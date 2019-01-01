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برشلونة × فالنسيا | مباشرلحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد فالنسيا في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty

2019-02-02T16:59:09Z

المباراة تقام على أرضية ملعب كامب نو، والصافرة للحكم الإسباني ألبيرتو مايينكو

 

إليكم تشكيل فالنسيا لمباراة اليوم

2019-02-02T16:51:39Z

يبدأ المدرب مارسيلينو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

نيتو / كريستيانو بيتشيني / إيزيكوايل جاراي / جابرييل باوليستا / أنطونيو لاتوري / دانييل فاس / فرانسيس كوكلين / داني باريخو / دينيس تشيريشيف / رودريجو ماكادو / كيفين جاميرو

 

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-02-02T16:45:16Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيرشتيجن / سرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / توماس فيرمايلين / نيلسون سيميدو / كارس ألينا / إيفان راكيتيش / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو

 

2019-02-02T00:01:01Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين برشلونة وفالنسيا على ملعب كامب نو في الجولة 22 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.