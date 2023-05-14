40' تمريرة رائعة بإتجاه رافينيا الذي يلعب عرررضية إلى ليفاندوفيسكي الذي يضعها في المرمى بكل سهولة بعد خروج خاطئ من باتشيكو، محرزًا الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لفريقه