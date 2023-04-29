يبدا ريال بيتيس بقيادة المدرب مانويل بيلجريني بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
روي سيلفا
خوان ميراندا - جيرمان بيزيلا - لويز فيليبي - مارتن مونتويا
ويليام كارفاليو - جويدو رودريجيز
آيوزي بيريز - سيرجيو كاناليس - لويز هنريكي
ويليان جوزيه
يبدا ريال بيتيس بقيادة المدرب مانويل بيلجريني بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
روي سيلفا
خوان ميراندا - جيرمان بيزيلا - لويز فيليبي - مارتن مونتويا
ويليام كارفاليو - جويدو رودريجيز
آيوزي بيريز - سيرجيو كاناليس - لويز هنريكي
ويليان جوزيه
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 29, 2023
¡Nuestro once inicial para el #BarçaRealBetis!#DíaDeBetis pic.twitter.com/gsKErbsQS1
يبدا برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
مارك تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جويل كوندي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا
👥 𝐀𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 29, 2023
⚽ #BarçaBetis pic.twitter.com/jWuNjr9BEn
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لهذه لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني 2022-23.
يطمح برشلونة لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فارق 11 نقطة بينه وبين الملكي الذي حقق الانتصار في نفس الجولة ضد ألميريا، ومن أجل الاقتراب خطوة أخرى نحو لقب الدوري.
في المقابل يتواجد بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة ويسعى للحصول على الثلاث نقاط من أجل مواصلة حلمه بحجز مركز مؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.