برشلونة وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

2019-11-09T00:53:06Z
ويعد سيلتا من أكثر الفرق التي نجحت في خطف النقاط من برشلونة خلال السنوات الأخيرة في الدوري الإسباني، فلم يتمكن النادي الكتالوني من الانتصار في مباراتي الليجا ضد فيجو منذ موسم 2013-2014.
2019-11-09T00:52:58Z
برشلونة يطمح إلى تحقيق الانتصار بعد الخسارة أمام ليفانتي والتعادل السلبي ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا وتقديم مستوى باهت من الفريق الكتالوني.
2019-11-09T00:52:26Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل نادي سيلتا فيجو ضيفًا على برشلونة، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو"، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي