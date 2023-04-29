مباشربرشلونة ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني 2022-23

Robert Lewandowski Barcelona 2022-23(C)Getty Images
منشور جديد: 0
برشلونة vs ريال بيتيسبرشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاريال بيتيس
  • -

    تشكيل ريال بيتيس ضد برشلونة

    يبدا ريال بيتيس بقيادة المدرب مانويل بيلجريني بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    روي سيلفا
    خوان ميراندا - جيرمان بيزيلا - لويز فيليبي - مارتن مونتويا
    ويليام كارفاليو - جويدو رودريجيز
    آيوزي بيريز - سيرجيو كاناليس - لويز هنريكي
    ويليان جوزيه

  • -

    تشكيل برشلونة ضد بيتيس

    يبدا برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    مارك تير شتيجن
    أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جويل كوندي
    بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
    جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

  • -

    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لهذه لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني 2022-23.

    يطمح برشلونة لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فارق 11 نقطة بينه وبين الملكي الذي حقق الانتصار في نفس الجولة ضد ألميريا، ومن أجل الاقتراب خطوة أخرى نحو لقب الدوري.

    في المقابل يتواجد بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة ويسعى للحصول على الثلاث نقاط من أجل مواصلة حلمه بحجز مركز مؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.