90- عرررضية من الجهة اليسرى ورأسية قووية ترتطم بالعارضة وترتد إلى خوسيلو الذي يسددها في المرمى بسهولة ليقلص النتيجة إلى 4-2
مباشرإسبانيول ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية المباراة بفوز برشلونة وتتويجه رسميًا بلقب الدوري
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لإسبانيول
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محاولة لإسبانيول
76' تصووويبة قوية ولكن شتيجن يمسك بالكرة
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تبديلين لبرشلونة
74' دخول فاتي وماركوس ألونسو
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إسبانيول يقلص الفارق
73' بوادو ينفرد بالمرمى مرة أخرى وينهي الكرة في المرمى بشكل رررائع "لوب" فوق الحارس شتيجن
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خطيرررررررة لإسبانيول
68' مرتدة لفريق إسبانيول، بادو ينطلق بالكرة وينفرد بالمرمى ويصوب ولكن شتيجن يتصدى للكرة وتخرج لركنية
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64' عرررضية من الجهة اليسرى لبرشلونة ورأسية من ديمبيلي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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تبديل لبرشلونة
62' دخول عثمان ديمبيلي
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60' سيطرة واستحواذ من برشلونة على اللقاء
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع لبرشلونة
53' تمريرررة رائعة من دي يونج بإتجاه كوندي الذي يسدد الكرة برأسه في المرمى بشكل رررائع
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة
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شتيجن يتألق
45' عرررررضية رائعة من الجهة اليمنى، تصل إلى برايثوايت الذي لم يكن مراقبًا ويصووب ولكن شتيجن يتصدى لفرصة هدف محقق
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث لبرشلونة
40' تمريرة رائعة بإتجاه رافينيا الذي يلعب عرررضية إلى ليفاندوفيسكي الذي يضعها في المرمى بكل سهولة بعد خروج خاطئ من باتشيكو، محرزًا الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لفريقه
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37' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة دون أي فرص خطيرة من الفريقين
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خطيررة من برشلونة
25' تسديدة ررررائعة من كوندي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني لبرشلونة
20' بيدري ينطلق بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ويرسل عررضية على القائم البعيد، يسددها بالدي في المرمى محرزًا الهدف الثاني للعملاق الكتالوني
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18' تسديدة من برايثوايت ولكن الكرة عالية عن المرمى
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14' تسديدة من رافينيا ولكن الكرة عالية وبعيدة تمامًا عن مرمى إسبانيول
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف لبرشلونة
11' تمريرة طوووولية رائعة من أراوخو بإتجاه بالدي، الذي ينطلق بالكرة ويراوغ بشكل رررائع ويلعب عرررضية تصل إلى ليفاندوفيسكي الذي يسدد الكرة بركبته في المرمى