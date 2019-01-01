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برشلونة × فالنسيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد فالنسيا في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2019-20، والتي ستقام على ملعب

محدث
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Getty

2019-09-14T19:29:18Z

25’ تمريرات بين أقدام لاعبي فالنسيا على حدود المنطقة لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات برشلونة 

2019-09-14T19:27:24Z

24’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-09-14T19:26:09Z

23’ تمريرة فى إتجاه ارتور لداخل المنطقة لكن تفتقد الدقة وتصل سهلة إلى الحارس سيليسين 

2019-09-14T19:25:16Z

22’ تمريرات متبادلة بين لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان 

2019-09-14T19:22:32Z

20’ تمريرة خطيرة تصل إلى كيفين جاميرو داخل يسار المنطقة ومن ثم يسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-09-14T19:21:12Z

18’ ضغط من لاعبي فالنسيا ومحاولة التوغل من رودريجو ماكادو لكن تدخل رائع من سيميدو وابعدها من امامه

2019-09-14T19:20:09Z

17’ تنفيذ الركنية بعرضية من أنطوان جريزمان لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-09-14T19:19:01Z

16’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق أنسو فاتي لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-09-14T19:17:25Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم لبرشلونة بهدفين دون رد

2019-09-14T19:16:11Z

13’ سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء وضغط متقدم على دفاعات فالنسيا 

2019-09-14T19:13:45Z

12’ تمريرات متبادلة بين لاعبي برشلونة فى منتصف الميدان 

2019-09-14T19:13:06Z

11’ تنفيذ الركنية بعرضية من داني باريخو لكن ابعدها الحارس تير شتيجين من منطقة الخطورة 

2019-09-14T19:11:37Z

10’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كيفين جاميرو لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

فرينكي دي يونج يسجل الهدف الثاني لبرشلونة

2019-09-14T19:09:45Z

وصف الهدف

8’ الهدف جاء بعد مرور رائع من داخل يسار المنطقة عن طريق أنسو فاتي ومن ثم يمررها عرضية أرضية تلقاها فرينكي دي يونج بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-09-14T19:09:23Z

7’ جووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق فرينكي دي يونج 

2019-09-14T19:08:39Z

6’ تمريرة من جوردي ألبا لداخل المنطقة إلى أنسو فاتي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-09-14T19:06:53Z

5’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي برشلونة 

أنسو فاتي يسجل الهدف الأول لبرشلونة

2019-09-14T19:05:21Z

وصف الهدف

3’ الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات انهاها الهولندي فرينكي دي يونج بتمريرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى تلقاها أنسو فاتي بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-09-14T19:04:55Z

2’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لبرشلونة عن طريق أنسو فاتي 

التشكيل الرسمي لفالنسيا

2019-09-14T18:36:00Z

يبدأ المدير الفني ألبرت سيلاديس بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من

ياسبر سيليسين / دانييل فاس / إيزيكوايل جاري / جابرييل باوليستا / خوسيه جايا / فيران توريس / فرانسيس كوكلين / داني باريخو / جونكالو جويديس / كيفين جاميرو / رودريجو ماكادو 

البدلاء / كانج إن لي / جيوفري كوندوجبيا / دينيس تشيريشيف / خومي دومينيك / مختار دياخبي / خومي كوستا / ماكسيميليانو جوميز 

التشكيل الرسمي لبرشلونة

2019-09-14T18:35:26Z

يبدأ المدير الفني إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / أرتور / سيرخيو بوسكيتس / فرنكي دي يونج / كارليس بيريز / أنطوان جريزمان / أنسو فاتي 

البدلاء / جان توديبو / أرتورو فيدال / إيناكي بينا / سيرخي روبيرتو / إيفان راكيتيتش / لويس سواريز / جونيور فيربو

2019-09-14T03:19:42Z

استهل فريق فالنسيا مشواره هذا الموسم بملاقاة فريق ريال سوسيداد بملعب ميستايا، وحصد الفريقان نقطة واحدة بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ثم في الجولة الثانية حل الفريق ضيفًا على سيتا فيجو بملعب بالايدوس وخسروا هذه المواجهة بهدف نظيف، ويحتل الخفافيش المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارة.

2019-09-14T03:19:27Z

سقط البلاوجرانا في فح التعادل خارج الديار أمام فريق أوساسونا الصاعد مجددًا إلى الليجا هذا الموسم، وانتهى اللقاء بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إل سادار، ويعد هذا السقوط هو الثاني للكتلان بعد الخسارة من فريق أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى بهدف دون رد سُجل الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ويحتل برشلونة حاليًا المركز السابع برصيد أربع نقاط بعد أن فاز  في مباراة وتعادل وخسر مثلها.

2019-09-14T03:19:18Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل فالنسيا ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في كامب نو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.