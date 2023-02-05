70' تمريرة طووولية رائعة بإتجاه رافينيا، الذي يسيطر على الكرة ويروضها قبل أن يمرر تمريرة ممتازة إلى جافي الذي سدد الكرة في المرمى بكل سهولة
مباشربرشلونة ضد إشبيلية: مباشر لحظة بلحظة
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جافي يضاعف النتيجة لبرشلونة
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65' تبديل لإشبيلية بخروج أكونيا ودخول أوكامبوس
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64' تعطل اللعب لعلاج أكونيا لاعب إشبيلية
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62' محاولة من كوندي الذي يسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار المرمى
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ألبا يسجل الهدف الأول
58' كيسي يحتفظ بالكرة بشكل تحت الضغط داخل منطقة الجزاء، يمرر إلى ألبا الذي يُنهي الكرة بتسديدة جميلة على يسار بونو
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فررررصة لبرشلونة
55' تمريرة رررائعة من بيدري بإتجاه رافينيا الذي يسدد الكرة برأسه ولكن بونو يمسك بها
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53' عررضية أخرى من ألبا، جافي يحاول نمرير الكرة عررضية برأسه ولكن جوديلي يعترض الكرة
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52' عررضية من ألبا إلى ليفاندوفيسكي على القائم البعيد ولكن تُسدد بشكل سئ وتخرج ركلة مرمى لإشبيلية
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46' عرررضية من ألبا ولكن الكرة سهلة في يد بونو
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بداية الشوط الثاني
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تبديلين لفريق إشبيلية قبل بداية الشوط الثاني بدخول خيل ولا ميلا
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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45' بطاقة صفراء من نصيب راكيتيتش بعد تدخل قوي على قدم أراوخو
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أوووووه النيران الصديقة كادت أن تصيب إشبيلية
41' عررضية من ألبا، جوديلي يشتت الكرة برأسه ولكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات
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35' برشلونة بدون فرص خطيرة على المرمى بعد فرصة ليفاندوفيسكي، إشبيلية يدافع بشكل جيد
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بونو يتألق!
26' تسديدة قوووية من ليفاندوفيسكي ولكن بونو يتصدى لها وتخرج لركنية
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خطيرررررررة لبرشلونة
16' توغل رائع من ليفاندوفيسكي، تسديدة قووية ولكن جوديلي يعترضها، تُغير إتجاهها قبل أن يتصدى لها بونو ببراعة
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15' جوديلي يغطي عرررضية ألبا بشكل رائع قبل أن تصل إلى ليفاندوفيسكي.. ركنية لبرشلونة
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4' تبديل اضطراري لبرشلونة، بخروج بوسكيتس للإصابة ودخول كيسي
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3' بوسكيتس يسقط متألمًا للإصابة بعد التحام مع النصيري، وكيسي يُجري عمليات الإحماء