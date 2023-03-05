55" فيران توريس يسدد ركلة الجزاء بشكل سئ للغاية لتصطدم فى القائم وتتحول إلى ضربة مرمى
مباشربرشلونة وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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أوووووه، فيران توريس يهدر ركلة الجزاء
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أوووووووووه، الحكم يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة
53" الحكم يحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد اصطدام الكرة فى يد هوجو جيامون فالنسيا
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52" تمريرة من فرانك كيسي لداخل المنطقة ابعدها الدفاع قبل ان تصل لرافينيا
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تبديل أول لبرشلونة
دخول فرانك كيسي وخروج فرينكي دي يونج
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46" بداية الشوط الثاني
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45+1" نهاية أحداث الشوط الأول
- -40" خطأ من الحارس تير شتيجن ليمرر الكرة بالخطأ لتصل إلى لينو الذي استلم الكرة وسددها اعلى المرمى
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37" عرضية رائعة من رافينيا من الجهة اليسرى تلقاها أنسو فاتي وسددها برأسية غير متنقة مرت بعيدة عن المرمى
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أوووووووه، كوريا كاد أن يسجل التعادل لفالنسيا
34" عرضية من الجهة اليسرى عن طريق فاسكيز تلقاها كوريا برأسية رائعة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى تير شتيجن
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32" تسديدة قوية من توريس من على حدود المنطقة لكن ابعدها الحارس بنجاح
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح لبرشلونة بهدف مقابل لاشئ
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26" عرضية خطيرة من توريس من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لركنية
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25" انطلاقة من بالدي من على حدود المنطقة ثم مررها لرافينيا الذي سددها بجوار القائم الأيسر
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22" سيطرة من لاعبي برشلونة على الكرة في وسط الميدان
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18" تمريرة رائعة من رافينيا تصل لأنسو فاتي الذي سددها فى المرمى لكنها تصل بين احضان الحارس
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جووووووووووووووووووووووووول،،، برشلونة يتقدم غن طريق رافينيا
16" سيرخيو بوسكيتيس يرسل تمريرة رائعة من خارج المنطقة تلقاها رافينيا برأسية رائعة فى مرمى فالنسيا
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15" ربع ساعة مرت من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائما حتى الآن.
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6" انطلاقة من لينو من يسار المنطقة لكن سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى
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4" مريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة في منتصف الميدان ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات فالنسيا
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تشكيل فالنسيا
يبدا فالنسيا بقيادة المدرب روبن باراخا بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
جيورجي مامارداشفيلي
تيري كوريا - إيري كوميرت - جينك أوزكاكار - جيسوس فاسكيس
ديميتري فولكير - هوجو جيامون - يوروس راكيتش
أندري ألميدا - إلايش موريب - صامويل لينو