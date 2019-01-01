مدونة حية

برشلونة × فياريال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة القادمة ضد فياريال فى إطار الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2019-20، على ملعب كامب نو

محدث
التعليقات()
Getty

2019-09-24T19:20:13Z

19’ تمريرات متبادلة من لاعبي برشلونة على حدود منطقة جزاء فياريال 

2019-09-24T19:19:11Z

17’ عرضية أرضية من انطوان جريزمان من الجهة اليسري تلقاها ليونيل ميسي من على القائم القريب بتسديدة قوية لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

أرتور يسجل الهدف الثاني لبرشلونة

2019-09-24T19:17:04Z

وصف الهدف

16’ الهدف جاء بعد رمية تماس تنفذ بتمريرة إلى أرتور خارج المنطقة ثم هيأ الكرة وسدد تسديدة صااروخية تسكن الشباك بنجاح فى الزاوية اليمني للحارس سيرخيو أسينخو 

2019-09-24T19:16:28Z

15’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،،هدف عالمي لبرشلونة عن طريق أرتور

2019-09-24T19:15:35Z

14’ عرضية من جونيور فيربو من الجهة اليسري تصطدم فى الدفاع وترتد امام جريزمان الذي سددها فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-09-24T19:15:03Z

13’ تمريرات متبادلة فى منتصف ملعب فياريال بين أقدام لاعبي برشلونة 

2019-09-24T19:12:53Z

11’ تمريرة بعرض الملعب من ليونيل ميسي إلى جريزمان على حدود المنطقة من الجهة اليسري ليمررها الفرنسي إلى المنطلق لداخل يسار المنطقة جونيور فيريو الذي مررها عرضية أرضية خطيرة لكن ابعدها الدفاع من امام لويس سواريز

2019-09-24T19:11:33Z

10’ سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف ملعب فياريال 

2019-09-24T19:08:57Z

8’ تسديدة من النيجيري صامويل شوكويزي من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى جسد المدافع كليمونت لينجليت وتمر بسلام على مرمي شتيجين

أنطوان جريزمان يسجل الهدف الأول لبرشلونة

2019-09-24T19:06:34Z

وصف الهدف

6’ ركنية لبرشلونة نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعرضية على القائم القريب فى إتجاه انطوان جريزمان تلقاها الفرنسي برأسية فى الزاوية اليسري للحارس سيرخيو أسينحو 

2019-09-24T19:06:14Z

5’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لبرشلونة عن طريق أنطوان جريزمان 

2019-09-24T19:03:50Z

4’ ركنية لفريق فياريال تنفذ بعرضية من سانتي كازورلا تلقاها راؤول ألبيول بتسديدة على الطائر من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الايسر لتير شتيجين

2019-09-24T19:03:17Z

3’ تمريرة طولية فى إتجاه ليونيل ميسي داخل يسار منطقة جزاء فياريال تلقاها الأرجنتيني وسددها فى لشباك الخارجية للمرمي 

2019-09-24T19:02:25Z

2’ ركنية أولي لبرشلونة تنفذ بعرضية من انطوان جريزمان لكن ابعدها الدفاع لتمر بدون خطورة 

2019-09-24T19:01:03Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لفياريال

2019-09-24T18:22:35Z

يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

سيرخيو أسينخو / روبن بينا / راؤول ألبيول / باو توريس / خافيير كوينتيلا / أندري زامبو أنجيسا / فيسينتي إيبورا / صامويل شوكويزي / سانتي كازورلا / تشافي أونتيفروس / جيرارد مورينو 

البدلاء / أندريس فيرناندس / فينونيس موري / مويسيس جوميز / كارلوس باكا / كارل توكو ايكامبي

التشكيل الرسمي لبرشلونة

2019-09-24T18:20:35Z

يبدأ إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جونيور فيريو / سيرخي روبيرتو / سيرخيو بوسكيتس / أرتور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / أنطوان جريزمان 

نيتو / جان توديبو / كارليس ألينا / فرينكي دي يونج / أرتورو فيدال / عثمان ديمبيلي / أنسو فاتي 

2019-09-24T01:37:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف فريق برشلونة نظيره فياريال، علي ملعب كامب نو فى إطار الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.