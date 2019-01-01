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برشلونة × خيتافي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة 37 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2019-05-12T16:33:18Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-12T16:31:32Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سيرجي روبيرتو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

2019-05-12T16:31:09Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي خيتافي في منتصف الميدان

2019-05-12T16:30:23Z

2’برشلونة بالزي الأزرق والأحمر على اليسار وخيتافي بالزي الأبيض على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-05-12T16:29:17Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل خيتافي لمباراة اليوم

2019-05-12T16:04:38Z

يبدأ المدرب خوسي بوردالاس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دافيد سوريا / سواريز / دجيني داكونام / لياندرو كابريرا / ماتياس أوليفيرا / ديميتري فولكيه / نيمانيا ماكسيموفيتش / ماورو أرامباري / جاكو شيباساكي / خورخي مولينا / أنحيل لويس رودريجيز

 

إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

2019-05-12T16:02:54Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

ياسبر سيلسن / جوردي ألبا / صامويل أومتيتي / جيرارد بيكيه / سيرجي روبيرتو / إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / فيليبي كوتينيو / مالكوم

 

2019-05-12T16:01:50Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني خوسيه جونزاليس

2019-05-12T16:01:27Z

يقدم فريق خيتافي موسم رائع حتى الآن في الليجا، ويأتي الفريق في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فالنسيا الذي يحتل المركز الخامس، وسيسعى الفريق لخطف الثلاث نقاط في هذا اللقاء ليحافظ على مكانه في جدول الترتيب ويضمن مقعد في دوري الأبطال الموسم القادم، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 36 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في 13، وخسر 8 مواجهات.

2019-05-12T16:01:17Z

ودع البلاوجرانا دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول من نصف النهائي في ريمونتادا تاريخية للريدز في ملعب آنفيلد، بخسارة قاسية برباعية نظيفة في مباراة الإياب، أما في الدوري فحسم برشلونة الليجا للمرة 26 في تاريخه والثانية على التوالي، من الجولة 35 بعد تحقيق الفوز على ليفانتي، فبعد مرور 36 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الفوز في 25 مباراة، وتعادلوا في 8 مباريات، وتلقوا ثلاث هزائم.

2019-05-12T15:59:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين برشلونة وخيتافي على ملعب كامب نو، في الجولة 37 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال