3' تسديدة قوووية من بالدي ولكن الكرة تعلو المرمى
مباشربرشلونة ضد ريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة
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محاولة أولى لبرشلونة
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انطلاق المباراة
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تشكيلة ريال سوسيداد ضد برشلونة
أما ألغاوسيل، مدرب ريال سوسيداد، فسوف يلعب بالشكل الآتي:
الخطة: 4-1-4-1
أليكس ريميرو
دييجو ريكو - روبين لو نورماند - إيجور زوبيلديا - أرتيز أيلوستوندو
مارتن زوبيميندي
ميكيل أوريازابال - بابلو مارين - برايس مينديز - تاكيفوسا كوبو
أليكسندر سورلوث
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تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد
قرر تشافي مدرب برشلونة، الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أندريه تير شتيجن
أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جويل كوندي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في إطار دور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/2023، والذي سيُقام على ملعب كامب نو.
يسعى برشلونة المنتعش بالفوز بكأس السوبر للمنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا، وكان قد تأهل إلى هذا الدور عقب تجاوز سبتة بخماسية نظيفة ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور للصعود للدور القادم.
في المقابل، يسعى ريال سوسيداد لاستكمال موسمه الرائع في تحقيق المفاجأة والوصول إلى نصف نهائي كأس الملك، وكان الفريق الباسكي قد تأهل عقب تجاوز مايوركا بهدف نظيف.