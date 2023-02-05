مباشربرشلونة ضد إشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في إطار مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب كامب نو

Lewandowski Betis Barcelona LaLigaGetty Images
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برشلونةبرشلونةReal Betisبرشلونة vs إشبيليةإشبيليةالدوري الإسباني - لا ليجا
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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جافي يضاعف النتيجة لبرشلونة

    70 تمريرة طووولية رائعة بإتجاه رافينيا، الذي يسيطر على الكرة ويروضها قبل أن يمرر تمريرة ممتازة إلى جافي الذي سدد الكرة في المرمى بكل سهولة

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    65 تبديل لإشبيلية بخروج أكونيا ودخول أوكامبوس

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    64 تعطل اللعب لعلاج أكونيا لاعب إشبيلية

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    62 محاولة من كوندي الذي يسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار المرمى

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    جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ألبا يسجل الهدف الأول

    58 كيسي يحتفظ بالكرة بشكل تحت الضغط داخل منطقة الجزاء، يمرر إلى ألبا الذي يُنهي الكرة بتسديدة جميلة على يسار بونو

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    فررررصة لبرشلونة

    55 تمريرة رررائعة من بيدري بإتجاه رافينيا الذي يسدد الكرة برأسه ولكن بونو يمسك بها

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    53 عررضية أخرى من ألبا، جافي يحاول نمرير الكرة عررضية برأسه ولكن جوديلي يعترض الكرة

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    52 عررضية من ألبا إلى ليفاندوفيسكي على القائم البعيد ولكن تُسدد بشكل سئ وتخرج ركلة مرمى لإشبيلية

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    46 عرررضية من ألبا ولكن الكرة سهلة في يد بونو

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    بداية الشوط الثاني

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    تبديلين لفريق إشبيلية قبل بداية الشوط الثاني بدخول خيل ولا ميلا

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

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    45 بطاقة صفراء من نصيب راكيتيتش بعد تدخل قوي على قدم أراوخو

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    أوووووه النيران الصديقة كادت أن تصيب إشبيلية

    41 عررضية من ألبا، جوديلي يشتت الكرة برأسه ولكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات

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    35 برشلونة بدون فرص خطيرة على المرمى بعد فرصة ليفاندوفيسكي، إشبيلية يدافع بشكل جيد

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    بونو يتألق!

    26 تسديدة قوووية من ليفاندوفيسكي ولكن بونو يتصدى لها وتخرج لركنية

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    خطيرررررررة لبرشلونة

    16 توغل رائع من ليفاندوفيسكي، تسديدة قووية ولكن جوديلي يعترضها، تُغير إتجاهها قبل أن يتصدى لها بونو ببراعة

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    15 جوديلي يغطي عرررضية ألبا بشكل رائع قبل أن تصل إلى ليفاندوفيسكي.. ركنية لبرشلونة

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    4 تبديل اضطراري لبرشلونة، بخروج بوسكيتس للإصابة ودخول كيسي

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    3 بوسكيتس يسقط متألمًا للإصابة بعد التحام مع النصيري، وكيسي يُجري عمليات الإحماء