2019-05-01T19:13:45Z

11’ميسي إكتسب خطأ بعد تدخل من نابي كيتا في منتصف الميدان

2019-05-01T19:12:20Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-05-01T19:10:52Z

9’خطأ لصالح نابي كيتا في منتصف الميدان بعد تدخل من إيفان راكيتيتش

2019-05-01T19:09:36Z

8’خطأ لصالح جيمس ميلنر في منتصف الميدان بعد تدخل من لويس سواريز

2019-05-01T19:08:14Z

7’ضغط من لاعبي ليفربول منذ البداية بحثًا عن إحراز هدف مبكر

2019-05-01T19:07:13Z

6’ساديو ماني تلقى تمريرة بينية رائعة من فينالدوم في المساحة في الجهة اليسرى ثم إستقبل الكرة وتوغل داخل المنطقة، مع تدخل من جيرارد بيكيه وسقوط للاعب السنغالي، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

شاهد

2019-05-01T19:06:10Z

5’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه إيفان راكيتيتش المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وأرسل عرضية إصطدمت بجو جوميز وتحولت إلى ركنية

 

2019-05-01T19:03:55Z

4’محمد صلاح انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم راوغ جوردي ألبا وسدد كرة قوية إصطدمت بدفاعات برشلونة

2019-05-01T19:03:30Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-05-01T19:03:10Z

2’ليفربول بالزي الأبيض البديل على اليمين وبرشلونة بالزي الأحمر والأزرق على اليسار

انطلاق ذهاب نصف نهائي الأبطال

2019-05-01T19:02:43Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

2019-05-01T19:01:59Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أليسون / جو جوميز / جويل ماتيب / فير جيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / فابينيو / نابي كيتا / محمد صلاح / جيورجينيو فينالدوم / ساديو ماني

 

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-05-01T19:00:35Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيرشتيجين / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس  / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو 

 

2019-05-01T16:37:02Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الهولندي بيورن كويبرس

 

2019-05-01T16:34:26Z

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب هدرسفيلد بخماسية نظيفة، في الجولة 36 من  الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار بقى الفريق في المركز الثاني برصيد 91 نقطة خلف السيتيزنس أصحاب الصداراة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

2019-05-01T16:34:10Z

توج البلاوجرانا رسميًا بالدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخه بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وخسروا في مبارتين.

2019-05-01T16:33:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين برشلونة وليفربول على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال