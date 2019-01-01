أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية تجمع بين برشلونة وأرسنال، وذلك في نهائي كأس خوان جامبر 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.