فرينكي دي يونج يسجل الهدف الثاني لبرشلونة
وصف الهدف8’ الهدف جاء بعد مرور رائع من داخل يسار المنطقة عن طريق أنسو فاتي ومن ثم يمررها عرضية أرضية تلقاها فرينكي دي يونج بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
ANSU FATI RETURNS THE FAVOR AND ASSISTS @DeJongFrenkie21 AS BARÇA ARE NOW UP 2-0 AND THE GAME IS LESS THAN 7 MINUTES OLD! OMGx2!!!! pic.twitter.com/YHVYvt8Cgj— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2019
أنسو فاتي يسجل الهدف الأول لبرشلونة
وصف الهدف3’ الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات انهاها الهولندي فرينكي دي يونج بتمريرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى تلقاها أنسو فاتي بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
AND THE 16-YEAR-OLD ANSU FATI STRIKES IN MINUTE 2! OMG!! pic.twitter.com/2GcnDT5iGE— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2019
Aaaaaaaand the ball is rolling here at 📍Camp Nou!— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2019
Enjoy the game!#BarçaValencia pic.twitter.com/nuL6DGePCQ
التشكيل الرسمي لفالنسيا
يبدأ المدير الفني ألبرت سيلاديس بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من
ياسبر سيليسين / دانييل فاس / إيزيكوايل جاري / جابرييل باوليستا / خوسيه جايا / فيران توريس / فرانسيس كوكلين / داني باريخو / جونكالو جويديس / كيفين جاميرو / رودريجو ماكادو
STARTING XI for #BarçaValencia 🔥🔥#NewEra 🦇 #AmuntValencia pic.twitter.com/tySTGoIFeo— Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) September 14, 2019
البدلاء / كانج إن لي / جيوفري كوندوجبيا / دينيس تشيريشيف / خومي دومينيك / مختار دياخبي / خومي كوستا / ماكسيميليانو جوميز
التشكيل الرسمي لبرشلونة
يبدأ المدير الفني إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / أرتور / سيرخيو بوسكيتس / فرنكي دي يونج / كارليس بيريز / أنطوان جريزمان / أنسو فاتي
🔵🔴 Barça XI#BarçaValencia— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2019
البدلاء / جان توديبو / أرتورو فيدال / إيناكي بينا / سيرخي روبيرتو / إيفان راكيتيتش / لويس سواريز / جونيور فيربو
استهل فريق فالنسيا مشواره هذا الموسم بملاقاة فريق ريال سوسيداد بملعب ميستايا، وحصد الفريقان نقطة واحدة بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ثم في الجولة الثانية حل الفريق ضيفًا على سيتا فيجو بملعب بالايدوس وخسروا هذه المواجهة بهدف نظيف، ويحتل الخفافيش المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارة.
سقط البلاوجرانا في فح التعادل خارج الديار أمام فريق أوساسونا الصاعد مجددًا إلى الليجا هذا الموسم، وانتهى اللقاء بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إل سادار، ويعد هذا السقوط هو الثاني للكتلان بعد الخسارة من فريق أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى بهدف دون رد سُجل الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ويحتل برشلونة حاليًا المركز السابع برصيد أربع نقاط بعد أن فاز في مباراة وتعادل وخسر مثلها.