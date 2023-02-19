73" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي قادش في وسط الميدان
مباشربرشلونة ضد قادش: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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التبديل الرابع لقادش
70" دخول فيدي سان إميتيريو وخروج روبين ألكارازا
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التبديل الأول لبرشلونة
69" دخول فرانك كيسي وخروج فرينكي دي يونج
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68" ركلة حرة لقادش نفذها روبين ألكاراز بتمريرة عرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها إيفان أليخو بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى بقليل
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66" بطاقة صفراء من نصيب فرينكي دي يونج بعد تدخل قوي على روبين ألكاراز
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3 تبديلات لفريق قادش
62" دخول تشوكو لوزانو وإيفان أليخو وروبن سوبينو وخروج ثيو بونجوندا وجونزالو إسكالانتي وبريان أوكامبو
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56" بطاقة صفراء من نصيب روبين ألكاراز نتيجة عرقلة متعمدة لفيران توريس
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55" تسديدة قوية من فيران توريس من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر
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46" بداية االشوط الثاني
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52" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان
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49" محاولة الإختراق من أليخاندرو بالدي لكن تدخل الدفاع وأستخلصها من أمامه
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45+1" نهاية الشوط الأول
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جوووووووووووول ثاني لبرشلونة، روبرت ليفاندوفسكي
45" روبرت ليفاندوفسكي يطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للحارس جيريمياس لدزما
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جووووووووووووووووووووول،،، سيرجي روبيرتو يسجل الهدف الأول لبرشلونة
43" توغل رائع من فيران توريس يمر بمهارة رائعة ثم يرسلها عرضية ورأسية من ليفاندوفيسكي تصدى لها الحارس لترتد أمام سيرجى روبيرتو الذي سددها فى المرمى
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أووووووووه،، فرصة هدف محقق لبرشلونة
40" عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء يرتقي لها ليفاندوفسكي برأسية مرت على حافة القائم الايمن بفليل
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35" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة وضغط قوي على دفاعات قادش
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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26" أوووووووه، سيرجي روبيرتو يسدد كرة قوية يبعدها الحارس جيريمياس ببراعة
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24" بطاقة صفراء من نصيب روجر مارتي
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23" تسديدة قوية من أليكس فيرناندز من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس تير شتيجن وأمسكها بثبات