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برشلونة × أرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد أرسنال في كأس خوان الودية 2019، والتي ستقام على ملعب كامب نو

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Getty Images

بيير إيميريك أوباميانج يفتتحل التسجيل لأرسنال

2019-08-04T18:47:08Z

بتصويبة صاروخية من داخل المنطقة

37’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق مسعود أوزيل في إتجاه بيير إيمريك أوبامينج المنطلق على حدود المنطقة، ثم إستقبل الكرة بشكل رائع وسددها صاروخية سكنت الشباك

2019-08-04T18:44:50Z

36’جوووووووووووووووووول.. والهدف الأول لأرسنال عن طريق أوباميانج

2019-08-04T18:44:33Z

35’عشر دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-04T18:43:47Z

34’تصويبة عن طريق أنطوان جريزمان من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات أرسنال وتحولت إلى ركنية

2019-08-04T18:42:16Z

33’حصار من لاعبي برشلونة لعناصر أرسنال على حدود المنطقة بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس بيرند لينو

2019-08-04T18:41:22Z

32’كرة عرضية عن طريق عثمان ديمبيلي إلى داخل المنطقة إصطدمت بقدم أنطوان جريزمان وتحولت إلى خارج الملعب

2019-08-04T18:39:39Z

31’عرضية من الجان الأيمن عن طريق نيلسون سيميدو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-08-04T18:38:03Z

30’نصف ساعة مرت من عمر وأحداث المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-08-04T18:36:48Z

29’أينسلي ميتلاند أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-04T18:35:20Z

28’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق ريكي بويج من خارج المنطقة أمسك بها الحارس نيتو ببراعة

2019-08-04T18:34:54Z

27’كرة عرضية من الجهة اليسرى بأقدام جوردي ألبا لداخل المنطقة أبعدت من مدافعي أرسنال

2019-08-04T18:34:18Z

26’بينية عن طريق فرينكي دي يونج في إتجاه جريزمان تُبعد من أمامه من الدفاعات

2019-08-04T18:32:54Z

25’كرات وتمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان

2019-08-04T18:32:12Z

24’تصويبة عن طريق عثمان ديمبيلي من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات أرسنال وتحولت إلى ركنية

2019-08-04T18:31:29Z

23’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في وسط الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات أرسنال

2019-08-04T18:28:45Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أوباميانج لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات برشلونة

2019-08-04T18:27:25Z

21’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جريزمان مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-04T18:26:21Z

20’كرة بينية عن طريق عثمان ديمبيلي في إتجاه أنطوان جريزمان المنطلق داخل المنطقة، تُبعد الكرة من أمامه من دفاعات أرسنال

2019-08-04T18:24:54Z

19’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي أرسنا في منتصف الميدان

2019-08-04T18:23:31Z

18’خطأ لصالح ريكي بويج بعد تدخل من جرانيت شاكا في منتصف الميدان

2019-08-04T18:23:08Z

17’تصويبة عن طريق إيفان راكيتيتش من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-04T18:21:37Z

16’مراوغة رائع من اللاعب ريكي بويج لدفاعات أرسنال مع صيحات جماهير الكامب نو

2019-08-04T18:21:19Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-04T18:20:56Z

14’خطأ لصالح نيلسون سيميدو بعد تدخل من ناتشو مونريال

2019-08-04T18:19:31Z

13’مازالت التمريرات القصيرة من لاعبي برشلونة في وسط ملعب أرسنال

2019-08-04T18:18:26Z

12’سيطروة من لاعبي برشلونة على مجريات اللقاء، لكن دون خطورة على مرمى فريق أرسنال

2019-08-04T18:17:49Z

11’عرضية عن طريق جرانيت شاكا من الجهة اليمنى إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-04T18:17:25Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-04T18:17:05Z

9’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق عثمان ديمبيلي أبعدت من دفاعات أرسنال

2019-08-04T18:16:05Z

8’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في وسط الميدان

2019-08-04T18:14:20Z

7’انطلاقة سريعة من الجانب الأيس عن طريق أوباميانج ثم توغل إلى داخل المنطقة، لكن طالت الكرة عليه وتحولت إلى خارج الملعب 

2019-08-04T18:13:27Z

6’تصويبة قوية عن طريق أوباميانج من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات برشلونة وتحولت إلى ركنية

2019-08-04T18:13:09Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-04T18:11:33Z

4’خطأ لصالح جرانيت شاكا بعد تدخل من ريكي بويج في منتصف الميدان

2019-08-04T18:11:00Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في وسط الميدان

2019-08-04T18:10:37Z

2’برشلونة بالزي الأزرق والأحمر على اليسار وأرسنال بالزي الأصفر على اليمين

2019-08-04T18:10:24Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل أرسنال

2019-08-04T17:48:39Z

يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

بيرند لينو / أينسلي ميتلاند / كالوم تشامبرس / سوكراتيس باباستاثوبولوس / ناتشو مونريال / جوزيفف ويلوك / جرانيت شاكا / ري نيلسون / مسعود أوزيل / بيير إيميرك أوباميانج

 

تشكيل برشلونة

2019-08-04T17:47:26Z

يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

نيتو / جوردي ألبا / صامويل أومتيتي / جيرارد بيكيه / نيلسون سيميدو / إيفان راكيتيتش / فرينكي دي يونج / ريكي بوبج / عثمان ديمبيلي / كارليس بيريز / أنطوان جريزمان

 

2019-08-04T17:46:47Z

كانت آخر مباريات آرسنال أمام فريق أولمبيك ليون الفرنسي فى نهائي كأس الإمارات وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، أما عن الدوري الإنجليزي فكان قد أنهى الجانرز الموسم  الماضي في المركز الخامس برصيد 70 نقطة طوال مشواره فى الدوري، وهذا يعني أنه فقد فرصة تواجد المربع الذهبي ضمن الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 10 مباريات.

2019-08-04T17:46:40Z

يدخل البلاوجرانا المباراة  أمام فريق آرسنال الإنجليزي من أجل تحقيق الانتصار واختيار التشكيلة المثالية للفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث خاض الفريق الكتلوني حتي الأن مباراتين وديتين أمام تشيلسي وانتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف، وحقق الفوز أمام فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون رد، وأنهي رفقاء ميسي الموسم الماضي بحصد لقب الليجا للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه ، بعد أن حصد 87 نقطة خلال مشواره في الدوري، جمعهم من 26 فوز وتسع تعادلات وثلاث هزائم فقط.

2019-08-04T17:45:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية تجمع بين برشلونة وأرسنال، وذلك في نهائي كأس خوان جامبر 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.