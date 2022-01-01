برشلونة ضد رايو فاييكانو: مباشر لحظة بلحظة

انطلاق المباراة
تشكيل رايو فاييكانو
⚡ Once del Rayo Vallecano elegido por Andoni Iraola para enfrentarse al @FCBarcelona_es.#BarçaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/ce60lIFP3v— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 24, 2022
تشكيل برشلونة ضد رايو فاييكانو
اعتمد تشافي هيرنانديز على تشكيل المباراة الماضية ضد ريال سوسييداد باستثناء جلوس بيكيه بديلًا وجاء كالآتي
الخطة 4-3-3
مارك أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - إريك جارسيا - رونالدو أراوخو - داني ألفيس
جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي
Barça XI#BarçaRayo— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 24, 2022
💪🟦🟥 pic.twitter.com/3Qi8588KFu
بينما يحاول فاييكانو الابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط والتي تفصله بينها 7 نقاط فقط.
برشلونة يسعى للفوز لضمان الانفراد بالمركز الثاني والاقتراب أكثر من متصدر الدوري ريال مدريد.
أهلا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو المؤجلة من الجولة 21 في الدوري الإسباني