أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة وجيرونا، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، 2022-23، ملعب "مونتيليفي".

برشلونة لا يزال متصدرًا لترتيب الليجا برصيد 44 نقطة ، في حين يأتي جيرونا بالمركز الحادي عشر ولديه 21 نقطة.