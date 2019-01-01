أرتور يسجل الهدف الثاني لبرشلونة
وصف الهدف16’ الهدف جاء بعد رمية تماس تنفذ بتمريرة إلى أرتور خارج المنطقة ثم هيأ الكرة وسدد تسديدة صااروخية تسكن الشباك بنجاح فى الزاوية اليمني للحارس سيرخيو أسينخو
OH MY! @arthurhromelo doubles the lead with a 🚀 from 25 meters out! He totally pinged it! pic.twitter.com/8t94UPe1Zr— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2019
أنطوان جريزمان يسجل الهدف الأول لبرشلونة
وصف الهدف6’ ركنية لبرشلونة نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعرضية على القائم القريب فى إتجاه انطوان جريزمان تلقاها الفرنسي برأسية فى الزاوية اليسري للحارس سيرخيو أسينحو
And @AntoGriezmann nods in a corner kick from a tight angle on the near side as Barça are up a goal early! Assist to Leo #Messi! pic.twitter.com/j10Dq4Zx0P— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2019
التشكيل الرسمي لفياريال
يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
سيرخيو أسينخو / روبن بينا / راؤول ألبيول / باو توريس / خافيير كوينتيلا / أندري زامبو أنجيسا / فيسينتي إيبورا / صامويل شوكويزي / سانتي كازورلا / تشافي أونتيفروس / جيرارد مورينو
البدلاء / أندريس فيرناندس / فينونيس موري / مويسيس جوميز / كارلوس باكا / كارل توكو ايكامبي
التشكيل الرسمي لبرشلونة
يبدأ إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جونيور فيريو / سيرخي روبيرتو / سيرخيو بوسكيتس / أرتور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / أنطوان جريزمان
🔵🔴 Barça XI#BarçaVillarreal— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2019
نيتو / جان توديبو / كارليس ألينا / فرينكي دي يونج / أرتورو فيدال / عثمان ديمبيلي / أنسو فاتي