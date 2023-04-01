يبدأ إلتشي بقيادة المدرب سياستيان بيتشيتشي بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
إدجار باديا
هيليبيلتون بلانسيوس - بيدرو بيجاس - لاوتارو بلانكو - جوناثان كارمونا
عمر ماسكاريل - جيرارد جامباو - كارلوس كليرك
تيتي مورينتي - بيري ميلا - فيديل
يبدأ إلتشي بقيادة المدرب سياستيان بيتشيتشي بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
إدجار باديا
هيليبيلتون بلانسيوس - بيدرو بيجاس - لاوتارو بلانكو - جوناثان كارمونا
عمر ماسكاريل - جيرارد جامباو - كارلوس كليرك
تيتي مورينتي - بيري ميلا - فيديل
يبدا برشلونة بقيادة المدرب شابي هيرنانديز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
مارك تير شتيجن
رونالد أراوخو - جول كوندي - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا
سيرخي روبيرتو - إيرك جارسيا - جافي
فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي
🚨 BARÇA XI 🚨#ElcheBarça pic.twitter.com/lv3pzaprjX— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 1, 2023
مرحبا بكم في متابعة للبث الحي و المباشر لمباراة برشلونة ضد إلتشي في إطار الجولة 27 من الدوري الإسباني، موسم 2022-23.
ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ريال مدريد، في المباراة الأخيرة، ويطمح لمواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من لقب الدوري والحفاظ على الفارق الكبير بينه وبين أقرب ملاحقيه على القمة.
بينما إلتشي الذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويتذيل ترتيب الدوري، يطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام برشلونة، وتقديم أداء مشرف بعد اقتراب تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية.