45' تمريرة من وسط فياريال، كوندي يفشل في تشتيت الكرة، موراليس ينطلق بها، ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قووية ولكنها في الشباك الخارجية
مباشربرشلونة ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على فياريال بهدف نظيف
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أوووووووووووووووووه التعادل يضيع من فياريال
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43' أراوخو يتحصل على بطاقة صفراء وبالتالي سيغيب عن مواجهة قادش لتراكم البطاقات
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42' تمريرة رائعة من كيسي بإتجاه رافينيا ولكن الكرة تطول وتخرج لركلة مرمى
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39' كابوي يحاول لعب عرضية ولكن الدفاع يشتت الكرة لركنية
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32' تعرض كوكلين لإصابة وخروجه اضطراريًا
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رينا يتألق ويتصدى!
25' تمريرة ررائعة من دي يونج إلى ليفاندوفيسكي الذي يراوغ بشكل جميل ويسدد الكرة ولكن رينا يتصدى لها
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خطيرررررررررررة من برشلونة
24' تسديدة من رافينيا، ولكن الكرة تمر بجوار المرمى ببضعة سنتيمترات
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يسجل الأول
17' تمريرات قصيرة ررائعة للاعبي الفريق، ليفاندوفيسكي يمرر إلى بيدري الذي ينهي الهجمة بشكل جميل في المرمى
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13' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الاخيرة
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أووووووووووه الهدف الأول يضيع من برشلونة
3' تمريرة بينية ررائعة بإتجاه ليفاندوفيسكي، تضعه أمام المرمى، البولندي ينطلق ويسدد! ولكن رينا يتصدى لها ببراعة
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انطلاق المباراة
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تشكيل فياريال ضد برشلونة
اختار كيكي سيتين الفريق التالي لخوض اللقاء المرتقب
الخطة: 4-3-3
بيبي رينا
ألبيرتو مورينو - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث
داني باريخو - فرانسيس كوكلين - إيتان كابوي
أليكس باينا - لويس موراليس - يريمي بينو
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تشكيل برشلونة ضد فياريال
قرر تشافي اختيار التشكيل التالي لخوض اللقاء
الخطة: 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جويل كوندي
فرينكي دي يونج - فرانك كيسي - بيدري
جافي - ليفاندوفيسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2022-2023 في الجولة الحادية والعشرين، على ملعب لاسيراميكا معقل الغواصات الصفراء
برشلونة ينتشي بأدائه ونتائجه الرائعة مؤخرًا في الدوري الإسباني، بينما يواجه فياريال العنيد الذي يصعب مهمة أي خصم على ملعبه وبين جماهيره.
يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه، بينما يحتل فياريال المركز السابع برصيد 31 نقطة.