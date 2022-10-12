أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ومواجهة نارية بين برشلونة وإنتر على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة افتتح مشواره في دور المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بفوز عريض على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5-1، قبل أن يخسر خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ثم يخسر أمام إنتر في الجولة الماضية على ملعب "جوزيبي مياتزا" بهدف دون رد.

أما إنتر، فقد افتتح مشواره في البطولة بأسوأ طريقة ممكنة، بالخسارة أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، لكنه فاز على فيكتوريا بلزن في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها، قبل أن يحقق فوزًا هامًا على برشلونة في الجولة الماضية.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب فرق المجموعة الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، يليه إنتر في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ثم يأتي برشلونة ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.