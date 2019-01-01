يدخل البلاوجرانا حامل اللقب فى الموسمين الماصيين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة امام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، في مباراة افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-2020، فى مباراة غاب عنها الأرجنتين ليونيل ميسي للمرة ألأولي منذ 10 سنوات فى المباراة الإفتتاحية لبرشلونة، يسعي الكتلان لتصحيح المسار والعودة من جديد للإنتصارات وإستمراره فى رحلة الدفاع عن لقب اللاليجا الذي حققها الموسم الماضي بعد أن استطاع الوصول إلى 87 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.