مباشربرشلونة ضد سيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2022-2023 على ملعب سبوتيفاي كامب نو

Barcelona Celta de Vigo LaLiga 2022@FCBarcelona_es/@RCCelta
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ملخص

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    تشكيل برشلونة ضد سيلتا فيجو

    قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:

    الخطة 4-3-3

    تير شتيجن
    ألبا - بالدي - بيكيه - ألونسو
    بيدري - بوسكيتس - جافي
    توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا

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    انطلاق المباراة

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    شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

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    تشكيل سيلتا فيجو ضد برشلونة

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    الخطة 4-4-2

    ماركيسين
    مالو - أيدو - أوناي - جالان
    بيلتران - سيرفي - أوسكار - جابري
    أسباس - لارسين.

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    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني ومواجهة بين برشلونة وسيلتا فيجو على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

    برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، حيث تعادل مباراة واحدة فقط انتصر في 7 مواجهات وفي حال تحقيق الفوز يتصدر الترتيب متفوقًا على ريال مدريد بفارق الأهداف.

    أما سيلتا فيجو، فيتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط ولم ينتصر في الدوري سوى 3 مرات فقط على ريال بيتيس وجيرونا وقادش.