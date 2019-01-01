90+5’نهاية المباراة
THERE'S THE WHISTLE!— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019
WHAT A NIGHT!#WeColorFootball! pic.twitter.com/J8aMZF7JBh
شاهد هدف برشلونة الثالث
عن طريق ليونيل ميسي
هدف ⚽️ ما هذا يا ليو!!! غير طبيعي.. 😱— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 1, 2019
برشلونة 3 ليفربول 0
#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/Gl4Lh2rZrN
تبديل في صفوف برشلونة
تبديل في صفوف برشلونة
تبديل في صفوف ليفربول
شاهد
84’ياربااااااااااااااااااااااااااااه، صلاح يسدد والقائم يتصدى
الكرة تعاند صلاح ورفاقه بكل الطرق!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 1, 2019
#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/iSYzYkrhEi
ليونيل ميسي يسجل الثالث
بشكل مميز83’الهدف جاء بعد كرة ثابتة من على حدود المنطقة نفذها ليونيل ميسي صاروخية سكنت في الزاوية التسعين لم يستطع أليسون إبعاد الكرة
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف برشلونة
ليونيل ميسي يضيف الثاني لبرشلونة
من داخل المنطقة77’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق راكيتيتش في إتجاه لويس سواريز المنطلق داخل المنطقة ثم سدد كرة بالركبة إصطدمت بالعارضة وعادت أمام ميسي الذي إستقبلها بالصدر وسددها بهدوء في الشباك الخالية
شاهد
61’كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد صلاح لداخل المنطقة سددها جيمس ميلنر في منتصف الميدان وصلت سهلة إلى أحضان تيرشتيجن
تير شتيغن يتعملق في الكامب نو!#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/XvS2A6KMNN— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 1, 2019
شاهد
54’محمد صلاح سدد كرة قوية مباغتة من خارج المنطقة بيسراه زاحفة تصدى لها تيرشتيجن بشكل رائع وتحولت إلى ركنية
تصويبة مباغتة من الفرعون المصري!#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/ZFcDnTsboZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 1, 2019
شاهد هدف برشلونة الأول
عن طريق لويس سواريز32’
هدف ⚽️ سواريز يخطف الأسبقية للبلاوغرانا في الكامب نو أمام فريقه السابق!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 1, 2019
برشلونة 1 ليفربول 0
#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/Drl4oBrNVb
لويس سواريز يفتتح التسجيل لبرشلونة
أول أهدف لسواريز في دروي الأبطال
28’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جوردي أبا لداخل المنطقة في إتجاه لويس سواريز المنطلق داخل المنطقة ثم سدد الكرة سكنت الشباك
THERE WE GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/qRSwbEJkz8— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019
تبديل في صفوف ليفربول
شاهد
5’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه إيفان راكيتيتش المنطلق داخل المنطقة الذي إستقبل الكرة وأرسل عرضية إصطدمت بجو جوميز وتحولت إلى ركنية
تهديد أول من البلاوغرانا!#beINUCL #BARLIV pic.twitter.com/Bzm1LN9Nsv— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 1, 2019
انطلاق ذهاب نصف نهائي الأبطال
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
We're underway at Camp Nou...— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019
UP THE REDS! 🔴🔴 #BARLIV #UCL
إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أليسون / جو جوميز / جويل ماتيب / فير جيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جيمس ميلنر / فابينيو / نابي كيتا / محمد صلاح / جيورجينيو فينالدوم / ساديو ماني
🔴 #UCL TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019
Our line-up to face @FCBarcelona…
إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيرشتيجين / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
🔵🔴 XI Barça— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019
⚽ #BarçaLFC
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب هدرسفيلد بخماسية نظيفة، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، وبهذا الانتصار بقى الفريق في المركز الثاني برصيد 91 نقطة خلف السيتيزنس أصحاب الصداراة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.
توج البلاوجرانا رسميًا بالدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخه بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ليفانتي في الجولة 35 بهدف دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 35 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وخسروا في مبارتين.