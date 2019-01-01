كانت آخر مباريات البلوجرانا في الدوري الإسباني أمام فريق ديبورتيفو ألافيس في الجولة 34، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار يظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي يتبقي له مباراة، فبعد مرور 34 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 24 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا هزيمتين.