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برشلونة × ريال بيتيس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني 2019-20، على ملعب كامب نو

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Getty

2019-08-25T01:04:19Z

استطاع ريال بيتيس أن  يختتم الدوري فى الموسم الماضي فى المركز العاشر برصيد 50 نقطة من 38 مباراة استاع أن يحقق الفوز فى 14 مواجهة وتعادل فى 8 مباريات وخسر 16 لقاء، حيث كانت أخر مباراة للفريق الأندلسي امام ديبورتيفو وانتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد، فى إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد

2019-08-25T01:04:08Z

يدخل البلاوجرانا حامل اللقب فى الموسمين الماصيين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة امام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، في مباراة افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-2020، فى مباراة غاب عنها الأرجنتين ليونيل ميسي للمرة ألأولي منذ 10 سنوات فى المباراة الإفتتاحية لبرشلونة، يسعي الكتلان لتصحيح المسار والعودة من جديد للإنتصارات وإستمراره فى رحلة الدفاع عن لقب اللاليجا الذي حققها الموسم الماضي بعد أن استطاع الوصول إلى 87 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

2019-08-25T01:03:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جولحل ريال بيتيس ضيفًا على برشلونة على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.