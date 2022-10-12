45+4' نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد
مباشربرشلونة ضد إنتر: مباشر لحظة بلحظة في دوري أبطال أوروبا
ملخص
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نهاية الشوط الأول
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جوووووووول الهدف الاول لبرشلونة
41' جووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح برشلونة، عرضية من الجانب الأيمن لعبها سيرجي روبيرتو قابلها عثمان ديمبيلي بتسديدة قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك.
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أونانا يتألق ويمنع الهدف الأول لبرشلونة
40' أوووووووه فرصة خطيرة لبرشلونة، تسديدة من ديمبيلي ترتطم بدفاع إنتر ثم ترتد إلى بيدري الذي سدد تسديدة قوية ولكن أونانا يتألق ويتصدى لها ببراعة.
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36' ضغط قوي من برشلونة بحثًا عن هدف التقدم
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30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.
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24' تسديدة قوية من ميختاريان، ولكن تير شتيجن يتصدى لها
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إنتر يرد على برشلونة
18' أوووووووه فرصة خطيرة للضيوف، عرضية من الجانب الأيمن قابلها دجيكو برأسية قوية، ارتطمت بالعارضة وسقطت أمام خط المرمى بقليل.
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15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.
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التهديد الأول من برشلونة
9' أوووووووووه أولى الفرص الخطرة لبرشلونة، ركنية من الجانب الأيمن لعبها رافينيا وقابلها ليفاندوفسكي برأسية قوية ولكن ميختاريان أبعدها من على خط المرمى.
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انطلاق المباراة
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تشكيل إنتر ضد برشلونة
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الخطة 3-5-2
أونانا
باستوني - دي فراي - شكرينيار
دي ماركو - ميختاريان - تشالهان أوغلو - باريلا - دومفريس
دجيكو - لاوتارو مارتينيز
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تشكيل برشلونة ضد إنتر
الخطة 4-3-3
تير شتيجن
ألونسو - جارسيا - بيكيه - روبيرتو
بيدري - بوسكيتس - جافي
ديمبيلي- ليفاندوفسكي - رافينيا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ومواجهة نارية بين برشلونة وإنتر على ملعب سبوتيفاي كامب نو.
برشلونة افتتح مشواره في دور المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بفوز عريض على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5-1، قبل أن يخسر خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ثم يخسر أمام إنتر في الجولة الماضية على ملعب "جوزيبي مياتزا" بهدف دون رد.
أما إنتر، فقد افتتح مشواره في البطولة بأسوأ طريقة ممكنة، بالخسارة أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، لكنه فاز على فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحقق فوزًا هامًا على برشلونة في الجولة الماضية.
ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب فرق المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، يليه إنتر في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ثم يأتي برشلونة ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.
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شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ضد إنتر