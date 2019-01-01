استطاع ريال بيتيس أن يختتم الدوري فى الموسم الماضي فى المركز العاشر برصيد 50 نقطة من 38 مباراة استاع أن يحقق الفوز فى 14 مواجهة وتعادل فى 8 مباريات وخسر 16 لقاء، حيث كانت أخر مباراة للفريق الأندلسي امام ديبورتيفو وانتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد، فى إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد
يدخل البلاوجرانا حامل اللقب فى الموسمين الماصيين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة امام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، في مباراة افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-2020، فى مباراة غاب عنها الأرجنتين ليونيل ميسي للمرة ألأولي منذ 10 سنوات فى المباراة الإفتتاحية لبرشلونة، يسعي الكتلان لتصحيح المسار والعودة من جديد للإنتصارات وإستمراره فى رحلة الدفاع عن لقب اللاليجا الذي حققها الموسم الماضي بعد أن استطاع الوصول إلى 87 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.