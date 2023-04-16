مباشرخيتافي ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد خيتافي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني 2022-23

Barcelona Getafe LaLiga 2023@FCBarcelona_es/@GetafeCF
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خيتافي vs برشلونةبرشلونةخيتافيالدوري الإسباني - لا ليجا
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    التبديل الرابع لبرشلونة

    88" دخول بابلو توري وخروج رافينيا

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    أوووووووه،، هدف محقق ضائع لخيتافي

    87" بورخا مايورال يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس مارك تير شتيجن.

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    أخر تبديلات خيتافي

    83" دخول جونزالو فيلار وجاستون الفاريز وخروج أنيس أونال وداميان سواريز

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    80" تسديدة قوية من أليخاندرو بالدي لكنها مرت أعلى المرمى

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    تبديلان فى صفوف خيتافي

    76" دخول أنخل ألجوبيا وكارليس ألينا وخروج منير الحدادي ونيمانيا ماكسيموفيتش

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    74" تسديدة قوية من رافينيا من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس وابعدها إلى ركنية

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    70" تمريرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في وسط الميدان

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    تبديلان لبرشلونة

    68" دخول فيران توريس وأنسو فاتي وخروج فرانك كيسي وجوردي ألبا

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    تبديل أول لخيتافي

    67" دخول كريستيان بورتو وخروج خوان انطونيو

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    60" ربع ساعة من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

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    58" بطاقة صفراء من نصيب داميان سواريز بعد تدخل قوي على بوسكيتس

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    57" عرضية من جوردي الابا ورأسية من ليفاندوفسكي تمر بجوار القائم

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    56" عرضية من منير الحدادي لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس تير شتيجن بثبات

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    53" تسديدة من فرانك كيسي تصدى لها الحارس وابعدها من منطقة الخطورة

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    49" خطأ لصالح خيتافي نفذها منير الحدادي بتمريرة طولية فى إتجاه أنيس أونال لكن الحكم يشير بوجود تسلل

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45+2" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

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    45" الحكم أضاف 2 وقت بدل ضائع

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    42" بطاقة صفراء من نصيب عمر الدريتي لاعب خيتافي نتيجة تدخل قوي بمرفق اليد على روبرت ليفاندوفسكي

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    40" سيطرة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات خيتافي