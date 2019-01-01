برشلونة وسيلتا فيجو: مباشر لحظة بلحظة

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل نادي سيلتا فيجو ضيفًا على برشلونة، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو"، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي