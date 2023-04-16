88" دخول بابلو توري وخروج رافينيا
مباشرخيتافي ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
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التبديل الرابع لبرشلونة
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أوووووووه،، هدف محقق ضائع لخيتافي
87" بورخا مايورال يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس مارك تير شتيجن.
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أخر تبديلات خيتافي
83" دخول جونزالو فيلار وجاستون الفاريز وخروج أنيس أونال وداميان سواريز
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80" تسديدة قوية من أليخاندرو بالدي لكنها مرت أعلى المرمى
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تبديلان فى صفوف خيتافي
76" دخول أنخل ألجوبيا وكارليس ألينا وخروج منير الحدادي ونيمانيا ماكسيموفيتش
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74" تسديدة قوية من رافينيا من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس وابعدها إلى ركنية
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70" تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في وسط الميدان
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تبديلان لبرشلونة
68" دخول فيران توريس وأنسو فاتي وخروج فرانك كيسي وجوردي ألبا
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تبديل أول لخيتافي
67" دخول كريستيان بورتو وخروج خوان انطونيو
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60" ربع ساعة من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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58" بطاقة صفراء من نصيب داميان سواريز بعد تدخل قوي على بوسكيتس
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57" عرضية من جوردي الابا ورأسية من ليفاندوفسكي تمر بجوار القائم
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56" عرضية من منير الحدادي لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس تير شتيجن بثبات
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53" تسديدة من فرانك كيسي تصدى لها الحارس وابعدها من منطقة الخطورة
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49" خطأ لصالح خيتافي نفذها منير الحدادي بتمريرة طولية فى إتجاه أنيس أونال لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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46" بداية الشوط الثاني
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45+2" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
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45" الحكم أضاف 2 وقت بدل ضائع
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42" بطاقة صفراء من نصيب عمر الدريتي لاعب خيتافي نتيجة تدخل قوي بمرفق اليد على روبرت ليفاندوفسكي
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40" سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات خيتافي