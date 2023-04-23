57" بطاقة صفراء من نصيب سيرجيو بوسكيتس
مباشربرشلونة وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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55" تسديدة قوية من رافينيا من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم
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49" تسديدة من كاراسكو من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل
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47" عرضية لبرشلونة من الجهة اليمنى تلقاها ليفاندوفسكي برأسية قوية أمسكها الحارس بثبات
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46" بداية أحداث الشوط الثاني.
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45" نهاية الاشوط الأول
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جووووووووووووووووووووووول،،، برشلونة يتقدم عن طريق توريس
44" تمريرة طولية تصل على الجهة اليمنى إلى رافينيا الذي استلم الكرة ثم مررها لتوريس داخل المنطقة تلقاها فيران توريس بتسديدة قوية فى شباك الحارس يان أوبلاك
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40" سيطرة من لاعبي برشلونة على الكرة في وسط الملعب فى الدقائق الأخيرة من المباراة
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35" عرضية من الجهة اليسرى تلقاها جريزمان بتسديدة قوية من داخل المنطقة ابعدها تير شتيجن ببراعة
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33" تسديدة قوية من فرينك ددي يونج من على حدود المنطقة لكنها مرت أعلى المرمى
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
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27" بطاقة صفراء من نصيب ماركوس ألونسو
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26" تسديدة قوية من من فيران توريس ابعدها أوبلاك ببراعة
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25" سيطرة من لاعبي برشلونة على الكرة في وسط الميدان
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21" jصويبة من أنخل كوريا من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بسهوله وأمسكها بثبات
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10" تمريرات قصيرة بين لاعبي الفريقين ومحاولات لفرض السيطرة على الكرة فى وسط الميدان
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5" بداية قوية من أتليتكو مدريد وضغط متقدم على دفاعات برشلونة
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أوووووووووووووووه، تسديدة قوية من جريزمان
2" العارضة تمنع هدف مؤكد بعد تسديدة قوية من انطوان جريزمان فى الدقائق الأولى من المباراة
- -1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل أتلتيكو مدريد
يبدأ اتلتيكو مدريد بقيادة المدرب دييجو سيميوني بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
يان أوبلاك
ناويل مولينا - خوسيه خيمينيز - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو
يانيك كاراسكو - روددريجو دي بول - أكسيل فيتسل - توماس ليمار
أنطوان جريزمان - أنخل كوريا