مرحبا بكم في متابعة للبث الحي و المباشر لمباراة برشلونة ضد إلتشي في إطار الجولة 27 من الدوري الإسباني، موسم 2022-23.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ريال مدريد، في المباراة الأخيرة، ويطمح لمواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من لقب الدوري والحفاظ على الفارق الكبير بينه وبين أقرب ملاحقيه على القمة.

بينما إلتشي الذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويتذيل ترتيب الدوري، يطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام برشلونة، وتقديم أداء مشرف بعد اقتراب تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية.