67" تسديدة قوية من إيكر مونوز من على حدود المنطقة نجح فى ابعدها تير شتيجن
مباشربرشلونة وأوساسونا: مباشر لحظة بلحظة
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64" توغل رائع من أنسو فاتي من الجهة اليسرى ثم مرر كرة فى إتجاه ديمبيلي ليسدد الأخير الكرة بجوار القائم الأيسر
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62" ضغط قوي من لاعبي برشلونة لمحاولة البحث عن هدف فى هذه الأثناء
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59" تبديلان لأوساسونا دخول كيكي وكروز خوان بدلامن لوكاس تورو وتشيمي أفيلا
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57" أوووووووووووووووووووووووووووه، تمريرة خطيرة تصل لفرينكي ددي يونج ليتبعها بتسديدة لكن ابعدها الحارس بنجاح
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53" دخول إيريك جارسيا وعثمان ديمبيلي بدلا من رافينها وأندرياس كريستنسن
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50" سيطرة من لاعبي برشلونة وتمريرات متتالية وسط ملعب أوساسونا
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46" دخول كيكي بارخا وإيكر مونوز بدلا من روبن جارسيا وايمار أورزو فى أولى تبديلات أوساسونا
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46" بداية الشوط الثاني
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45" الحكم أضاف دقيقة وقت بدل ضائع
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43" أوووووووه، ركنية لبرشلونة تنفذ بعرضية يتلقاها أراوخو برأسية رائعة مرت أعلى المرمى بقليل
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42" عرضية من رافينيا من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع ببراعة قبل رأسية أنسو فاتي
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40" تمريرات قصيرة بين لاعبي برشلونة لمحاولة فك شفرة دفاعات أوساسونا
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36" تبديل أول فى صفوف برشلونة بدخول أنسو فاتي وخروج جافي
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32" تمريرة طولية رائعة من فرينكي دي يونج تضع رافينيا منفردا بالمرمى ويخرج الحارس لإبعاد الكرة ولكن نجح رافينيا فى تسديد الكرة ومرت بجوار القائم
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30" فرينكي دي يونج أرسل تمريرة طولية من الجهة اليسى تبحث عن رأسية كوندي لكنها مرت بغرابة من أمامه
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29" خطأ لصالح برشلونة من خارج منطقة الجزاء نفذها رافينيا بتسديدة قوية مرت على حافة العارضة
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27" أوووووووووووووه،، بطاقة حمراء من نصيب جورجي هيراندو بعد إعاقته للمنطلق بيدري مهاجم برشلونة وهو منفرد بالمرمى
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25" عرضية من الجهة اليسرى من بالدي تلقاها بيدري بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم
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22" عرضية من فرينكي دي يونج فى إتجاه جول كوندي لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة