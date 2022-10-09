قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تير شتيجن
ألبا - بالدي - بيكيه - ألونسو
بيدري - بوسكيتس - جافي
توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا
قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تير شتيجن
ألبا - بالدي - بيكيه - ألونسو
بيدري - بوسكيتس - جافي
توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا
📋 تشكيلتنا لمواجهة سيلتا فيغو #BarçaCelta pic.twitter.com/eoPzzIYxQm— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 9, 2022
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الخطة 4-4-2
ماركيسين
مالو - أيدو - أوناي - جالان
بيلتران - سيرفي - أوسكار - جابري
أسباس - لارسين.
𝗫𝗜 💙 🆚 @FCBarcelona !#BarçaCelta #LaLiga pic.twitter.com/Fdl8sOt75p— RC Celta English (@RCCeltaEN) October 9, 2022
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني ومواجهة بين برشلونة وسيلتا فيجو على ملعب سبوتيفاي كامب نو.
برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، حيث تعادل مباراة واحدة فقط انتصر في 7 مواجهات وفي حال تحقيق الفوز يتصدر الترتيب متفوقًا على ريال مدريد بفارق الأهداف.
أما سيلتا فيجو، فيتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط ولم ينتصر في الدوري سوى 3 مرات فقط على ريال بيتيس وجيرونا وقادش.