مباشربرشلونة وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفالنسيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، 2022-23.

Franck Kessie Ferran Torres Barcelona Real Madrid 2022-23Getty Images
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برشلونة vs فالنسيابرشلونةفالنسياالدوري الإسباني - لا ليجا

ملخص

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    أوووووه، فيران توريس يهدر ركلة الجزاء

    55" فيران توريس يسدد ركلة الجزاء بشكل سئ للغاية لتصطدم فى القائم وتتحول إلى ضربة مرمى

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    أوووووووووه، الحكم يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة

    53" الحكم يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد اصطدام الكرة فى يد  هوجو جيامون فالنسيا

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    52" تمريرة من فرانك كيسي لداخل المنطقة ابعدها الدفاع قبل ان تصل لرافينيا

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    تبديل أول لبرشلونة

    دخول فرانك كيسي وخروج فرينكي دي يونج

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45+1" نهاية أحداث الشوط الأول

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    40" خطأ من الحارس تير شتيجن ليمرر الكرة بالخطأ لتصل إلى لينو الذي استلم الكرة وسددها اعلى المرمى
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    37" عرضية رائعة من رافينيا من الجهة اليسرى تلقاها أنسو فاتي وسددها برأسية غير متنقة مرت بعيدة عن المرمى

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    أوووووووه، كوريا كاد أن يسجل التعادل لفالنسيا

    34" عرضية من الجهة اليسرى عن طريق فاسكيز تلقاها كوريا برأسية رائعة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى تير شتيجن

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    32" تسديدة قوية من توريس من على حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس بنجاح

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    30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح لبرشلونة بهدف مقابل لاشئ

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    26" عرضية خطيرة من توريس من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لركنية

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    25" انطلاقة من بالدي من على حدود المنطقة ثم مررها لرافينيا الذي سددها بجوار القائم الأيسر

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    22" سيطرة من لاعبي برشلونة على الكرة في وسط الميدان

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    18" تمريرة رائعة من رافينيا تصل لأنسو فاتي الذي سددها فى المرمى لكنها تصل بين احضان الحارس

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    جووووووووووووووووووووووووول،،، برشلونة يتقدم غن طريق رافينيا

    16" سيرخيو بوسكيتيس يرسل تمريرة رائعة من خارج المنطقة تلقاها رافينيا برأسية رائعة فى مرمى فالنسيا

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    15" ربع ساعة مرت من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائما حتى الآن.

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    6" انطلاقة من لينو من يسار المنطقة لكن سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى

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    4" مريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة في منتصف الميدان ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات فالنسيا

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    تشكيل فالنسيا

    يبدا فالنسيا بقيادة المدرب روبن باراخا بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    جيورجي مامارداشفيلي

    تيري كوريا - إيري كوميرت - جينك أوزكاكار - جيسوس فاسكيس

    ديميتري فولكير - هوجو جيامون - يوروس راكيتش

    أندري ألميدا - إلايش موريب - صامويل لينو